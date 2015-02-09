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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tuba Köseoğlu Okçu
09.02.2015 - 01:16, Son Güncelleme:

Serhat şehri Kars’ta bir kış masalı

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Serhat şehri Kars’ta bir kış masalı
refid:28090996 ilişkili resim dosyası

Ünlü bir söz var: “Kars’ı görmek istiyorsan, Kars’a gitmelisin.” Çünkü bu şehir yol üzerinde değil, memleketin en doğu ucunda yer alır. ‘Geçerken uğrama’ durumu olmaz. Bavulu toplar sadece Kars’a gidersiniz. Ama ben bu söze bir ekleme yapmak istiyorum: “Kars’ı görmek istiyorsan, bir kere gitmek yetmez; bir yazın gitmelisin, bir de kışın...”

Kars’ı ilk kez iki yıl önce yazın ziyaret ettik. Öyle işlemişti ki içimize, dayanamadık; bu yıl ocakta bir daha gittik. Bambaşka bir şehir, bambaşka bir coğrafya keşfettik. Yazın tanıdığımız şehir; kahverengi bozkırlarıyla, kırsal alanda yemyeşil çayırlarıyla, yıkık dökük ama halen azametli eski Rus binalarıyla yer etmişti hatıralarımızda. Kışın tanıdığımız şehirse; bu sene çok az kar yağmış olmasına rağmen, beyazın gizemli ve romantik örtüsüyle kaplanmış bir sinema sahnesiydi adeta. Değişmeyen tek şeyse insanlarıydı...
Bir zamanların İpek Yolu’nun ana kavşağı Kars, yüzyıllar sonra bile aynı çokkültürlülüğü, çok sesliliğini koruyor. Eğitimli, kültürlü, bilinçli ve yaşama zevkiyle dolu bir toplum o dönemlerin bir mirası...
Sokaklar yılbaşı ışıklarıyla rengârenkti. Caddeler gece tek başına gezen bir kadın için bile güvenliydi. Anadolu’nun birçok şehrinde esnaf lokantası dışında yemek yiyecek yer bulmak imkânsızdır. Ama Kars’ta rezervasyonunuz yoksa size yer veremeyecek kadar popüler restoran ve kafeler var. Kars gerçekten insanı şaşırtan, önyargıları kıran, yaşama sevinci veren bir kent....

Göl havası iştah açıyor

Kışın Kars’a gidenlerin temel amacı, tıpkı bizim de yaptığımız gibi, Çıldır Gölü’ne gitmek. Aslında Çıldır, Ardahan’ın bir ilçesi ama Kars dendiğinde akla Çıldır geliyor.
Kars’a 100 kilometre mesafedeki bu göl her yıl aralıkta donuyor. Mayısa kadar da öylece kalıyor. Donmuş gölün, buzlar arasına sıkışmış kayıklarla bezeli etkileyici manzarası bir yana, asıl gölün üzerinde düzenlenen değişik aktiviteler turistleri buraya çekiyor.
Göl kenarındaki tek tesis Atalay’ın Yeri. Son derece mütevazı ama bir o kadar da otantik ve sıcak bir mekân. Buranın spesiyalitesi gölde tutulan sarıbalık, yanında da salata, leziz mi leziz turşu ve bir de helva... Bu yalın mönü, açık havanın iştah açıcı etkisi ve yolda geçirilen süre göz önüne alındığında adeta bir şölene dönüşüyor.

Serhat şehri Kars’ta bir kış masalı


Altın At Şöleni

Çıldır Gölü’nün en heyecanlı aktivitesi, özenle süslenmiş atların çektiği kızaklarla gölde gezmek. Gölün o bembeyaz ve uçsuz bucaksız görünen yüzeyinde, duyulan tek ses kızakların buzda çıkardığı tıkırtı ve atların solukları... Bu sesler sizi bambaşka bir dünyadaya götürüyor...
Gölde her yıl şubatta bir de şölen yapılıyor. Çıldır Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yıl 7 Şubat 2015 Cumartesi saat 10.00’da başlayacak Çıldır Altın At Uluslararası Kış Şöleni’nde Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Cirit, Dörtnal At yarışları gerçekleştiriliyor.
Bu sporları yapamayanlarsa, arabalarıyla buz üzerinde atraksiyonlar yaparak eğleniyor. Sırf atlı kızakların yarattığı ortamı yaşayıp büyülenmiş biri olarak, şölen gününün çok etkileyici olacağından eminim...

