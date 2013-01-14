Lapland yolcusu kalmasın

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Fin Laplandı’nda geyikli kızaklar ya da buzkıran gemileriyle safariye çıkabilir, cam kulübelerde gece boyunca yatağınızdan kuzey ışıklarını seyredebilirsiniz.

Kar rüyası sizi bekliyor

Beyaz dantelden örülmüş gibi duran ağaçlar… Önünüzde uçsuz bucaksız uzanan ve güneşin altında adeta bir kristal tarlası gibi parlayan karla ve buzla kaplı çayırlar… Göz alıcı boynuzlarıyla ormandan fırlayıveren rengeyikleri… Toprağın rengini unutmuş insanlar… Doğanın sessizliğinde ayaklarınızın altında gıcırdayan karın sesi… Yöre halkı Laponların, rengârenk giysileri içinde, doğaya olan sonsuz saygısı… Noel Baba’nın ezgileri… Soğukta yaşamak ve durmaksızın koşmak için yaratılmış Husky’ler…. Gemileri adeta felç etmiş bir ovaymışçasına uzanan donmuş deniz… Eksi 37 derecede tahta kaplarda dumanı tüten balkabağı çorbası… Lapland’da işte sizi bunlar, hatta bundan çok daha ötesi, yani kardan bir rüya bekliyor… Asla unutamayacağınız, bir ömür boyu anacağınız, hatta bundan sonraki tüm seyahatlerinizi gölgede bırakacak bir tatil… Gitme kararını almak zor: hem maliyetli bir yolculuk hem de soğuk fikri oldukça korkutucu ama bir kere Lapland’a ayak bastığınızda inanın, hiç tereddüt etmeden “iyi ki de gelmişim” diyeceksiniz…

KEMI KAR ŞATOSU

Buzun üstünde sıcaktan bunalabilirsiniz

Liman kenti Kemi’deki buz otelde (Kar Şatosu) bir gece konaklayıp bu deneyimi yaşamalısınız. Her sene ocakta buz ve kardan inşa ediliyor. Mart sonunda eriyor! Her yıl

farklı bir temaya göre hazırlanıyor: 2011’de çizgi film karakterleri, 2012’de olimpiyatlar, bu yıl

fantezi temaydı. İçinde odaların

yanı sıra nikâh da kıyılan bir şapel, bar ve restoran yer alıyor.

Tamamen buzdan oluşan odalar biraz klostrofobik, hatta morga benziyor bile denebilir. Kesinlikle çok soğuk değil, zira yatağın altına post serili. İki kat uyku tulumuyla değil üşümek, sıcaktan bayılabilirsiniz.

Odada tuvalet, dolap, duş yok. Bavul otelin buzdan olmayan tek bölümündeki dolaplara bırakılıyor. Gece tuvalete kalkmamak için önlem almanız gerek. Çünkü tulumlara girip çıkmak çok zaman alıyor. Sabah duşunu otelin şehirdeki

binasında almak isteyenler

için servis sağlanıyor.

SAMPO BUZKIRAN GEMİSİ

Denizde yürümek mümkün



Kemi’den kalkıp her gün tur yapan buzkıran Sampo’yla Baltık Denizi’nde bir gezintiyi başka ne zaman yapabilirsiniz ki? Buzları kırarak ilerleyen bu gemiyle çıkacağınız yarım günlük turun en heyecanlı bölümü, açık denizde buzun üzerinde yürümek, özel kıyafetlerle suya atlamak. Güverte çok kaygan, dikkatli olun!

YOLCULUK HAZIRLIKLARI

Kıyafetlere dikkat

Lapland eksi 37 derecenin normal karşılandığı bir bölge. Bu nedenle soğuk için gerekli önlemleri almanız şart.

Fin Laplandı’na gidiyorsanız giysi ve aksesuarlarınızı oradan temin edebilirsiniz. En küçük kasabada bile çok çeşit bulabilirsiniz. Fiyatlar Türkiye düzeyinde.

Mutlaka bulunması gerekenler: Gözleriniz dışında yüzünüzü kapatacak termal balaklava, termal içlik, soğuk geçirmeyen ve tabanı kaymayan botlar (iki kat çorap giyebilmeniz için tercihan 1 ya da 2 numara büyük olsun), rüzgâr ve su geçirmeyen polarlı mont, pantolon, kimyasal yolla sıcaklık üreten el ve ayak ısıtıcısı, güneş gözlüğü, çatlamaya karşı el kremi. Elleriniz soğuktan çatlayabilir, sırt çantanızdaki bir el kremi çok makbule geçecektir.

