Ucuz uçuşun derdi TRANSİT VİZE
En ucuz bileti aktarmalı bir uçuşta buldunuz. Fiyatı da çok uygun. Peki ama aktarma yapacağınız ülke transit vize istiyorsa ne yapacaksınız?
Uygun fiyata uçmak için bilet karşılaştırması yapan sitelerde dolanıp duruyorsunuz. Devir ekonomi devri ve haklı olarak gideceğiniz yere en ucuz fiyatla ulaşmanın peşindesiniz. Aktarma yaptıkça fiyat daha da aşağıya düşüyor. Gerekirse havalimanında saatlerce beklerim ama ucuza uçarım diyorsunuz ama aktarma yapacağınız ülkenin transit vize isteyip istemediğini hiç araştırdınız mı?
Örneğin Arjantin’e uçacaksınız. Arjantin Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor. Oradan yine vizesiz olarak Şili’ye, Brezilya’ya gitmenin, Güney Amerika turunun hayalini kuruyorsunuz. Vize almayacağınız için önemli bir maliyet kaleminden ve tabii ki koşturmadan kurtulduğunuz için mutlusunuz. İlk uçuş noktanız, Arjantin’in başkenti Buenos Aires olsun... “Aktarma yaparım, daha ucuza giderim” dediğinizde fiyatı 4 bin 500 TL’ye kadar çekebilirsiniz. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa üzerinden uçabilirsiniz. Hatta ABD veya Kanada’ya gidip oradan da aktarma yapabilirsiniz. Ama farklı aktarma noktalarını seçerken hangi ülkelerin Türkiye pasaportuna ‘transit vize’ uyguladığını bilmekte fayda var.
Haklı olarak diyebilirsiniz ki, “Ben o havalimanının yolcu salonunda bekliyorum, terminal binasından dışarı adımımı bile atmıyorum. Niye transit vize isteniyor?” Bu soruyu sormakta çok haklısınız. Ancak cevabı o ülkeler ile Türkiye arasında yapılan veya yapılamayan vize anlaşmaları belirliyor. Türkiye vatandaşlarına, Almanya, ABD, Çekya, İsviçre, Kanada ve Yunanistan aktarma yaparken transit vize istiyor. Bazen transit vize için ödeyeceğiniz miktar, normal vize ile aynı fiyata gelebiliyor. Toplayacağınız belgeler de işin ekstrası. Bazı ülkelerde; örneğin Kanada’da red oranı yüksek. Diyelim ki, transit vizeyi aldınız. Bu vize ile sadece havalimanında yolcu bekleme salonunda oturup uçağınızı bekleyebilirsiniz. Çoğu transit vize, terminal binasının dışına adım atmanıza izin vermiyor. Pasaport sonrasındaki bagaj noktasına bile geçemiyorsunuz
Transiz vizenin incelikleri
Ülkesine göre istenen belgeler değişebiliyor. Ortak belgeler arasında gidiş-dönüş uçak biletleri, gidilen ülkede otel rezervasyonu veya aile ziyareti ise yanına gidilen kişiden mektup, gidilen ülkenin vizesinin kopyası, vize yok ise o ülkenin Türkiye vatandaşlarına vize uygulamadığını gösterir belge, en az 6 ay geçerlilik taşıyan pasaport, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası var. Transit vize fiyatları ise kimi ülkelerde normal vizeye yakın. İngiltere üzerinden aktarmalı uçuyorsanız, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda veya ABD vizeleriniz varsa, bu ülkelere 6 ay önce giriş yaptıysanız, transit vize uygulamasından muaf sayılıyorsunuz. Almanya veya İsviçre üzerinden yapacağınız uçuşlarda transit için geçerli bir Schengen vizeniz olması yeterli. Türkiye vatandaşları için Fransa transit vizesi istemiyor. Ama alanda kalış sürenizin 24 saati aşmaması gerek.
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