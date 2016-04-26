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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTuba Köseoğlu OKÇU Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)
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Seyahat
Tuba Köseoğlu OKÇU
26.04.2016 - 00:10, Son Güncelleme:

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

İznik Gölü ile Gemlik Körfezi arasında, sırtını yemyeşil Katırlı Dağları’na vermiş huzurlu bir köy Gürle. Bu hafta sonu ne yapsam diyorsanız, hadi yola çıkın, varın Gürle’ye.

Gürle köyü, Ceneviz ve Bizans’tan Osmanlı’ya önemli bir yerleşim olmuş, meşhur gezginleri ağırlamış. Fakat Gürle köyü zaman geçtikçe unutulmuş. Baharda Gürle köyünün sokakları fotoğraf meraklıları için pek çok sürpriz barındırıyor. 

Büyük şehirde yaşayanlar için, “Günübirlik mesafede bir gezi olsun, doğaya gidelim ama çok da kalabalık olmasın” dendi mi, maalesef seçenek listesi epeyce kısalıyor. 

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

MANASTIR HAMAM OLDU

İşte size, listeniz için yeni bir mekân: Gürle Köyü... Orhangazi ilçesine bağlı olan bu köy, İznik kıyısından dağlara doğru bir yamaçta, Karadeniz’i aratmayan yeşillikler içinde. Cıvıl cıvıl kuş sesleri ve sağdan soldan gelen akarsu şırıltıları dışında başka hiçbir sesin duyulmadığı bu köye özellikle yolu düşen neredeyse hiç yok. Bakkalı bile olmayan bu küçücük köyün evleri, binaları, genel mimarisi ise bambaşka bir öykü anlatıyor:  Köy çeşmesinin yanında bir sütun başı, merkezde manastırdan dönme olduğu apaçık, yeni renove edilmiş bir hamam, Safranbolu evlerini andıran büyük ama yıkılmak üzere binalar, görkemli bir geçmişin izlerini taşıyor. 

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

ARAP GEZGİNİ BATUTA'YI AĞIRLAMIŞTI

Gürle, gerçekten de derin bir geçmişe sahip, Ceneviz döneminden bu yana yaşanan bir köy. Adını da, o dönemde İtalyanca ‘mercan’ anlamına gelen ‘Coralla’dan aldığı sanılıyor. Bizans döneminde, burada büyük bir kale var, adı ‘Krolla Kalesi’. Orhan Gazi kaleyi fethettikten sonra, Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında, Gürle, Bursa-İznik yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi haline geliyor. Hatta, ünlü Arap gezgini İbn-i Batuta, Bursa’dan İznik’e yaptığı yolculukta, Gürle’deki bir ahi zaviyesinde kalıyor ve anılarında köydeki izlenimlerini anlatıyor.

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

 

Gürle, 14’üncü yüzyılda Orhan Gazi’nin yaptırdığı cami, hamam ve hanla, önemli bir merkez haline geliyor. Sonra, ne olduysa, önemini yitirmeye başlıyor ve bugünün küçücük köyüne dönüşüyor. Onun yerine, iki kilometre uzaklıktaki ‘Yeni Gürle’ ticaretin geliştiği merkez oluyor. Bu sayede de, Gürle, sadece bereketli tarlalar, dut ağaçları, enginar tarlaları, zeytinlikler, pıtrak güllerle mis gibi kokan sokaklar, mimarisi görsel bir şölen yaşatan güzel evlerden oluşan doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. 

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

TEPEDEN İZNİK GÖLÜ'NÜ SEYREDİN

Bu hafta sonu ne yapsam diyorsanız, hadi yola çıkın, varın Gürle’ye, ulu çınarlar altındaki geniş bahçesiyle köy kahvesinin huzurlu ortamında bir çay, kahve için (yiyecek bir şey bulmak her zaman mümkün olamayabilir, o yüzden tedarikli gidin), sonra köyün sokaklarında kaybolun, dağın yemyeşil sırtlarında dolaşın, ağaçlardan meyve toplayın, biraz tepeden İznik Gölü manzarasını seyredin, ruhunuz doğaya doysun.....

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

Burnumuzun dibinde keşfedilmemiş cennet: Gürle Köyü (Bursa)

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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