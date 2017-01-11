49’uncu eyalet: Alaska

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler Yazıları49’uncu eyalet: Alaska
GeriTuba Köseoğlu OKÇU 49’uncu eyalet: Alaska
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Tuba KÖSEOĞLU OKÇU / tkoseoglu@hurriyet.com.tr
11.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

49’uncu eyalet: Alaska

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
49’uncu eyalet: Alaska

Daha komşu Yunanistan gibi görmediğimiz birçok memleket varken, biz tuttuk Alaska’ya gittik... Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik misali, havalimanlarındaki beklemeler de dahil gidiş iki gün, dönüş iki gün derken, tatilden dönüp, “tatil yapmam lazım çok yorgunum” moduna girdik. Gerçekten de Alaska çok çok uzak. Amerikalılar bile ‘Last Frontier’ (Son Sınır) diyorlar buraya. Ama işte ilginçliği de bu uzaklıktan geliyor.

İnsanın eli ayağı tutarken, henüz vücudu yorgunluk kaldırabilirken gitmesi gereken, ileri yaşlara ertelememesi gereken bir coğrafya burası... Hele de kısıtlı günde gezmeyi planlıyorsanız...

Alaska’nın ABD ile sınırı olmamasına rağmen ülkenin 49’uncu eyaleti olmasının öyküsüyle başlayalım: Sene 1867. Alaska Ruslara ait, buzlarla kaplı, buz dışında hiçbir şeyin bulunmadığı bir toprak parçası. ABD’nin o dönemki Dışişleri Bakanı Seward “Hadi biz burayı Ruslardan satın alalım” diyor, senatoyu ikna ediyor ve 7.2 milyon dolar ödeyerek Alaska’yı ABD satın alıyor.

Halk kızgınlık içinde, “Paramızı çar çur ediyor bu adam” diyor, hatta bu satın alma olayına ‘Seward’s Folly’ (Seward’ın Ahmaklığı) diye isim takıyor, Alaska’ya ‘Seward’s Ice Box’ (Seward’ın Buz Kutusu) demeye başlıyor. Amma velakin, aradan 10 yıl geçmiyor ki altın madeni bulunmasın mı buz kutusu Alaska’da? Bir anda altın göçü başlıyor Alaska’ya, ardından da petrol ve doğalgaz bulunuyor. Bugün Alaska, ABD’nin en zengin eyaletlerinden biri. Hatta her sene eyalet vatandaşlarına toplu ödeme bile yapılıyor (2015’teki yıllık ödenen tutar 2072 dolarmış). Tabii ki Seward’a ‘ahmak’ diyen yok artık, hatta tam tersine, havalimanlarına, şehirlere adı bile verilmiş durumda.

49’uncu eyalet: Alaska

49’uncu eyalet: Alaska

49’uncu eyalet: Alaska

Alaska'ya nasıl gidilir?

Türkiye’den belirttiğim gibi, uzun süren bir yolculuk gerekiyor. Chicago ya da Seattle’a gittikten sonra, bu şehirlerden iç hatlarla Anchorage ya da Fairbanks’a gitmek lazım. İç hatlarda Alaska Airlines’ı çok tavsiye ederim. İç hatlar deyip geçmeyin, o bile 6 saat sürüyor, o yüzden geniş koltuk araları önemli ve Alaska Airlines bunu sunuyor. Bu, daha Alaska’ya varış. Alaska içinde de ulaşım önemli ve karmaşık. Bir kere eyaletin yüzde 75’ine kara yolu ile ulaşmak mümkün değil (hatta başkent Juneau’ya bile karadan ulaşılamıyor, o nedenle birçok devlet dairesinin merkezi Anchorage şehrinde), ancak pırpır uçakla ya da deniz uçaklarıyla ulaşılabiliyor. O yüzden planlamalarınızı yaparken, tren, uçak, araba, tekne gibi farklı opsiyonları düşünmenizde fayda var. Hatta karavan kiralamanızı tavsiye ederim, en güzel yöntem o gibi duruyor. Bütün bu planlamalar için her türlü altyapı, bilgilendirme hem Internet’te, hem yerleşim merkezlerindeki turist bilgilendirme ofislerinde mevcut. 

Alaska'da ne giyilir?

Alaska’nın kışları malum çok soğuk ama yazın gidiyorsanız, bizim buraların “Mart kapıdan baktırır ama kazma kürek yaktırmaz” versiyonundaki hava durumuna göre giyinmenizde fayda var. Yani bir polar, bolca tişört, gömlek; eğer buzullara gidecekseniz o zaman bere, eldiven, mont ama o kadar. Eyaletin iç bölümlerinde gündüz 25-26 derecelere kadar yükselebiliyor sıcaklık. Bir de tabii mutlaka güneş gözlüğünüz yanınızda olsun, bize güneşi batırmak nasip olmadı, hep gündüz hep gündüz.

Alaska'da ne yenir?

Alaska’dan başka yerde bulamayacağınız kral yengeci bacaklarından (king crab legs) yemeden sakın dönmeyin. Evet, ucuz değil ama bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız. En güzelini ise Anchorage’daki Simon & Seafort’s ya da Bridge Seafood’da bulabilirsiniz. Her yer somon ve “oradakiler somonsa bizim burada somon diye yediğimiz nedir” diyeceğiniz kadar lezzetli. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde karşınıza çıkan her somonu tavsiye ederim. Bir tür pisi balığı olan Halibut da bu bölgenin spesiyalitelerinden. Halibutla yapılmış fish&chips yemeden dönmeyin. ‘Chowder’ denen bol kremalı balık çorbasını da denemenizde fayda var. Bir de eğer ağustosta oralardaysanız, binbir çeşit böğürtlenin tam mevsimine denk düşeceksiniz. 

49’uncu eyalet: Alaska

49’uncu eyalet: Alaska

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer