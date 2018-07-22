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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga Özbek
22.07.2018 - 05:38, Son Güncelleme:

Uçaklarda boş koltuk yok

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçaklarda boş koltuk yok

Havayolu şirketlerinin doluluk oranları son yıllarda rekor üstüne rekor kırıyor. Neredeyse boş bir koltuğun olmadığı sefer sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok. Bu durumda yolculara önemli bir görev düşüyor…

Her uçağa binişimde, etrafıma dikkatlice bakarım. Kabin memurları uçaktaki yolcu sayısını, ben de boş koltukları sayarım. Son birkaç yıldır özel uçuşlar hariç yolcu uçaklarının kabinlerindeki boş koltuk sayısı, iki elin parmaklarını geçmedi desem yalan olmaz...
Yapılan istatistikler de buna dikkat çekiyor. Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) raporlarına göre bu yıl sektörün doluluk oranı yüzde 81.9 oldu. Yani her uçağın 10 koltuğundan 8’i dolu. Bu oran, 2005’te yüzde 75.2’ydi. Haklı olarak ‘Doluluktan bize ne’ diyebilirsiniz. Özellikle yaz tatilinin ortasındaki şu günlerde uçacaksanız, havayollarının doluluğu sizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü elinizde biletiniz olsa bile uçamayabilirsiniz. Havayollarının kurallar dahilinde yaptığı ‘overbook’ yani fazladan bilet satışı ile tatiliniz zehir olabilir.

Uçaklarda boş koltuk yok



Ne yapmalı?

Biletinizi aldınız. Farklı havayollarının farklı uygulamaları var. Bazı şirketler, bileti satarken size koltuk seçme veya check-in imkânı sunuyor. Hemen koltuğunuzu da alın.

İkinci adım, uçuşa 24 saat kala internet üzerinden check-in yapmak. Böylelikle koltuğunuzu garanti altına alın. Mobil uygulamanın yolladığı barkodu cep telefonundan silmeyin. Mümkünse kâğıt kopya alın.

İnternetten koltuk seçerken çok fazla alternatif elinizde olmayabilir. Örneğin kalan koltuklar daha az yolcunun oturmak istediği orta koltuklar olabilir. Yine de check-in yapın ve yerinizi garanti altına alın.

Havalimanına erken gidin. Kontuara vereceğiniz bavulunuz olabilir. Güvenlik sırası uzayabilir. Risk almadan erken gidin, işlemlerinizi tamamlayın.

Terminalde de oyalanmamakta fayda var. Hızla güvenlikten veya pasaporttan geçip uçağa bineceğiniz kapıya gidin.

Kontuar kapanıyor

Örneğin Türk Hava Yolları, tarifeli uçuş saatine göre kontuarını dış hatlarda 60 dakika, iç hatlarda ise 45 dakika önce kapatmaya başlıyor. Birkaç dakika içinde yedek yolcu işlemleri yapılıyor. 10-15 dakika içinde bunlar da tamamlanıyor ve kontuar tamamen kapatılıyor. İşlem yapılmıyor.

Uçaklarda boş koltuk yok



Bazen şansınız döner

Geçen hafta Airbus’ın yeni yolcu uçağı A220’nin tanıtımı için Fransa’da Toulouse kentine Türk Hava Yolları ile uçtum. Dönüş yolculuğuna 14 saat kala internetten check-in yapmak istediğimde son iki koltuğun kaldığını gördüm. Hemen birini işaretledim ve işlemi tamamladım.
Uçağa binerken Fransız görevli ‘overbook’ nedeniyle koltuğumun değiştiğini söyledi. THY benimle birlikte 3 yolcuyu ekonomiden business’a upgrade etmiş yani yerimizi değiştirmişti. Bazen bu durum size avantaj olarak dönse de yine de şansınızı zorlamayın...

DOLULUK REKORU RYANAIR’DE

Havayolu için dolu bir uçuşun anlamı yüksek gelir. Bu nedenle pazarlama, fiyat oluşturma ve satış bölümlerinde çok sayıda personel görev yapıyor. Özel yazılımlar, algoritmalar kullanılıyor. Dünyada en yüksek doluluğa sahip havayolu şirketi, Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu olan İrlandalı Ryanair. Şirket geçen yıl yüzde 94.7’lik oranla dolu uçtu. Ryanair’i Avrupa’da Easyjet, Hindistan’da SpiceJet ve Endonezyalı AirAsia izliyor.

THY’nin doluluk rekoru

Düşük maliyetli havayolları için yüksek doluluk çok önemli. Daha büyük olan şirketlerin de oranları hiç de az değil. Örneğin Norwegian yüzde 87.7, Delta yüzde 86.2, Alaska yüzde 85.5 doluluk ile uçuyor. THY’nin doluluğu ise bu yılın ilk 6 ayında yüzde 80.4’e ulaşarak rekor kırdı. Daha düşük doluluk oranlarına sahip havayolları arasında Körfez bölgesinden Emirates, Etihad gibi şirketler var. Ancak Körfez’deki havayolları, uçuşlarının önemli bölümünü geniş gövdeli uçaklarla yaptığı için bu rakamlar normal kabul ediliyor. Düşük doluluk oranlarında Avrupa’dan Avusturya ile İngiliz Virgin Atlantic Havayolları da listede.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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