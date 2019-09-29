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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
29.09.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Uçmanın maliyeti yılda 6 milyon ton çöp

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçmanın maliyeti yılda 6 milyon ton çöp

Çevrecilerin gözü havayollarında… Atmosferi kirleten motorlardan uçakta oluşan çöpe kadar tartışılan çok fazla yönü var ve çok daha fazla önlem alınması isteniyor. Havayolu firmaları ise uçuşların çevreye olan maliyetlerini azaltmak için arayışta. Bu konuda umut verici gelişmeler de yok değil. Güzel örnekler daha görünür olmaya başladı…

16 yaşındaki çevre aktivisti İsveçli Greta Thunberg’un Birleşmiş Milletler’deki konuşması dünyayı sarstı. Son yıllarda çevrecilerin odağında havayolları var. Şirketler de bu baskıyı doğrudan hissediyor. Bir bakıyorsunuz uçak bileti alırken fiyatın yanında “Bu havayolu yüzde 45 daha az emisyona sahip” gibi ibareler görüyorsunuz. Havayolları daha çevreci yeni nesil uçaklara geçmeye çalışıyor. Büyük yatırımların yanı sıra kabindeki çöpün geri dönüşümü hatta tek kullanımlık kulaklıkların durumuna kadar birçok konu gündemde!

Uçmanın maliyeti yılda 6 milyon ton çöp



ÇÖPÜN DEĞERİ

Örneğin İstanbul’dan uçağa bindiniz. Paris’e uçuyorsunuz. Yaklaşık üç buçuk saatlik uçuşta, 180 koltuklu bir uçakta ortalama 35 kilogram çöp oluşuyor. İkram malzemeleri, tuvalete atılan kâğıtlar derken bu miktar, uzun menzilli uçuşlarda ise yolcu sayısı ve havada kalış süresinin uzamasıyla 120 ila 150 kilograma kadar çıkıyor.
Sektörün yıllık oluşturduğu çöp ise tam 6 milyon ton. Uçuşların artması ile birlikte Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) 2030’da 10 milyon uçak çöpü çıkmasını öngörüyor. Bu devasa çöp dağının ise yüzde 75’i geri dönüştürülüyor. Rakam birçok sektörün çok üzerinde! Örneğin dünyada en fazla geri dönüşümün yapıldığı plastik şişelerde bile oran yüzde 30’un biraz üzerindeyken havayollarındaki yüzde 75 rakamı umut veriyor. Hedef bunu kısa vadede çok daha yukarı çekmek.

KULLAN ATTAN DOĞAL ÜRÜNLERE

Geçtiğimiz günlerde Fransız Havayolları Air France, tek kullanımlık çatal bıçak takımı, bardaklar ve karıştırıcılar gibi plastik parçalar yerine çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilen ürünleri kullanmaya başladığını açıkladı. Her yıl 100 milyon plastik bardak yerine kâğıt bardağa geçen şirket, 85 milyon plastik çatal bıçak takımından da vazgeçmiş oldu. Çay-kahve karıştırmak için kullanılan 25 milyon plastik kaşıkla da vedalaşan Air France geri dönüştürülmüş tahta karıştırıcılara geçti. Sadece bu basit adımlar bile yılda 1 milyon 300 bin ton plastiğin kullanılmasına engel olacak.

Uçmanın maliyeti yılda 6 milyon ton çöp



PLASTİK ŞİŞEDE SU YASAĞI

Birçok ülkede plastik pipetlerin kullanılması yasaklanıyor. Bu yasağı uygulayan havayollarından biri de Air France. Şirketin uçaklarında son 4 yıldır plastik pipet dağıtılmıyor. Benzer kararlar havayollarının yanı sıra havalimanlarında da alınıyor. Örneğin San Francisco Havalimanı’nda plastik şişede su satışı geçtiğimiz aydan itibaren yasaklandı. “Zero Waste SFO” olarak adlandırılan kampanyada bu tür çöplerin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

KULAKLIKLAR NE OLUYOR

Günümüzde birçok havayolu kulaklık dağıtıyor. Eskiden kulaklıkların minik süngerleri değiştirilir tekrar kullanılırdı. Artık paketinden çıkartılıp kullanılan bu kulaklıklar, temizlik görevlileri tarafından toplanıyor ve çöpe atılıyor. Yani bir defa daha kullanma durumu mümkün değil. Atılan kulaklıklar dönüşüm işlemi sırasında ayrıştırılıyor. Plastik ve kablosundan yararlanılıyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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