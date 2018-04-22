Yeni moda tek fiyat

Eskiden uçak bileti fiyatı tekti. Yani üç ay önce aldın veya son dakikaya kaldın diye fark etmezdi. Tek fiyattan ister bir yıl önce veya uçuşa dakikalar kala satın alabilirdiniz. Şirketler yıllar önce ‘gelir yönetimi’ bölümleri açtılar. Ardından da fiyatlar oynamaya başladı. Havayolu finansmana ihtiyaç duyduğunda, satışlar düştüğünde bilet fiyatlarını da düşürdü. Yoğun dönemlerde fiyatlar yükseldi. Bunların arkasında geliri/talebi an ve an takip eden birimler, özel yazılımlar vardı. Bir havayolu için stratejik ticaret noktası gelir yönetimi oldu.

Fiyat karmaşası



Bu dev yapı aynı zamanda yolculara karmaşık fiyatlar sunmaya başladı. İnanılmaz farklı fiyatların ortaya çıkması yolcuların kafasında ciddi soru işaretlerini de yanında getiriyordu.İngiliz Havayolları British Airways (BA), geçtiğimiz günlerde ‘nostaljik’ sayılan bir adım attı. ABD, Ortadoğu ve Asya için ekonomide, ‘basic fare’ olarak adlandırılan temel ücrette ilginç bir promosyon başlattı.Ne zaman alırsanız alın, uygulanan sabit ücret Londra’dan Boston’a 175, Dubai’ye 210, Hong Kong’a 228 Pound olarak belirlendi. Bu adım havayolunun ‘transatlantik ortakları’ Finnair, Iberia ve American Airlines ile birlikte atıldı. Şirket sonuçlardan memnun. Önümüzdeki dönemde benzer uygulamaların standart hale getirilmesi de gündemde.

Temel ücret tuttu



Son birkaç yıldır ‘temel ücret’ uygulaması yapıyor. Örneğin İstanbul’dan Paris’e uçacaksınız. Havayollarına tek tek baktığınızda ‘temel ücret’ uygulaması ile en ucuz bileti alıyorsunuz. Ama bu ucuzluğun da bir bedeli var:

+ KARGOYA BAVUL VEREMİYORSUNUZ: Temel fiyattan satın aldığınız biletlerin önemli bölümünde kargoya vereceğiniz bavul için ekstra ücret talep ediliyor. Kısa süreli seyahat yapıyorsanız yani tek bir kabin bagajı ile bir yerlere gidiyorsanız, iyi bir uygulama. Bu arada Avrupa için bavul taşıma ücretinin tek yön parça başına 50 Euro seviyelerinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

+ KOLTUĞUNUZU SEÇEMİYORSUNUZ: Yolcuların önemli bölümü uçuştan önce internet üzerinden check-in işlemini yapıyor. Kendi koltuğunu seçiyor. Bu bilette size koltuk seçim hakkı verilmiyor. Yani üçlü koltuğun ortasında veya uçağın en arkası gibi istemediğiniz bir bölümde oturmak zorunda kalabilirsiniz.

+ UÇAĞA SON ALINIYORSUNUZ: Uçağa binişte bu sınıfa genellikle arka tarafta yer verildiği için yolcular en son alınıyor.

+ REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ YOK: Uçuş tarihinizi veya seferi değiştirmek bu biletler için mümkün değil. Yani uçmadığınızda yanıyor. Riski iyi hesaplamakta fayda var.

+ MİL KAZANAMIYORSUNUZ: Yolcular için özel yolcu programlarından mil kazanımı çok önemli. Bu biletlerden satın aldığınızda şirket size ya mil vermiyor ya da normal ekonomiye göre çok daha düşük mil kazandırıyor.

+ BİR SONRAKİ ADIM İKRAM MI?: Bazı Amerikan havayolu şirketleri, bu biletleri alan yolculara ikram servisi yapmıyor. Diğer havayollarının da bu uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Rakipdüşük maliyetli havayolları



Büyük şirketleri, ‘temel ücret’ ile özellikle hızla büyüyen düşük maliyetli havayollarını vurmayı hedefliyor. Uzmanlar, şirketlerin asıl gelir kalemlerinin bagaj satışı, koltuk seçimi veya ücretli ikram olmaya başladığını, bu tür biletler için sembolik fiyatlar alınabileceğini belirtiyor.

Ayakta uçuş olacak mı?



Fiyat tartışmasının bir sonraki adımı ayakta mı yolculuk olacak? Bu soru uzun süredir havayolu sektörü tarafından tartışılıyor. Ekonomi sınıfının bir altı olarak bu tür uygulamanın nasıl hayata geçirileceği ise merakla bekleniyor. Koltuk imalatçıları ise uçakların kapasitesini artıracak bu uygulama için şimdiden tasarımlara başladı. Aviointeriors şirketi, ayakta durur gibi oturabileceğiniz koltuk tasarımları ile 23 inch yani 58,6 santimetrelik koltuk aralığı sunuyor. Şirket bu tasarımla uçakların koltuk kapasitesinin yüzde 20 artıracağına dikkat çekiyor.Havacılık otoriteleri bu tasarımlara şu anlık emniyet nedeniyle soğuk baksa da havayollarının gözü bu koltuklarda…

Fotoğraflar: Alamy