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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
17.11.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Tek çantayla uçmak

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Tek çantayla uçmak

Geçen hafta, hiç bulunamayan bavulumun hikâyesini sizlerle paylaşmıştım. Bagaj kaybının önüne geçmenin tek yolu var. O da kabine alacağınız, boyutu ve ağırlığı havayolları tarafından belirlenmiş tek bir çanta ile uçmak!

Havayollarında neredeyse sunulan her hizmet ücretli hale geldi. İstediğiniz koltuğa oturmaktan, ikram satın almaktan vaz geçtiniz. Ya bavulunuz? Kargoya vermeyi planladığınız bagajınız için bilet alırken ödeme yaptınız mı? Bir kaç kilogram fazladan bir şey olmaz deyip limitinizi aşıyor musunuz? Aman dikkat, en az bilet ücreti kadar ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Tamam, bunlara katlandınız. Ya bavulunuz kaybolursa? Üzerine üstlük bir de bulunamazsa?Siz iyisi mi bu kara kara bu soruların cevaplarını düşüneceğinize tek bir bavulla hem de yanınıza alacağınız kabin ölçülerine sahip, ağırlık limiti belli bir bagaj ile uçun, rahat edin.

Bu tüyolara dikkat

İyi planlayın: Yolculuktan geldikten sonra bavulumu boşaltırken hep aklıma “Neden bu kadar çok şey aldım” sorusu gelir. Hazırlığınız için konsantre olun. Gerekli ve yeterli miktarda eşyayı yanınıza alın. Tabi ki az eşya derken açıkta da kalmayın. Örneğin tek ayakkabı yeterli mi? Kaç tişört yedek almalısınız? Veya gittiğiniz yerde hava durumu nasıl gibi soruların cevabını iyi planlama ile çözün.

Eşyalarınızı önünüze dizin: Önce bavulunuzu kafanızda oluşturdunuz, sonra da eşyalarınızı alın ve önünüze dizin. Fazlaları, gereksizleri hemen ayırın.

Boyut önemli: Kabine alacağınız bavulun ölçüleri üç aşağı, beş yukarı havayolları için belli. Örneğin THY’nin kabin bagaj ölçüleri: 23x40x55 cm. Pegasus’ta ise 20X40X55 cm. olarak belirlenmiş. Bazı şirketler ise boyuttan çok ağırlığı baz alıyor. Örneğin kabin bagajına 8, hatta 10 kilogram limit koyanlar da var. Hangi havayolu ile uçuyorsanız, araştırın. Ona göre çantanızı seçin.

Katlama teknikleri: Eşyalar oraya çıktı, bavul da belli. Buyrun katlama tekniklerine. Çoraplarınızı ayakkabının içine koyun. 3-4 tişörtü iç içe katlayın. Örneğin tişört veya gömlekleri tek pantolon ile kombinleyerek giyeceğiniz renklerde seçin.

Sıvıları ayırın: Yanınıza alacağınız sıvıların yani parfüm, şampuan, krem, tıraş jeli ve deodorantların her birinin 100 ml üzerinde olmamasına dikkat edin. Gerektiğinde kontrol sırasında bunların dışarıya rahat çıkarılabilecek şekilde ayrı bir çanta ile hazırlamayı unutmayın.

Gittiğiniz yerde alabilirsiniz: Örneğin büyük bir şemsiyeyi taşımak için bavulunuzu büyütmenize gerek yok. Gittiğiniz yerde bunu satın alabilirsiniz. Bu tür opsiyonları gözden geçirin. Kullan-at özelliğe sahip eşyaları tercih edebilirsiniz.

Ağırlığınızı bilin: Çantanızı hazırladıktan sonra tartmayı unutmayın. Ağırlık limitleri konusunda havayolları hassas. Son kontrol ise check-in kontuarında. Belirli bir boyutu veya ağırlığı aşan bagajların kabine alınmayacağını unutmayın.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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