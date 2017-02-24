Anadolu’nun gizemlerini keşfe var mısınız?
Profesyonel fotoğrafçılık, dağcılık ve rehberlik deneyimlerini son yıllarda Anadolu’nun ulaşılması zor, keşfedilmemiş arkeolojik zenginliklerini tanıtmaya odaklayan Bünyad Dinç’in ‘Öteki Anadolu' adlı kitabı yayımlandı. Fotoğraflarıyla zenginleştirdiği Öteki Anadolu, sizi bu coğrafyanın az bilinen yerlerini keşfetmeye çağırıyor...
Öyle turist otobüsleriyle değil, hatta 4x4’lerle bile değil... Elinizde pusula, sırt çantanızda fener, ayağınızda sıkı yürüyüş ayakkabılarıyla ve tabii ki su tedariğinizle tabana kuvvet ulaşabileceğiniz yerleri anlatıyor bu kitap. Sadece anlatmakla kalmıyor, haritalarla da açıklıyor. Zira bu yerlerin çoğunu bölgedeki yerli halk bile bilmiyor. Kitapta tanıtılan, Van’ın Gevaş ilçesindeki Karmrakvank Manastırı’nın keşif gezisinde ben de yer almıştım. ‘Göründü Kilise’ ya da ‘Kırmızı Kilise’ olarak da adlandırılan 15. yüzyıla tarihlendirilen bu esere ulaşmak için geçtiğimiz yolları, tarif sorduğumuz köylülerin meraklı bakışlarını, gün batımına doğru sonunda ulaştığımızda hissettiğimiz coşkuyu, gururu hiç bir zaman unutamayacağım.
Mersin’in Gülnar ilçesindeki Pirindu Krallığı’nın başkenti Kirşu’dan, Karaman’ın Sarıveliler ilçesindeki Fariska Köristanı yani kaya mezarlarına; Gümüşhane’nin Atalar Köyü’ndeki 19. yüzyıldan kalan Muzena Kilisesi’nden, Erzincan’ın Tercan’daki anıtsal taşlar Haçkarlara, Anadolu’nun bereketli toprakları üzerinde yüzyıllardır yükselen ama unutulmaya yüz tutmuş bu hazineleri, ‘Öteki Anadolu’da tarihçeleriyle, efsaneleriyle birlikte okuyabilirsiniz. Okumakla yetinmeyeyim derseniz, kitaptaki yol tarifleriyle, kendiniz bizzat keşfedebilirsiniz...
Muhtemelen bu eserlerden geriye, bakımsızlıktan, bilinmezlikten, ilgisizlikten çok değil birkaç on sene içinde pek fazla bir iz kalmayacak... O yüzden, siz Anadolu sevdalılarına küçük bir tavsiyem var: Belki ‘Öteki Anadolu’nun izinden yollara düşemeyebilirsiniz ama en azından kitabın bir nüshası kütüphanenizde olsun...
Öteki Anadolu: Tarihin ve Coğrafyanın İzinde
Yazar: Bünyad Dinç
Yayınevi: Gölgeler Kitap
Sayfa sayısı: 207
Fiyatı: 65 TL
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