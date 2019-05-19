Yeni seyahat asistanınız ‘mobil uygulamalar’
Uçak bileti alırken mobil uygulamaları ne kadar kullanıyorsunuz? Uygulamalar artık sadece bilet satmıyor. Neredeyse birer ‘seyahat asistanı’na dönüştüler. Rezervasyondan bagaj bırakmaya kadar her şey uygulama üzerinden yapılabiliyor.
Akıllı cep telefonlarımız bilgisayar veya fotoğraf makinesinin yerini alalı çok oldu. Mobil uygulamalar da hayatın her yerinde. Yoğun kullanımların başında uçak bileti satışları geliyor. Her yıl milyonlarca yolcu, biletini mobil uygulamalardan satın alıyor. Örneğin Türk Hava Yolları (THY) 2018’de 4.1 milyon bileti mobil uygulama üzerinden sattı. Bu oran her yıl artıyor. Bir kere kullanmaya başlayan, sisteme alıştıkça deyim yerindeyse uygulamaya yapışık yaşamaya başlıyor.
Check-in’lerin yarısından fazlası mobil
Kullanımın en yoğun olduğu aşama, rezervasyon ve fiyat takibi. Sektöre bilgi teknolojileri geliştiren SITA’ya göre kullanıcıların yüzde 85’i mobil uygulamayı bu amaçla açıyor. İkinci sırada check-in işlemleri var. Check-in’lerin yüzde 54.5’i mobil uygulama ile gerçekleştiriliyor. Yolcular güvenlik kontrolünden, telefonlarına gelen mobil kod ve kimliklerini göstererek geçiyor. Bagaj etiketi ise yüzde 48 ile üçüncü sırada. Check-in işlemi ile bagaj etiketi de uygulamayla oluşturuluyor. Fazla bagaj ödemeleri buradan yapılıyor. Hızlı artışın yaşandığı bir başka kullanım da yolcunun bagajını mobil uygulama üzerinden ‘self drop’ olarak adlandırılan noktalara teslim etmesi.
Uygulamalar başka neye yarıyor? Sayelerinde havalimanında yolunuzu bulabilir, değişen kapı numarasını takip edebilir, promosyonlardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca havayollarının kendi mobil uygulamalarını uçak içinde internete ücret ödemeden kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Neden kullanmalısınız?
Bilgiye daha hızlı ulaşın: Web sitesindeki bilgileri cep telefonundan görmeye çalışmak sorun yaratabiliyor. Mobil uygulamadan işlem yapmak daha pratik.
Sadece uçuş için değil: Mobil uygulamalar ile hızlı check-in ve kayıp bagaj takibi yapabilirsiniz.
Özel fiyatları kaçırmayın: Havayolu şirketleri mobil uygulamalar için bazen özel promosyon yapabiliyor. Bu bilgiler, uygulamayı indiren kişilerin cep telefonuna doğrudan iletiliyor.
Gittiğiniz yeri öğrenin: Havayolu şirketlerinin veya bilet satan acentelerin uygulamaları üzerinden gittiğiniz şehir ile ilgili bilgiler alabilir, araç kiralayıp otel de bulabilirsiniz.
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