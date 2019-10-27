Uçağa hızlı varmanın yolları

Bu dertleri aşmanın üç yolu var. Birincisi, doğrudan ‘business class’ bileti almak. Yani konforu daha yerde yaşamaya başlamak. İkincisi, mil programları. Zaten çok uçuyorsanız ve havayolunun özel yolcu programına üyeyseniz, business class yolcusu olmasanız bile önceliklerinden yararlanıyorsunuz. Gelelim üçüncü yola... Ne business yolcususunuz ne de özel yolcu programlarında statünüz var. Tek kullanımlık veya yıllık abonelik sunan özel kart sistemleri, havalimanında sıraları ortadan kaldırıyor. İsterseniz transferlerden de yararlanabilirsiniz. Bu kartlar genellikle şirketler tarafından satın alınıyor çünkü özellikle ücretsiz uzun otopark avantajı yıllık kullanımlarda ekonomik oluyor. Hızlı geçiş hem terminale girişte hem de pasaportta büyük avantaj sağlıyor, zaman kazandırıyor. İş insanları özel yolcu salonlarını aynı zamanda yanlarındaki misafirlerini ağırlamak ve toplantı yapmak için de kullanıyor. Kartlar havalimanı restoranlarında ve duty free (gümrüksüz satış) mağazalarında indirime de sahip.



Hangi havaalanında neler var?



Bu konuda Türkiye’de ilk yatırımı yapan TAV Grubu’nun Prime Class kartı Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gürcistan Tiflis ve Batum, Tunus Enfidha, Makedonya Üsküp ve Ohrid Uluslararası Havalimanı’nda ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Ayrıca kart dünyanın 500 havalimanında özel yolcu salonlarının da kapısını açıyor. Son dönemde kartın havalimanı hizmetlerinin yanı sıra şehir içinden havalimanı transferleri, bazı alışveriş merkezleri ve restoranlarda vale hizmeti de bulunuyor.



Klasik Kart: Ücreti farklı kredi kartlarına göre değişmekle birlikte yıllık 2000-2350 TL arasında değişiyor. Geçerli havalimanlarında veya havalimanına çok yakın alanlardaki otoparklarda 30 günlük ücretsiz park, öncelikli giriş ile özel yolcu salonlarından yararlanabiliyorsunuz.



Plus Kart: Yıllık ücreti 1700 Euro olan hizmette 12 adet havalimanı transferi alabiliyorsunuz. Daha uzun otopark hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.



Edition Kart: Yıllık 2700 Euro ödeyerek ek hizmetlerin yanı sıra yıl içinde sınırsız havalimanı transferi alabiliyorsunuz.



Yeni havalimanına yeni kart



Geçen nisan ayında Atatürk Havalimanı’ndan tüm havayolu operasyonlarının durdurulup İstanbul Havalimanı’na geçmesiyle yeni işletmeci şirket, yeni bir özel yolcu programı başlattı. Sistem sadece İstanbul Havalimanı’nda geçerli. Ayrıcalıklı kapıdan giriş ve hızlı geçişin yanı sıra ikinci güvenlik kontrolünden sonra lounge hizmeti de veriliyor. Gelişte ise pasaport işlemleri ayrıcalıklı olarak yapılabiliyor. İGA PASS’ta başlangıç kart ücreti (İGA Pass Plus) hızlı geçiş, öncelikle check-in, lounge kullanımı ve buggy servisi dahil 299 Euro + KDV’den başlıyor. Bu kartı alan, yanında bir kişiyi de misafir olarak lounge’a sokabiliyor. İGA PASS Extra’da bu hizmetlere ek olarak 30 gün park ücretiyle fiyat 399 Euro + KDV’ye çıkıyor. En üst kart ise İGA PASS Premium. Artı iki misafir ve toplam 90 günlük otopark kullanımı ile kartın ücreti 799 Euro + KDV. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hem iç hem de dış hat uçuşlarında hızlı geçiş için ‘Flashpass’ uygulaması satın alabilirsiniz. Kişi başına iç hatlarda 30 TL, dış hatlarda ise 40 TL ödeyerek güvenlik noktalarından hızlı geçebilirsiniz. Dış hatta ise bu hizmete ayrı pasaport kontrol noktası ekleniyor. Ayrıca hem iç hem de dış hat için geçerli lounge uygulamasından ise 110 TL ödeyerek yararlanabiliyorsunuz.



Bunları da yapabilirsiniz...



Business uçamıyorsunuz, herhangi bir kartınız da yok. İyi planlama ile havalimanlarında kendi konfor alanınızı oluşturabilirsiniz. İşte tüyolar:



Terminale girmeden giriş kapılarına bakın. Az sıra olanları seçin. Bir anda gelen kalabalık turist otobüslerinin arasına karışmayın. Önünüzde çocuklu aileler, bavul sayısı fazla olanlar varsa sıra daha yavaş ilerleyecektir.



Uçuştan önce internetten check-in yapın. Biniş kartınızı basın veya terminaldeki makineleri kullanarak alın.



Eğer pasaportunuz çipliyse, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuşsanız, İstanbul Havalimanı’nda hem gidiş hem de gelişte hızlı pasaport geçiş sistemini kullanabiliyorsunuz. Böylelikle işleminizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz.