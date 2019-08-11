Rötarla başa çıkma rehberi
Kurban Bayramı’nı yıllık izninizle birleştirdiniz ve havalimanının yolunu tuttunuz. Ama bir baktınız uçuşunuz iptal olmuş veya bağlantılı uçuşunuz geç geliyor. Uzun bir rötarla karşı karşıyasınız! Ne yapacağınızı biliyor musunuz?
1. Sakin olun
Bağırıp çağırmanın kimseye faydası yok. Planlı, doğru ve zamanında hareket ederseniz bu durumdan en az şekilde etkileneceğinizi unutmayın. İletişim kanallarınız açık olsun. Havayolları rötar yaşanan veya iptal olan seferlerle ilgili yolculara SMS veya elektronik posta gönderebiliyor.Sosyal medya üzerinden yapılan şikâyetleri de havayolu şirketleri anlık olarak takip ediyor.
2. Havayolu sizi ulaştırmak zorunda
Uluslararası kurallara göre havayolu şirketleri, yolcuları müsait yer bulunan diğer bir sefer ile uçurmak zorunda. Uçuş, gerekirse başka bir havayolunun seferiyle de olabilir. Eğer bu gerçekleşemiyorsa, havayolu size karayolu ulaşım alternatifi de sunacaktır. Seçeneklerle ilgili detaylı bilgi alacağınız yer, havayolunun ofisi, yer hizmetleri veren kuruluşun bankosu veya check-in kontuarı olabilir.
3. Bağlantılı uçuşlarda ne oluyor?
Eğer bağlantılı uçuşunuz varsa, örneğin İstanbul’dan Ankara aktarmalı Trabzon’a uçuyorsanız, şirketin çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin size yeni bir bağlantılı uçuş, beklemeler uzuyorsa içecek, yemek veya konaklama vermek zorunda. Burada önemli bir nokta var; uçuşlar birbirleriyle bağlantıya sahip olmalı. Ayrı iki bilette hakkınızı kaybedebiliyorsunuz.
4. İptallerde ne yapabilirsiniz?
AB kurallarına göre rötar ve iptaller nedeniyle yolcu tazminat hakkına sahip. Havayolu iptal edilen uçuşlarda yolcuyu son varış noktasına ulaştırmak zorunda. Bunu, mümkün olan en kısa süredeki seferle veya yolcunun tercih edeceği bir başka tarihteki uçuşla sağlayabilir. Ayrıca bekleme süresine uygun yiyecek içecek ikramı, gerektiğinde bir veya daha fazla gece otelde konaklama, iki telefon görüşmesi yapma ve faks/e-posta yollama imkânı sunulur.
5. Ne kadar tazminat veriliyor?
1500 km.’yi geçmeyen seferlerde 250 Euro tazminat verilir. Son varış noktasına gecikme iki saatten az ise tazminat tutarının yüzde 50’si ödenir.
1500-3 bin km. arasında tazminat miktarı 400 Euro’ya çıkıyor. Son varış noktasına gecikme üç saatten az ise tazminat tutarının yüzde 50’si ödenir.
3 bin 500 km.’den uzun seyahatlerde ise tazminat 600 Euro’ya yükseliyor. Gecikme dört saatten az ise tazminat tutarının yüzde 50’si yolcuya veriliyor.
Eğer rötar beş saati aşıyorsa, havayolu size seyahatin tamamı için uçuş bedeli kadar ödeme yapmak zorunda. Aktarmalı uçuşunuza devam etmek istememeniz durumunda da uçuşun başlangıç noktasına mümkün olan en kısa zamanda geri dönüşü sağlaması gerekiyor.
m Ancak her rötarda tazminat beklemeyin. Tüm önlemler alınmasına rağmen kaçınılamayan olağandışı koşullar da olabilir. Aniden gelişen politik durumlar, sis veya fırtına, güvenlik ve emniyet zaafları, grevler gibi... Bu gibi durumlarda yaşanan rötar veya iptallerde havayolları tazminat vermiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle