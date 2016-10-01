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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tuba KÖSEOĞLU OKÇU
01.10.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmemiş İstanbullu yoktur. Köprünün hemen Anadolu Yakası’ndaki ayağının dibinde Beylerbeyi Sarayı’nı farketmemiş olan da azdır muhtemelen. Peki bu 151 yıllık sarayı gezen kaç kişi vardır? Bahçesindeki bambu ormanını gören, ilk ve tek Osmanlı padişahı heykelinin bu sarayda bulunduğunu bilen kaç kişi vardır? O zaman sizi şu ılık sonbahar günlerinde, burnumuzun dibindeki bu güzel Beylerbeyi Sarayı'nın küçük sırlarını öğrenmeye davet ediyorum.

Sultan Abdülaziz’in, Sultan II. Mahmut zamanında yapılmış ama yanarak yokolmuş ahşap sarayın yerine, dönemin ünlü mimarları ‘Balyan Kardeşler’e yaptırttığı bu yazlık saray, aynı zamanda devlet konukevi olarak kullanılmış. Fransız İmparatoriçesi Eugénie’den, Alman İmparatoru II. Wilhelm’e, birçok devlet büyüğünü ağırlamış. Sultan II. Abdülhamid, tahttan indirildikten sonra, ömrünün son altı yılını bu sarayda hapis geçirmiş.

Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

Her köşesi buram buram tarih kokan Beylerbeyi Sarayı daha bahçesinden itibaren insanı bambaşka bir dünyaya taşıyor. Şehrin gürültüsü, koşuşturması göklere uzanan manolya, kestane ve çam ağaçlarının arasında bir anda yok oluyor. Bahçeyi erozyondan korumak için daha saray inşa edilirken dikilmiş ve bugün boyları 10 metreyi bulan bambulardan oluşan küçük ormancık insanı ansızın Uzakdoğu’ya götürüyor. Bahçedeki banklardan birine uzanmak, gözlerini kapatıp hafif rüzgarda hışırdayan yaprakların müziğiyle uyumamak işten değil.

Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

Sarayı ancak rehber eşliğinde gezmek mümkün. Neredeyse her yarım saatte bir İngilizce ya da Türkçe tur var. İçeride görüntü almak yasak olduğu için, gözlerin gördüklerini hafızaya ince ince nakşetmek gerekiyor. Batı ve doğunun tam bir karması olan sarayda, azamet ve zarafet çok ince bir dengeyle buluşmuş. Beylerbeyi’nin yazlık bir saray olduğu, en çok Havuzlu Salon’da belli oluyor: Kocaman bir salon ve ortada muazzam bir havuz. Bugün su dolu değil ama dolu olduğunda yarattığı o dingin serinliği insan bir bakışta tahmin edebiliyor. Ve tabii bir de sarayın en dikkat çekici unsuru Sultan Abdülaziz’in at üstündeki heykeli. Padişahın siparişi üzerine, 1872’de İngiliz heykeltıraş Charles Fuller tarafından yapılan heykel, Abdülaziz halkın tepkisinden çekindiği için, herhangi bir meydana değil bu saraya yerleştirilmiş ve tarihe ilk ve tek Osmanlı Padişahı heykeli olarak geçmiş.

Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

Bahçesinde bambu ormanı bulunan saray: Beylerbeyi

Beylerbeyi Sarayı, pazartesi ve perşembe hariç her gün 9:00-16:30 arası açık. Bence kış yüzünü göstermeyen, sonbaharın ılık günleri devam ederken, şehir içinde bir kaçamak yapın, şehrin ortasındaki bu tarihi vahayı ziyaret edin...

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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