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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTuba Köseoğlu OKÇU ‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz
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Seyahat
Tuba KÖSEOĞLU OKÇU / tkoseoglu@hurriyet.com.tr
31.03.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Bu Nemrut Dağı, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki, zirvesinde Kommagene kalıntıları bulunan Nemrut değil. Uyuyan bir volkan olan, en son 1441’de lav püskürttüğü bilinen, Bitlis sınırları içindeki 2.948 m. yükseklikteki Nemrut. Manzarası beni en çok etkileyen dağ...

Biz gezginlerin hareket halinde olması, yeni yerler keşfetmesi, el değmemiş coğrafyalara gitmesi lazım.... Yapamazsak içimiz içimize sığmaz, dertleniriz, eksik kalırız. Bu nedenle, her geçen gün zorlaşan vize alma süreçleri, o özenle koruduğumuz fotoğraf makinalarımızı kırılma, çalınma pahasına valizde taşıma zorunluluğu gibi engeller bize dünyanın sonu gibi gelir.

Ama bu sayede de, hiç düşünmediğimiz coğrafyaları keşfetme imkanı doğar önümüzde… İşte bugün sizlere nefes kesen ve bir o kadar da turizm açısından bakir bir coğrafyayı, Nemrut Dağı’nı yazmak istedim.
Bu dağın, kendisinden daha ünlü olan bir de krater gölü, daha doğrusu gölleri var.

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Göl kıyısından manzarayı bilemem, ama dağın zirvesinden gördüğüm manzaranın, bugüne kadar beni en çok etkileyen manzaralardan biri olduğunu söylesem, kesinlikle abartmış olmam. Tabii bunda, bir manzarayı başka hiçbir etken olmadan, sadece doğayla çevrilmiş bir şekilde seyretmiş olmanın da büyük etkisi olabilir.

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Bahar geldiğinde cemre değil lalelerin düştüğü yerler: Muş ve Bitlis
Bahar geldiğinde cemre değil lalelerin düştüğü yerler: Muş ve Bitlis

 

Ben dağcı değilim, dağcılıkla uzaktan yakından ilgim yok, hatta düzenli trekking turları yapan insanlardan da değilim. Buna rağmen, eşimle geçen yaz Türkiye’nin üçüncü en yüksek dağı Süphan’a tırmanmaya karar verdik. Nemrut Dağı’na da, işte bu kararımız sonrasında, zirve tırmanışından iki gün önce, aklimatizasyon (vücudu yüksek irtifaya alıştırma) amacıyla çıktık.

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Sabahın erken saatlerinde, ama güneş doğduktan sonra, yürüyüş ayakkabılarımızı ve batonlarımızı takındık, sırt çantamıza yiyecek, içecek, kıyafet doldurduk ve Nemrut’un yer yer düz, yer yer eğimli krater sırtında yürüyüşümüze başladık. Bir yanda Van Gölü manzarası, diğer yanda krater gölleri, öyle böyle değil şahit olduğumuz görsel şölen...

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

O hissin müptelası oldum...

Açıkçası, insanoğluna ait tek bir sesin bile duyulmadığı başka bir ortamda hiç bulunmamışım, Nemrut’a çıkarken anladım bunu. Belki bir kuş sesi arada ama o da daha tepelere varmadan; bir yerlerde yağmur yağıyorsa, uzaklardan gelen gök gürültüsü, bolca rüzgâr, otların hışır hışır sallanışı ama o kadar... İnsanın doğada kendini küçücük hissettiği, birden kararan gökyüzü ve bastıran sağanak yağmur karşısında çaresiz kaldığı ve doğaya tapan Şamanlara hak verdiği bir ortam burası....

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Daha önce hiçbir dağın zirvesine çıkmamış olduğumdan bilmiyordum: Dağların zirvesinde bir de zirve defteri olurmuş. Çelik bir kutu, içinde bir defter ve kurşunkalem... Zirveye ulaşan buraya bir not yazıyor. Bizden öncekilerin yazdıklarını okumak, bizden sonrakilere anlamlı bir not bırakabilmek ve aslında bir anlamda da, “Ben buradayım! diyebilmek... Meğer ne kadar önemliymiş ve eşsiz bir deneyimmiş ancak insan bir zirveye ulaşınca anlıyor bunu...

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Türkiyenin Maldivleri: Salda Gölü
Türkiye'nin Maldivler'i: Salda Gölü

 

O zirvede olmak ise bambaşka bir duygu... Tırmanış sırasında “Ne işim var burada? Başka tatil bulamadım mı? Sırtımda bu kadar yük, böyle bir eğim tırmanıp duruyorum” diye söylenmedim desem yalan olur. Zirveye çıkınca fikrim değişti. Yüksekliği ne olursa olsun, insanın, önünde uzanan ve “Nasıl oraya çıkacağım ben?” diye gözünde büyüttüğü kocaman bir kütlenin en tepesine ulaşabilmesi, işte o daha önce hiç tatmadığım ve tattığım anda da müptelası olduğum bir histi...

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

Tabii Nemrut Dağı zor bir dağ değil. Zaten esas macera Süphan Dağı’na çıkmaktı ama böyle güzel bir manzara da zirveye ulaşmanın ödülü olunca, Nemrut’un anısı bambaşka bir yere yerleşti içimizde....

Dağ başında ziyafet
Dağ başında ziyafet

 

Varın gidin Doğu’ya...

“Nerelere gitsem?” diye gezi planlama hezeyanları içindeyseniz, benim tavsiyem, varın gidin doğuya… Adilcevaz’da gencecik, idealist, güzel insanların kurduğu SÜPHANDOSD (Süphan Doğa Sporları Derneği) ile temasa geçin, onlar size hem konaklama, hem tırmanış konusunda yardımcı olacak ve yapacağınız sohbetlerle, ülkemize olan inancınızı pekiştirecekler.

‘Yorgun’ değil ‘yeniden doğmuş gibi’ geri döneceksiniz

El değmemişcesine güzel bir doğa, serinliğin yerini asla sıcağa bırakmadığı bir iklim, Anadolu’nun o yardımsever misafirperverliğiyle dolu insanları bir de üzerine şu şölenvari Nemrut manzarası sizi bekliyor… İnanın değil yorgun, yeniden doğmuşcasına dinç bir şekilde geri dönersiniz bu tatilinizden...

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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