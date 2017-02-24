Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Tuba KÖSEOĞLU OKÇU / tkoseoglu@hurriyet.com.tr
24.02.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız?

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız?

Profesyonel fotoğrafçılık, dağcılık ve rehberlik deneyimlerini son yıllarda Anadolu’nun ulaşılması zor, keşfedilmemiş arkeolojik zenginliklerini tanıtmaya odaklayan Bünyad Dinç’in ‘Öteki Anadolu' adlı kitabı yayımlandı. Fotoğraflarıyla zenginleştirdiği Öteki Anadolu, sizi bu coğrafyanın az bilinen yerlerini keşfetmeye çağırıyor...

Öyle turist otobüsleriyle değil, hatta 4x4’lerle bile değil... Elinizde pusula, sırt çantanızda fener, ayağınızda sıkı yürüyüş ayakkabılarıyla ve tabii ki su tedariğinizle tabana kuvvet ulaşabileceğiniz yerleri anlatıyor bu kitap. Sadece anlatmakla kalmıyor, haritalarla da açıklıyor. Zira bu yerlerin çoğunu bölgedeki yerli halk bile bilmiyor. Kitapta tanıtılan, Van’ın Gevaş ilçesindeki Karmrakvank Manastırı’nın keşif gezisinde ben de yer almıştım. ‘Göründü Kilise’ ya da ‘Kırmızı Kilise’ olarak da adlandırılan 15. yüzyıla tarihlendirilen bu esere ulaşmak için geçtiğimiz yolları, tarif sorduğumuz köylülerin meraklı bakışlarını, gün batımına doğru sonunda ulaştığımızda hissettiğimiz coşkuyu, gururu hiç bir zaman unutamayacağım.

Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız

Mersin’in Gülnar ilçesindeki Pirindu Krallığı’nın başkenti Kirşu’dan, Karaman’ın Sarıveliler ilçesindeki Fariska Köristanı yani kaya mezarlarına; Gümüşhane’nin Atalar Köyü’ndeki 19. yüzyıldan kalan Muzena Kilisesi’nden, Erzincan’ın Tercan’daki anıtsal taşlar Haçkarlara, Anadolu’nun bereketli toprakları üzerinde yüzyıllardır yükselen ama unutulmaya yüz tutmuş bu hazineleri, ‘Öteki Anadolu’da tarihçeleriyle, efsaneleriyle birlikte okuyabilirsiniz. Okumakla yetinmeyeyim derseniz, kitaptaki yol tarifleriyle, kendiniz bizzat keşfedebilirsiniz...

Muhtemelen bu eserlerden geriye, bakımsızlıktan, bilinmezlikten, ilgisizlikten çok değil birkaç on sene içinde pek fazla bir iz kalmayacak... O yüzden, siz Anadolu sevdalılarına küçük bir tavsiyem var: Belki ‘Öteki Anadolu’nun izinden yollara düşemeyebilirsiniz ama en azından kitabın bir nüshası kütüphanenizde olsun...

Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız

Öteki Anadolu: Tarihin ve Coğrafyanın İzinde
Yazar: Bünyad Dinç
Yayınevi: Gölgeler Kitap
Sayfa sayısı: 207
Fiyatı: 65 TL

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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