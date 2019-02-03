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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
Tolga ÖZBEK
03.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Ucuz uçuşun derdi TRANSİT VİZE

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Ucuz uçuşun derdi TRANSİT VİZE

En ucuz bileti aktarmalı bir uçuşta buldunuz. Fiyatı da çok uygun. Peki ama aktarma yapacağınız ülke transit vize istiyorsa ne yapacaksınız?

Uygun fiyata uçmak için bilet karşılaştırması yapan sitelerde dolanıp duruyorsunuz. Devir ekonomi devri ve haklı olarak gideceğiniz yere en ucuz fiyatla ulaşmanın peşindesiniz. Aktarma yaptıkça fiyat daha da aşağıya düşüyor. Gerekirse havalimanında saatlerce beklerim ama ucuza uçarım diyorsunuz ama aktarma yapacağınız ülkenin transit vize isteyip istemediğini hiç araştırdınız mı?

Örneğin Arjantin’e uçacaksınız. Arjantin Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor. Oradan yine vizesiz olarak Şili’ye, Brezilya’ya gitmenin, Güney Amerika turunun hayalini kuruyorsunuz. Vize almayacağınız için önemli bir maliyet kaleminden ve tabii ki koşturmadan kurtulduğunuz için mutlusunuz. İlk uçuş noktanız, Arjantin’in başkenti Buenos Aires olsun... “Aktarma yaparım, daha ucuza giderim” dediğinizde fiyatı 4 bin 500 TL’ye kadar çekebilirsiniz. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa üzerinden uçabilirsiniz. Hatta ABD veya Kanada’ya gidip oradan da aktarma yapabilirsiniz. Ama farklı aktarma noktalarını seçerken hangi ülkelerin Türkiye pasaportuna ‘transit vize’ uyguladığını bilmekte fayda var.

Haklı olarak diyebilirsiniz ki, “Ben o havalimanının yolcu salonunda bekliyorum, terminal binasından dışarı adımımı bile atmıyorum. Niye transit vize isteniyor?” Bu soruyu sormakta çok haklısınız. Ancak cevabı o ülkeler ile Türkiye arasında yapılan veya yapılamayan vize anlaşmaları belirliyor. Türkiye vatandaşlarına, Almanya, ABD, Çekya, İsviçre, Kanada ve Yunanistan aktarma yaparken transit vize istiyor. Bazen transit vize için ödeyeceğiniz miktar, normal vize ile aynı fiyata gelebiliyor. Toplayacağınız belgeler de işin ekstrası. Bazı ülkelerde; örneğin Kanada’da red oranı yüksek. Diyelim ki, transit vizeyi aldınız. Bu vize ile sadece havalimanında yolcu bekleme salonunda oturup uçağınızı bekleyebilirsiniz. Çoğu transit vize, terminal binasının dışına adım atmanıza izin vermiyor. Pasaport sonrasındaki bagaj noktasına bile geçemiyorsunuz

Transiz vizenin incelikleri

Ülkesine göre istenen belgeler değişebiliyor. Ortak belgeler arasında gidiş-dönüş uçak biletleri, gidilen ülkede otel rezervasyonu veya aile ziyareti ise yanına gidilen kişiden mektup, gidilen ülkenin vizesinin kopyası, vize yok ise o ülkenin Türkiye vatandaşlarına vize uygulamadığını gösterir belge, en az 6 ay geçerlilik taşıyan pasaport, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası var. Transit vize fiyatları ise kimi ülkelerde normal vizeye yakın. İngiltere üzerinden aktarmalı uçuyorsanız, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda veya ABD vizeleriniz varsa, bu ülkelere 6 ay önce giriş yaptıysanız, transit vize uygulamasından muaf sayılıyorsunuz. Almanya veya İsviçre üzerinden yapacağınız uçuşlarda transit için geçerli bir Schengen vizeniz olması yeterli. Türkiye vatandaşları için Fransa transit vizesi istemiyor. Ama alanda kalış sürenizin 24 saati aşmaması gerek.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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