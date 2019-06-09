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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
09.06.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Uçakta sigara krizi tutunca...

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçakta sigara krizi tutunca...

Uzun zamandır ‘Uçakta sigara içti’ haberi göremiyorduk. Kendi kendime “Ne güzel artık yolcular alıştı” derken geçen hafta iki olay arka arkaya yaşandı. Önce ABD’de bir yolcu diğerlerinin şaşkın bakışları arasında oturduğu yerde sigarasını yaktı. İki gün sonra Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Kazablanka seferinde tuvalete girip sigarasını yakan yolcuyu kabin memuru yakaladı!

Kalabalık bir basın gezisinin dönüş yolundaydık. Henüz uçaklarda sigaranın yasaklanmasının üzerinden 1-2 yıl geçmişti. Beraber seyahat ettiğimiz kameraman bana döndü ve “Ben tuvalette sigara içeceğim” dedi. Daha ben “Dur, ne yapıyorsun” diyemeden koltuğundan fırladı ve tuvalete girdi. Kapı kapandıktan sonra çakmağın ‘çıt’ sesini duydum. Sesi, mutfak bölümünde oturan kabin amiri de duymuştu. Tuvaletin kapısını dıştan açtı, daha ilk nefesi bile çekemeden elinden sigarayı aldı ve tuvaletin içine attı. Duman ikazı o sırada devreye girdi. Müdahale inanılmaz profesyoneldi.

Kabin amiri kuralları bir kere daha ‘yüksek ses tonuyla’ hatırlattıktan sonra inişe az kaldığını ve uçağa polis çağıracaklarını söyledi. Gerçekten de kapı açıldığında bizi polis bekliyordu. Kameramanın ifadesini alıp bıraktılar. Ya bu durum yurtdışında veya günümüzde yaşansaydı? Kesinlikle bu kadar kolay sıyıramayabilirdi.

Kara listeye alınabilirsiniz
Konu sadece sigara veya tütünlü mamuller değil. Elektronik türevleri de aynı ceza kategorisine giriyor. Uçakta sigara içenler ‘kural tanımaz’ yolcu kabul ediliyor. Bu yolcular nedeniyle pilotlar rotaları üzerindeki havalimanlarına inip yolcuyu emniyet güçlerine teslim edebiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu yıl için belirlediği idari para cezası 2 bin 124 TL. Uçağın rötar yapması, başka bir meydana inmek zorunda kalması gibi durumlarda havayolu şirketi kural tanımaz yolcuya tazminat davası da açabiliyor.
Bazı havayolları ise bu tür yolcuları kara listeye alıyor. Ömür boyu veya belirli bir süre bilet satmıyor. Bazı ülkelerde kara listeye giren yolcuların isimleri havacılık otoriteleri ile paylaşılıyor. O ülkedeki diğer havayolları da yolcuyu kara listelerine alıyor.

Tiryakiler nasıl uçmalı?
Birçok sigara tiryakisi için kısacık bir uçuş bile eziyet haline gelebiliyor. Kendinizi psikolojik olarak hazırlamanızda fayda var.

* Uzun uçuş öncesinde havalimanında sigara odasında üst üste sigara yakmak kısa vadeli olarak rahatlamanızı sağlasa da bir süre sonra tekrar nikotin ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Bu nedenle aşırıya kaçmayın.

* Uçuş sırasında sigara içmenizi tetikleyecek alkol, kahve ve çaydan uzak durun. Bol bol su için.

* Ellerinizi meşgul edin. Örneğin cep telefonunuzdan bir oyun oynayın.

* Kafanızı meşgul etmek için kitap okuyun, film izleyin veya uyumaya çalışın.

* Bazı yolcular uçuş öncesinde nikotin bantları veya yardımcı ilaçlar kullanıyor. Yan etkileri, ne kadar etkili olduğu konusunda tıbbı destek almak şart.


NEDEN TUVALETTE KÜL TABLASI VAR
Uçak tuvaletlerinin kapısında kül tablası görürseniz şaşırmayın. Uçağın içinde yasak ama tuvalette sigara içilmesi serbest diye bir durum tabii ki yok. Bu kül tablası, 1983 yılında meydana gelen bir uçak kazasının ardından tüm uçaklara konuldu. Air Canada Havayolları’nın Dallas-Montreal seferini yapan DC9 tipi yolcu uçağında bir yolcu tuvalette sigara içti. Sonrasında izmariti tuvalet kağıtların olduğu çöpe attı. Başlayan yangınla birlikte pilotlar Cincinnati’deki Kentucky Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçağın kokpiti dahil iniş sırasında dumanla dolmuştu. Kazada 46 yolcu ve mürettebattan 21’i hayatını kaybetti. Kazanın raporunun yayınlanmasının ardından tüm yolcu uçaklarının tuvaletlerine kül tablası konuldu. Bu durum yaklaşık 20 yıldır uçaklarda sigaranın tamamen yasaklanmasına rağmen devam ediyor. Ayrıca tuvaletlerde duman dedektörleri de bulunuyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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