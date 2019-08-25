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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga Özbek
25.08.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Sualtındaki uçak filomuz

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Sualtındaki uçak filomuz

Uçakları gökyüzünün değil, derin suların maviliğinde görmeye ne dersiniz? Türkiye’nin denizleri, dalış meraklılarına bu konuda farklı ve zengin seçenekler sunuyor. İster geniş gövdeli yolcu uçağı Airbus A330’un kabininde dolaşın, ister İkinci Dünya Savaşı’nda düşen bir bombardıman uçağına dalın. Peki hangisini, nerede bulabilirsiniz? Karşınızda, artık deniz canlılarına ev sahipliği yapan batık uçaklar.

Son 30 yılda teknolojilerin gelişmesi ve eğitim merkezlerinin artmasıyla tüplü dalış yaygın bir spor haline geldi. 20-25 metre derinlikteki batık uçaklar da önemli dalış noktalarının başında geliyor. Turizm Bakanlığı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 2000’li yılların başından bu yana Akdeniz ve Ege’de pek çok suni batık oluşturdu. Bu batıklar yapay birer resif olarak denizaltı canlılarına ev oldu. Bazıları tecrübesiz dalgıçların bile inebileceği derinliklerde bulunuyor. Uçak 18 metreden daha derinde değilse ‘1 Yıldızlı Dalış Brövesi’ yeterli oluyor. Eğer 20 metre ve altındaysa, ‘2 Yıldızlı Dalış Brövesi’ gerekiyor. Tekneyla ulaşım, ekipman ve bir öğün yemek dahil fiyatlar, 130-200 TL arasında değişiyor. Dalacak kişi yeterliliğini göstermek zorunda. Dalışlara tecrübeli dalgıçlar da eşlik ediyor.

A330-300 / Saros Körfezi, Çanakkale
2016’ya kadar yolcu taşıdı

Geçen nisan İbrice’de batırılan Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, 1995’te imalat hattından çıktı. Hong Kong’da Dragon Air’de uçtuktan sonra 2010’da Onur Havayolları’nın filosuna katıldı. 2016 sonuna kadar da yolcu taşıdı. Emekli olup parçalara ayrıldıktan sonra 6 TIR ile Saros Körfezi’ne taşındı. Dünyanın en büyük ikinci batığı olan uçağa, limandan İbrice Dalış Merkezi’nin teknesi ile 15 dakikada ulaşmak mümkün. Gövdesinden bazı parçalar söküldüğü için dalgıçlara rahat dolaşma imkânı sunuyor. Kabinin arkasından başlayıp kokpite ulaşmak yaklaşık beş dakika sürüyor. Geniş kokpit içinde dolaşmak da ayrı bir keyif.

Sualtındaki uçak filomuz



A300 / Kuşadası, Aydın
Kargo uçağıydı

Kuşadası’nda 2016’da hurdaya çıkan Airbus A300 tipi kargo uçağı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Adakule Mevkii’nde 24 metre derinliğe batırıldı. Daha önce ACT Havayolları’nda kargo taşıyan ve Neopolis adı verilen uçağın batırılması bölgedeki dalış turizmine hareket getirdi. 17 metreden başlayan batığın en derin yeri ise 22 metrede.

T-34 / Kuşadası, Aydın
Mecburi iniş yapmıştı

Dilek Yarımadası açıklarında da denize düşmüş bir askeri uçak bulunuyor. 1987’de, arıza sebebiyle T-34 tipi pervaneli uçak denize mecburi iniş yapmış, pilotlar balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Geçen yıllarda yeri tespit edilen ve deniz yüzeyinde ters durumda yatan uçak 30 metre derinlikte.

Sualtındaki uçak filomuz



C-47 / Bodrum, Muğla
Artık yapay resif

Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra 2008’de bölgeye getirilen C-47 nakliye uçağı, artık yapay resif olarak sualtı meraklılarına hizmet veriyor. Paçoz Koyu’nun sol tarafındaki batık, 16 metre derinlikte motor parçasıyla başlıyor. Kuyruk bölümü ise 28 metrede. Su- altı canlıları için de bölge çok hareketli.

C-47 / Kaş, Antalya
En çok tercih edilenlerden

Limanağzı bölgesinin doğu tarafında sizi önce 23 metrede ahşap omurgası ve dev su testileriyle Osmanlı döneminden kalan bir batık karşılıyor. Biraz daha içeride, 22 metre derinlikteyse C-47 uçağı dikkat çekiyor. 2009’da batırılan uçak bütünlüğünü koruduğu için dalgıçlar arasında çok tercih edilen yapay resiflerden.

Sualtındaki uçak filomuz



SM 79/ Kaş, Antalya
İtalyan bombardıman uçağı

İtalyan üç motorlu bombardıman uçağı Savoia Marchetti SM 79 ‘Sparviero’, Meis Adası’ndaki İngiliz birliğini bombalamak üzere Rodos’tan havalanır. Ancak uçaksavarların ateşi ile yaralanıp Kaş açıklarına mecburi iniş yapar. Uçağın enkazı 1990’da Uğur Eroğlu tarafından bulundu. 57 metre derinlikten başlayan batığın parçaları 71 metreye kadar uzanıyor. Sportif dalış sınırlarının ötesindeki batığın yer aldığı alan aynı zamanda kuvvetli akıntının da etkisinde. Meraklılar için bu batığın replikası Antalya Aquarium’da sergileniyor.

DO 28 / Antalya
Kara kuvvetlerindeydi

Uzun yıllar Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan çift motorlu Dornier Do28 tipi uçak, önce Türk Hava Kurumu’na verildi. Hizmetten çıkarıldıktan sonra 2012’de Antalya merkezde, Talya Hotel açıklarında 25 metre derinliğe batırıldı.

C-47 / Akçakoca, Düzce
Balık ağları sardı

2009’da, Kalkın Köyü’ne yaklaşık 1.8 deniz mili açıkta, 29 metre derinlikte batırıldı. Ancak geçen yıllarda görüntülenen batık artık tamamen balık ağlarıyla sarılmış durumda.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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