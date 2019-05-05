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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga Özbek
05.05.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Müşteri her zaman haklı değil

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Müşteri her zaman haklı değil

Bir görevliye haksız olarak bağırdınız çağırdınız veya uçakta yapılmaması gereken bir hareket yaptınız. Hakkınızda sadece tutanak tutulup bu işten sıyrılacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir anda kara listeye girebilirsiniz.

Geçen hafta rötar yapan AtlasGlobal uçağının yolcusu, kontuarda görevli personele hakaret etti. O sırada çekilen video sosyal medyayı salladı, haberi milyonlarca kişiye ulaştı. Havayolu da yolcuyu kara listeye aldı. Yani bir daha AtlasGlobal’den bilet alamayacak.
Peki havayolları hangi yolcuları kara listeye alıyor, kırmızı kart gösteriyor?

Aslında bilet satışı sırasında havayolu ile yolcu bir sözleşme yapmış oluyor. Hem hukuk kuralları hem de uluslararası havayolu kuralları, taşıyıcı şirkete, olay çıkaran, kara listeye giren yolcuya bilet satmama hakkı veriyor. Sektörde bu tür davranışlar ‘Kural Tanımaz Yolcu’ başlığı altında toplanıyor. Sadece uçakta yapılan taşkınlıklar değil, örneğin asılsız bomba ihbarı yapan da bu kategoride.

Şirketin amacı, diğer yolcuların rahatsız olmasını engellemek ve uçuş ekibiyle yer görevlilerini korumak. Her yıl Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği’ne (IATA) ortalama 10 bin yolcu rapor ediliyor. Sınırları zorlayan olaylarda ömür boyu kara liste uygulaması devreye giriyor ve bu sık rastlanan bir durum. Bir yolcu kara listeye girdiğinde kimlik bilgileri rezervasyon sistemine yükleniyor. Bilet satışı sırasında yolcuya ‘dur’ deniliyor. Veya daha önceden alınmış bilete sahip ancak kara listeye girmiş yolcuyu havalimanında tespit edip uçurmayabiliyor. Bazı ülkelerde tüm havayolu şirketleri ortak veritabanı tutuyor. 

Kara listeye girme nedenleri

KÜFÜR VE KABA DİL: Kara listeye alınma sebepleri arasında ilk sırada. Görevlilere ve etraftaki yolculara kullandığınız dile dikkat edin.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ: Her yıl çok sayıda yolcu, aşırı alkol tüketimi sonrasında olay çıkarıyor. İş kavgaya kadar gidebiliyor.

UÇAKTA SİGARA KRİZİ: Uzun yıllardır uçakta sigara içmek yasak. Nikotin krizine giren, uçağın tuvaletinde sigara içmeye çalışan yolcular için uçuş ekipleri rapor tutuyor. İnişte polise teslim ediliyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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