Pişman olmazsınız

Cumartesi İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 07.00 uçağıyla Ankara aktarmalı Kars’a gidip, pazar 14.05 uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’na ya da 15.30 uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na dönmek mümkün. Bu 1.5 günde sadece Çıldır’ı değil, Kars’ın en az bir o kadar etkileyici diğer yönlerini de keşfedebilirsiniz...
Bu hafta sonu ne yapayım diye düşünüyorsanız, düşünmeyin, hemen Kars için planlara başlayın. İddia ediyorum, bir haftalık tatile gitmiş gibi hissedecek, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak ve bir dakikasından bile pişman olmayacaksınız...

Serhat şehri Kars’ta bir kış masalı

Neler yapılır?

Ani Harabeleri’ni gezebilirsiniz. Yalnız yüzde 15’i kazılmış bu alanda Ateşgede Zerdüşt Tapınağı’ndan Ermeni tarihini anlatan çizimleri günümüze kalan tek kilise Tigran Honent Kilisesi’ne, Anadolu topraklarındaki ilk camilerden Mahiçehr’den, gotik mimari henüz Avrupa’yı sarmadan tam iki yüzyıl önce aynı teknikle inşa edilmiş katedral, namı diğer Fethiye Camii’ne kadar insanlığın farklı dönemlerinden kalan ihtişamlı bir geçmiş sizi sarıp sarmalıyor.
k Kars Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Müzede bölgenin arkeolojik ve etnografik izlerini sürebilir ve bahçesinde İstiklal Savaşı sürerken, yeni kurulmuş Sovyetler Birliği’nin Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına destek için gönderdiği 500 bin altını getiren vagonu görebilirsiniz.
k 12’nci yüzyıldan kalma Kars Kalesi’ne çıkıp şehri seyredebilirsiniz. Sadece şehre bakan tarafla yetinmeyin. Arka taraftan da Arpaçay’ın şırıl şırıl akan suları ve ağaçlar arasındaki Ruslardan kalan muhteşem binalara bakın.
k Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesi Ekomüze Zavot’u gezebilirsiniz. Büyük Boğatepe Köyü’ndeki müze şehirden 50 kilometre uzakta.
k Bol bol peynir (Kars gravyeri, keçi peyniri, taze kaşar, eski kaşar), bal, tereyağ, dut pekmezi alabilirsiniz. Taşıyamazsanız sipariş verin evinize gelsin. Bu kadar doğalını, tazesini bu fiyatlarla büyük şehirlerde bulmak mümkün değil. En ünlü peynircisi Büyük Zavotlar...
k Şehrin, Ruslardan kalma otantik binalarla bezeli sokaklarında yürürken, Taş Köprü’yü, Cuma Hamamı’nı, Evliya Camii’ni gezebilirsiniz.

Nerede, ne yenir?

Çıldır’daysanız tek adres Atalay’ın Yeri, rezervasyon yaptırmakta fayda var (0 478 311 27 19).
k Kars ve kaz eti bilindiği gibi ayrılmaz ikili. Kars
Kazevi’nin sahibesi Nuran
Teyze’nin sohbetiyle yenen kazın tadı eşsiz... Ayranaşı
çorbasıyla başlayın. Ekmek yerine kete yiyin. ‘Hangel’ ve ‘haşıl’ı tatmadan dönmeyin
(0 474 212 37 13).
k Akşam şanslıysanız âşık atışması da izleyebileceğiniz, ama normal günde yöre türküleri dinleyebileceğiniz KarStore’un alameti farikası ise yöresel bir yemek olan ‘piti’. Maşrabalar içinde sunulan bu yemeği yemeden dönmeyin (0 474 223 14 48).
k Öğle yemeği için Kamer isabetli bir seçim. Burada yapılan Rus böreği ‘piryoşki’ başka hiçbir yerde yok.

Serhat şehri Kars’ta bir kış masalı

Nerede kalınır?

Kars’ta çok otel var.
Kar’s Otel bizi çok etkiledi. 19’uncu yüzyıl sonundan kalma bir binada sadece sekiz
oda var. Son derece duyarlı
bir renovasyonla, çok zevkli, minimalist ama yöresel
aksesuar dokunuşlarıyla renklendirilmiş bir dekorasyona sahip.

Ulaşım nasıl?

Bol bol manzara seyrederek gideyim derseniz trenle ya da karayoluyla zamanınız kısıtlıysa uçakla gidebilirsiniz.
Kars’ın içinde bacaklarınız size yeter. Şehrin bir ucundan öteki ucuna yürümek sadece 15 dakika.
Çıldır’a, Ani Harabeleri’ne ya da Peynir Müzesi’ne gitmek isterseniz ya araç kiralayacaksınız ya da şoförlü bir araç tutacaksınız. Şoförlü
araç tutmak daha keyifli,
çünkü yolda giderken birçok yeni bilgi öğrenme fırsatınız da olacak (Ender Yerli - 0 533 619 98 58).

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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