Hanımların makyaj çantası taşımasına gerek yok. Çünkü soğukta makyaj sorun yaratıyor.

KULÜBEDE KONAKLAMA

Şömineli ve saunalı

Luosto kasabasındaki Scandic Hotel’in içinde şöminesi, kendi saunası ve küçük mutfağı olan romantik kulübelerinden birinde mutlaka ama mutlaka kalın. Bembeyaz karların altında, özellikle gece sarı sokak lambalarının yansımaları arasında adeta bir masal dünyasında hissedeceksiniz kendinizi.

HUSKY, GEYİK VE MOTOSİKLET SAFARİSİ

Rovaniemi’de doyasıya romantizm Saariselka’da James Bond deneyimi

Fin Lapland’ındaki birçok şehir ve kasabada husky köpekleriyle safari yapmak mümkün.

6 ila 8 köpeğin çektiği kızaklarda yaklaşık yarım saat süren bu safarilerde isterseniz kızağı kullanabilirsiniz.

Kızağı kullanan kan ter içinde kalıyor, içinde oturan tulumlara rağmen soğuktan nasibini alıyor.

Rovaniemi şehrindeki parkuru seçerseniz, ormanda, doğanın bağrında, romantik manzaralar eşliğinde, sakin bir gezi yaparsınız. Saariselka kasabasındaki güzergâhta ise safari, virajlar ve eğimle James Bond serüvenine dönüşüyor.

Lapland’ın sembolü rengeyikleriyle yapılan safarilerde maalesef kızağı siz kullanamıyorsunuz: Geyikler yabani olduğu için, deneyim gerekiyor. Geyik postunun altına girip yavaş ilerleyen

bir kızakla gezinmeye çocuk ve

gençler bayılıyor.

Geyik ve Husky’lerle karşılaştırıldığında kar motosikleti sıradan gelebilir. 30 kilometre boyunca sadece ormandaki geyiklere rastlayacağınız, uçsuz

bucaksız karla kaplı doğada seyir halinde olmak insana özgürlük hissini sonuna kadar yaşatıyor.

NOEL BABA KASABASI

Postanesinden sevdiklerinize kart gönderin

Tamamen ticari bir yerleşim olsa da Noel Baba Kasabası’na mutlaka uğrayın. Çocukların kendinden geçtiği, büyüklerin de çocuklaştığı bu renkli mekânda Kutup Dönencesi’nde durma deneyimini yaşayabilir, yılbaşı ve Noel Baba’yla ilgili her türlü süs eşyası ve malzeme satın alabilir, hayalinizdeki Noel Baba’yı kanlı ve canlı bir şekilde vücuda getirmiş olan Noel Baba’yla, tanesi 25 Euro olsa da fotoğraf çektirebilir, Noel Baba postanesinden bir sonraki yılbaşının yeni yıl kartlarını gönderebilir, Lapon çadırlarında ateş başında kahve içebilir, çok kaliteli çakıları makul fiyata bulabilirsiniz.

CAM IGLODA KONAKLAMA

Kuzey ışıkları yatağınızda

Saariselka kasabasındaki Kakslauttonen Oteli’nde cam iglolarda konaklarsanız, hava açıksa gece boyunca yatağınızdan yıldızları

ve gökyüzünü rengârenk boyayan kuzey ışıklarını seyredebilirsiniz. Sadece yatak ve küçük bir banyodan oluşan, camdan yuvarlak iglolarda geçireceğiniz geceyi kolay kolay unutmanız mümkün değil.

NE YENİR, NE İÇİLİR?

Salata ve meyveye hasret kalacaksınız. Sebze namına ise, patates, havuç gibi kök bitkiler mutfağın ayrılmaz bir parçası. Mangalda somonun tadını unutamayacaksınız. Bugüne kadar tattıklarınız yanında hiç kalacak. rengeyiği eti ise böğürtlen sosuyla çok lezzetli.

Isınmak için dünyadaki her mutfakta çorbanın yeri var: Burada da mantar, somon, geyik eti ve balkabağı çorbalarını mutlaka tadın.