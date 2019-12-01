Ucuza havalimanı otoparkı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıUcuza havalimanı otoparkı
GeriTolga ÖZBEK Ucuza havalimanı otoparkı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Tolga ÖZBEK | Fotoğraf: Alamy
01.12.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Ucuza havalimanı otoparkı

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Ucuza havalimanı otoparkı

Tatil veya iş için seyahata gidip, gideceğiniz yerde en az 3-4 gün kalacaksınız. Havalimanına ulaşmak için de toplu taşıma veya taksi kullanmayacaksınız, evinizden aracınızla yola çıktınız. Ne kadar park ücreti ödeyeceksiniz, biliyor musunuz?

İstanbul Havalimanı’yla başlayalım. Dört günlük paket aldığınızda otoparka 182 TL ödüyorsunuz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaysa dört günlük otopark bedeli 140 TL. Daha ucuza park etmek için havalimanı yakınlarındaki otoparklar sizi bekliyor. Havalimanlarında abonelik aldığınızda genellikle biletinize özel işlem yaptırmanız gerekiyor.

Örneğin İstanbul Havalimanı etrafındaki otoparkların günlük ücreti 20 ila 25 TL arasında değişiyor. Yani 4 günlük otopark size 80 veya 100 TL’ye mal oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ve etrafındaki otoparklarda ise fiyatlar günlük 8 ila 10 TL arasında değişiyor. Neredeyse yarı fiyatına aracınızı park edebiliyorsunuz. Bu hizmetler Ankara Esenboğa, Antalya veya İzmir Adnan Menderes Havalimanları etrafında da veriliyor. Günlük olarak Ankara için 13 ila 19 TL, Antalya’da 15 TL, İzmir’de de 20-25 TL arasında. Havalimanlarının yakınlarında verilen otopark hizmetinin sayısı giderek artıyor. İSPARK gibi belediyelerin sahip olduğu işletmeler de bu hizmeti veriyor.

 Peki bu otoparklar nasıl kullanılıyor? İşte madde madde bilmeniz gerekenler:

Araştırmanızı yola çıkmadan önce yapın. Gerekirse otoparkların fotoğraflarını inceleyin. Güveniyorsanız aracınızı bırakın.

Sahip olduğunuz özel bir kredi kartı veya özel yolcu programına, uçtuğunuz havayoluna indirim yapan parklar olduğunu unutmayın.

Güzergahınızı önden belirleyin. Bazen çok yakın noktalarda olsa bile otoparka ulaşmak zor olabiliyor.

Uçağa yetişmek için kritik dakikalar içindeyseniz, hesabınızı iyi yapın. Otoparktan kalkması için servisi beklemek durumunda kalabilirsiniz. Tasarruf edeyim derken uçağı kaçırıp cezalı duruma da düşebilirsiniz.

Bu durumda doğrudan havalimanı otoparkına gidin. Unutmayın bazı havalimanları hem açık hem de kapalı otopark hizmeti veriyor. Fiyatlar ciddi anlamda fark ediyor.

Havalimanı dışı otoparklardan bazıları çok iyi organize olmuş. Aralarında kapalı otoparklar da var. Müşteri çekmek için belirli bir gün üzerinde park edenlere ücretsiz oto yıkama hizmeti verenler de bulunuyor. Servis saatini beklerken çay ikram edenler de var.

Dışarıdaki otoparkların verdiği servis hizmeti çok önemli. Düzenli olması, dönüşte fazla beklemeden belirli bir noktadan ulaşabilmesi gerekiyor.

False
Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşının en güzel adresi! Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları