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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
15.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Uçakta üzerinize yemek dökülürse...

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçakta üzerinize yemek dökülürse...

Diyelim ki, uçakta ikram yapılırken bir aksilik oldu ve tüm yiyecek, içecek üzerinize döküldü. Üstelik siz de günübirlik bir toplantıya gidiyorsunuz veyanınızda yedek giysi yok. Ne yapacaksınız?

Ne zaman uçakta “Aman üzerime dökülmesin” desem ya salataya koyduğum zeytinyağı damlar ya da domates sosu gömleğime sıçrar. Hiç olmazsa üzerime kahve damlatırım. Bunlar benim sakarlıklarım. Bazen de aksilik olur, servis sırasında içecek veya tabak yolcunun üzerine dökülür. Diyelim hostes için çok daha büyük bir aksilik oldu ve yemek çalıştığı havayolunun CEO’sunun üzerine döküldü...
Geçen hafta bu olay Amerikan Havayolları’nda meydana geldi. Şirketin Phoenix-Dallas seferinde CEO Doug Parker da yolcular arasındaydı. Uçuş ekibine CEO’nun yolculuğu hakkında önceden bilgi verilmişti.

Yerde kalkış hazırlıkları yapılırken servis sırasında sekiz içeceğin bulunduğu tepsiyi taşıyan hostese bir yolcu çarptı ve tepsi CEO’nun üzerine döküldü. Dört yıldır uçan kabin memuru şok olmuştu. CEO’nun üzerini berbat etmişti. Parker önce kabin memuruna üzülmemesini söyledi. Ardından kağıt peçetelerle etrafın temizlenmesine yardım etti. Sonra da kabin memuru ile fotoğraf çektirdi. İş tatlıya bağlandı. Kabin memuru bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Yardım etmelerine izin verin
Uçakta bu durum istem dışı olarak, örneğin türbülans sırasında başınıza gelebilir. Sıcak bir içecek bacağınıza döküldüğünde yanık da oluşabilir. Bu konuda kabin memurları özel eğitimli. Öncelikli olarak kabin memurlarının size yardım etmesine izin verin. Genellikle ilk müdahaleyi ıslak havlu veya kolonyalı mendil ile yapıyorlar. Bazı havayollarının kabininde leke çıkartan kimyasallar da bulunabiliyor.

Leke çıkmazsa...
Leke çıkmazsa devreye sigorta giriyor. Kabin amirinin bir form doldurmasını isteyebilirsiniz. Lekenin nasıl oluştuğu, kıyafetin markası gibi bilgilerin yer aldığı formda yolcunun irtibat bilgileri de yer alıyor. Tabii ki olayın hangi uçuşta meydana geldiği gibi bilgiler de bu forma yazılıyor.
Bundan sonrası kayıp bavul gibi zarar tazmini. Sizin havayolundan takip etmeniz gerekiyor. İlgili şirketin sigorta müdürlüğü, yolcunun zararını tazmin ediyor. Kuru temizleme giderleri, leke çıkmıyorsa kıyafet için ödeme yapılıyor.

Bardağı almaya çalışmayın
Kabin memurları çay-kahve servisi sırasında bardağı tepsiye koyarak yolcuya uzatır. Bazen de türbülans olduğunda bardağınızı masanın üzerine bırakırlar. Bunun amacı üzerinize bir şey dökülmesini engellemektir. Sakın ellerinden almaya çalışmayın.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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