Ucuza havalimanı otoparkı
Tatil veya iş için seyahata gidip, gideceğiniz yerde en az 3-4 gün kalacaksınız. Havalimanına ulaşmak için de toplu taşıma veya taksi kullanmayacaksınız, evinizden aracınızla yola çıktınız. Ne kadar park ücreti ödeyeceksiniz, biliyor musunuz?
İstanbul Havalimanı’yla başlayalım. Dört günlük paket aldığınızda otoparka 182 TL ödüyorsunuz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaysa dört günlük otopark bedeli 140 TL. Daha ucuza park etmek için havalimanı yakınlarındaki otoparklar sizi bekliyor. Havalimanlarında abonelik aldığınızda genellikle biletinize özel işlem yaptırmanız gerekiyor.
Örneğin İstanbul Havalimanı etrafındaki otoparkların günlük ücreti 20 ila 25 TL arasında değişiyor. Yani 4 günlük otopark size 80 veya 100 TL’ye mal oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ve etrafındaki otoparklarda ise fiyatlar günlük 8 ila 10 TL arasında değişiyor. Neredeyse yarı fiyatına aracınızı park edebiliyorsunuz. Bu hizmetler Ankara Esenboğa, Antalya veya İzmir Adnan Menderes Havalimanları etrafında da veriliyor. Günlük olarak Ankara için 13 ila 19 TL, Antalya’da 15 TL, İzmir’de de 20-25 TL arasında. Havalimanlarının yakınlarında verilen otopark hizmetinin sayısı giderek artıyor. İSPARK gibi belediyelerin sahip olduğu işletmeler de bu hizmeti veriyor.
Peki bu otoparklar nasıl kullanılıyor? İşte madde madde bilmeniz gerekenler:
Araştırmanızı yola çıkmadan önce yapın. Gerekirse otoparkların fotoğraflarını inceleyin. Güveniyorsanız aracınızı bırakın.
Sahip olduğunuz özel bir kredi kartı veya özel yolcu programına, uçtuğunuz havayoluna indirim yapan parklar olduğunu unutmayın.
Güzergahınızı önden belirleyin. Bazen çok yakın noktalarda olsa bile otoparka ulaşmak zor olabiliyor.
Uçağa yetişmek için kritik dakikalar içindeyseniz, hesabınızı iyi yapın. Otoparktan kalkması için servisi beklemek durumunda kalabilirsiniz. Tasarruf edeyim derken uçağı kaçırıp cezalı duruma da düşebilirsiniz.
Bu durumda doğrudan havalimanı otoparkına gidin. Unutmayın bazı havalimanları hem açık hem de kapalı otopark hizmeti veriyor. Fiyatlar ciddi anlamda fark ediyor.
Havalimanı dışı otoparklardan bazıları çok iyi organize olmuş. Aralarında kapalı otoparklar da var. Müşteri çekmek için belirli bir gün üzerinde park edenlere ücretsiz oto yıkama hizmeti verenler de bulunuyor. Servis saatini beklerken çay ikram edenler de var.
Dışarıdaki otoparkların verdiği servis hizmeti çok önemli. Düzenli olması, dönüşte fazla beklemeden belirli bir noktadan ulaşabilmesi gerekiyor.
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