Müşteri her zaman haklı değil
Bir görevliye haksız olarak bağırdınız çağırdınız veya uçakta yapılmaması gereken bir hareket yaptınız. Hakkınızda sadece tutanak tutulup bu işten sıyrılacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir anda kara listeye girebilirsiniz.
Geçen hafta rötar yapan AtlasGlobal uçağının yolcusu, kontuarda görevli personele hakaret etti. O sırada çekilen video sosyal medyayı salladı, haberi milyonlarca kişiye ulaştı. Havayolu da yolcuyu kara listeye aldı. Yani bir daha AtlasGlobal’den bilet alamayacak.
Peki havayolları hangi yolcuları kara listeye alıyor, kırmızı kart gösteriyor?
Aslında bilet satışı sırasında havayolu ile yolcu bir sözleşme yapmış oluyor. Hem hukuk kuralları hem de uluslararası havayolu kuralları, taşıyıcı şirkete, olay çıkaran, kara listeye giren yolcuya bilet satmama hakkı veriyor. Sektörde bu tür davranışlar ‘Kural Tanımaz Yolcu’ başlığı altında toplanıyor. Sadece uçakta yapılan taşkınlıklar değil, örneğin asılsız bomba ihbarı yapan da bu kategoride.
Şirketin amacı, diğer yolcuların rahatsız olmasını engellemek ve uçuş ekibiyle yer görevlilerini korumak. Her yıl Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği’ne (IATA) ortalama 10 bin yolcu rapor ediliyor. Sınırları zorlayan olaylarda ömür boyu kara liste uygulaması devreye giriyor ve bu sık rastlanan bir durum. Bir yolcu kara listeye girdiğinde kimlik bilgileri rezervasyon sistemine yükleniyor. Bilet satışı sırasında yolcuya ‘dur’ deniliyor. Veya daha önceden alınmış bilete sahip ancak kara listeye girmiş yolcuyu havalimanında tespit edip uçurmayabiliyor. Bazı ülkelerde tüm havayolu şirketleri ortak veritabanı tutuyor.
Kara listeye girme nedenleri
KÜFÜR VE KABA DİL: Kara listeye alınma sebepleri arasında ilk sırada. Görevlilere ve etraftaki yolculara kullandığınız dile dikkat edin.
AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ: Her yıl çok sayıda yolcu, aşırı alkol tüketimi sonrasında olay çıkarıyor. İş kavgaya kadar gidebiliyor.
UÇAKTA SİGARA KRİZİ: Uzun yıllardır uçakta sigara içmek yasak. Nikotin krizine giren, uçağın tuvaletinde sigara içmeye çalışan yolcular için uçuş ekipleri rapor tutuyor. İnişte polise teslim ediliyor.
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