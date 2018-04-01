Thai Havayolları: Aşırı kilolu yolcu uçamaz!

Ortalamanın üzerinde kiloluysanız, giderek küçülen ve koltuk aralıkları daralan uçak koltuklarına sığmakta güçlük çekiyorsunuz. Nasıl uçacaksınız? Tek yol, iki koltuk birden mi satın almak?Dünya nüfusu hızla obeziteye doğru ilerlerken Tayland Havayolları Thai Airways ilginç bir karara imza attı. Havayolu, uzun menzilli Boeing 787-9’larda business class’ında bel çevresi 142 santimetreden daha geniş olan yolcuları uçurmayacak.





Şişman yolcular, koltuğa oturduklarında kemerlerini bağlayamıyor. Kabin memurlarının ek kemer vermesi gerekiyor. Burada da ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü koltukların orijinal tasarımlarında kemerlerde ‘airbag’ sistemi yer alıyor. Acil durumlarda airbag otomobillerde olduğu gibi yolcu için ek güvenlik sağlıyor. Bu nedenle kemere ek yapılması mümkün değil. Yani kilolu, beli 142 santimetreden kalın olan yolcular Thai Havayolları’nın 787-9’larında uçamayacak. Ücretini ödeseler de airbag olmayan kemere sahip ekonomi sınıfına geçmeleri gerekecek.





Son yıllarda aşırı kilolu yolculara karşı özellikle ABD’de havayollarının uygulamaları sık sık gündeme geliyor. Uçaktan atılanlar… Rencide edici bir şekilde iki kişilik koltuk satın alınmasının talep edilmesi en çok şikâyet edilen konuların başında yer alıyor. Bu konuda kilolu yolcular havayollarından anlayış bekliyor.

Hangi kurallar uygulanıyor?

+ Aşırı kilolu yolcuların hareket sorunu nedeniyle acil çıkış kapılarının önündeki koltuklar verilmiyor. Buradaki değerlendirmeyi kabin amiri yapıyor. Gerekirse yolcunun yeri değiştirilebiliyor.

+ Kalkış öncesinde tüm yolcular ve uçuş ekibinin kemerlerini bağlaması gerekiyor. Aşırı kilolu yolcularda ise kemer yetersiz gelirse kabin memurları ek kemer getiriyor. Böylelikle yolcular emniyetle koltuğuna bağlanması sağlanıyor.

+ Uçakta boş yer varsa, kilolu yolcu boş bir koltuğa alınabiliyor. Ama uçak tamamen doluysa bu değişiklik yapılamıyor.

İki koltuk alınabiliyor mu?



Bazı kilolu yolcular, daha rahat seyahat için ekstradan bir koltuk daha satın alabiliyor. Bu durumda normal oturulacak yerin yanındaki koltuk, satışa kapatılıyor. Kimisi ise ekonomi yerine daha geniş en ve koltuk aralıklarına sahip business class’ta uçmayı tercih ediyor.

Nasıl uçacaksınız?



+ Özellikle uzun bir uçuşa çıkacaksanız, diyabet gibi sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuza danışın.

+ Biletinizi alırken koltuğunuzu da seçin. Tekerlekli sandalye talebinizi önceden yapın.

+ Üçlü veya beşli koltuklardan uzak durun. Pencere veya koridoru tarafındaki koltukları tercih edin. Gerekirse ek ödeme yapın ve koltuğunuzu satın alın.

+ Uçağa bindiğinizde koltuğunuzla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, kabin ekibine bu durumu bildirin. Eğer uçakta boş yer varsa, bu isteğiniz yerine getirilecektir.

+ Bazen uçakta yeterli sayıda ek kemer olmayabiliyor. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için ek kemerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

+ Havalimanına erken gelin, işlemlerinizi tamamlayın. Mümkünse kabine alacağınız tek bir çanta ile seyahat etmeye çalışın.





Finnair yolcuları tartacak



Uçaktaki her ekstra ağırlık, yakıt sarfiyatını artırıyor. Şirketler bu konuda radikal çözümlerin peşinde. Mutfaklar sökülüp küçültülüyor. Kokpitte onlarca kilogram ağırlığa ulaşan haritalar, check-list’ler artık tablet bilgisayarlarda. Kabine alacağınız bavul veya çantanız artık çok daha hassas ölçülüyor. Fazla bagaj konusunda kurallar çok sıkı. Ya yolcular?





Finlandiya Havayolları Finnair ise önümüzdeki kasım ayında ilginç bir uygulamaya başlayacak. Uçağa binecek her yolcunun ağırlığı ölçülecek. Yolcuların ağırlıklarına göre uçak içi oturum sağlanacak. Finnair, böylelikle uçakların daha az yakıt yakacağına dikkat çekiyor.

Benzer bir uygulama, 2013’te Samoa Havayolları tarafından yapılmıştı. Belirli ağırlığın üzerindeki yolculara şirket ek ücret ödettiriyordu. Ne yazık ki Samoa’nın uygulaması tutmadı. Şirket iflas etti.