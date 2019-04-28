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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga Özbek
28.04.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Uçak penceresinden yeni havalimanı

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçak penceresinden yeni havalimanı

Uçakta oturmayı istediğim tek yer pencere kenarıdır. Gündüz, bulutsuz havada yapılan bir uçuşta manzaranın keyfine varmak için saatlerce dışarıyı seyredebilirim. İşte İstanbul Havalimanı’na inerken pencereden gördüklerim...

Atatürk Havalimanı’na inişlerde beni en keyiflendiren Ataköy-Florya tarafındaki 23 pistiydi. Boğaz’dan başlayıp Tarihi Yarımada üzerinden gelen uçak, güzel bir İstanbul turu yaptırırdı. Türkiye’ye ilk defa gelen turistler, pencereden manzarayı keyifle izlerdi. Boğaz’ı ve Haliç’i görürler, büyülenirlerdi. Artık uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan yapılıyor. Yeni alanda pistler, kuzey-güney doğrultusunda. Rüzgâr durumuna göre değişiyor ancak kalkışların önemli bölümü kuzeye yani Karadeniz’e doğru gerçekleştiriliyor. Pistten kesilen uçak irtifa alırken pencereden baktığınızda kendinizi Karadeniz’in hırçın dalgalarının üzerinde buluyorsunuz.Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin talimatlarına uyan pilotlar özel hazırlanmış rotaları takip etmeye başlıyor. Örneğin Avrupa tarafına giden uçaklar sola dönüyor. İç hat veya Ortadoğu, Uzakdoğu için sağdan dönerek Kilyos, Maslak, Taksim hattında devam ediyor, Marmara Denizi üzerine çıkıyor.

İç hatlarda İstanbul manzarası daha iyi
Avrupa’dan gelen uçaklar, genellikle Tekirdağ taraflarından dönüp yaklaşmaya başlıyor. Büyükçekmece Gölü yakınlarında alçalıp sola dönüşle pisti karşılıyor. İç hatlar, Ortadoğu veya Uzakdoğu’dan gelen uçaklar ise Marmara’nın güneyinde Sabiha Gökçen Havalimanı, Kadıköy, Atatürk Havalimanı üzerinden uçup Büyükçekmece Gölü yakınlarından dönüyor, İstanbul Havalimanı pistlerini karşılıyor. Yani pencere kenarında oturanlar İstanbul manzarasını izleyebiliyor. İstanbul Havalimanı iki pistle açıldı. Bu pistlere aynı anda uçak inip kalkabiliyor. Bu nedenle uçak inerken etrafa bakın. Şanslıysanız, yakınlarınızda inişe gelen bir uçağı görebileceksiniz. Sakın paniklemeyin; iniş, pilot ve hava trafik kontrolörlerinin ‘kontrolü’ altında.Taşınmanın ardından İstanbul üzerinde görülen uçak sayısında azalış var. Kuşkusuz bu durum gürültüye de olumlu olarak yansıyor. Ama benim gibi gözleri gökyüzünde sürekli dolaşanlar için yeni bir durum.

Yeşilköy ve Ataköy artık sessiz
Geçen günlerde eski havalimanının bulunduğu Yeşilköy’e gittim. Sahilde yürüyüş yaptım. Eskiden tepemden yolcu uçakları aralıksız geçerdi. Şimdi buralar sessiz. Saatte birçok özel jet veya kargo uçağı Atatürk Havalimanı’na iniyor veya kalkıyor. Kuzeyde Halkalı, Sefaköy, güneyde Florya, Yeşilköy ve Ataköy tarafı pek sessizliğe alışamamış. Arkadaşlarımdan bu yönde şeyler duyuyorum.
Uçakla yeni tanışan semtlerin başında Büyükçekmece, Esenyurt, Arnavutköy geliyor. Buraların üzerindeki uçuşlarda irtifa biraz daha yüksek. Bu nedenle gürültü Yeşilköy veya Ataköy tarafındaki kadar yüksek değil. Yakında bu semtlerde oturanlar uçaklara daha da alışacak.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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