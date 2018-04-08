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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tolga ÖZBEK
08.04.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

Havayollarında hedef gençler

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Havayollarında hedef gençler

Spor ayakkabı giymiş kabin memurları… Cep telefonundan seyredilen dizi filmler… Havayollarındaki yeni dalga hızla yükseliyor.

Türkiye’ye uçan en eski havayolu şirketlerinden Air France, yaz sezonuyla birlikte yerini ‘Joon’ adını verdiği, geçen yıl aralık ayında uçuşlarına başlayan yeni markasına bıraktı. “Joon nereden çıktı? Air France Türkiye pazarını terk mi ediyor” diye sorarken kendimi havayolunun davetiyle ilk uçuşlarından birinde buldum. Air France, Barcelona, Berlin, Lizbon, Oslo, Porto, Roma ve İstanbul gibi noktalarında bayrağı Joon’a devretmişti. ‘Dijital, gençlerin havayolu’ sloganına yakında Cape Town, Şeyseller gibi noktalar da eklenecek.

Havayollarında hedef gençler

Yeni konsept hızla yayılıyor

Bu konsept büyük havayolları arasında hızla yayılıyor. Air France’ın Joon, Singapur’un Scoot’u, Qantas’ın Jetstar’ı karma modellerle yolcunun karşısına çıkıyor. Okunuşu ‘Jun’ olan havayolunda business uçanlar için bir değişiklik yok. Check-in’de ayrı kontuar, özel yolcu salonu, uçakta geniş koltuklar gibi standart hizmetler veriliyor. Ekonomi ise ‘ağır başlı’ yapıdan sıyrılmış. Deri koltuklar, renkli yastıklar sizi şaşırtıyor. İstanbul Atatürk – Paris CDG Havalimanları arasında kullanılan uçak tipi Airbus A320.

Havayollarında hedef gençler


Uçağa bindiğinizde sizi güler yüzlü, spor giyimli, yakalı tişört giymiş kabin memurları karşılıyor. Business’ta üçlü koltukların ortası boş bırakılmış. Standart business ikramı yolcuya veriliyor. Ekonomi ise oturum 3+3. İnce koltuklarda diz mesafesi makul. Paris-İstanbul arasındaki uçuş süresi üç saat olduğunda ücretsiz içecek servisi var. Organik yiyeceklerin de mönüde ağırlıklı olduğu ikram satışı yapılıyor. Fransız mutfağından özel ürünler de Joon’un mönüsünde.

Havayollarında hedef gençler

Cepten izle

Kabin içi eğlence sisteminiz ise cep telefonunuz, bilgisayarınız veya tabletiniz... Uçuştan önce Joon’un uygulamasını indirmeyi unutmayın. Sistem, kulaklık takmadan çalışmıyor. Dizi filmler ki aralarında Games of Thrones, Fargo, Legion gibi dizilerin tüm sezonları yüklenmiş. Ayrıca 25’er dakikalık belgeseller, konserler ve müzik seçenekleri de gayet zengin. E-kitaplar da listede var. Üç saatlik uçuşta eğlence sistemi ile zaman hızla geçiyor. Cep telefonunuzu koltuktaki üniteye koyarak şarj edebilirsiniz.

Tek yön 100 dolar

Joon’un İstanbul uçuşları için tek eleştirim uçuş saati. Uçak sabah 04.00’te kalkıyor. Avantajı ise Avrupa’daki tüm bağlantıları yakalamanız. Gece ise dönüşte Paris’i dolaşıp veya toplantılarınızı bitirip havalimanına geçebilirsiniz. Uçak 23.00’te havalanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişi 03.00. Joon’un ekonomi, mayıs ayı için tek yön fiyatları şu an 100 doların altında.

Havayollarında hedef gençler

 Hangi havayolu hangi markaya sahip?

Büyük şirketler düşük maliyetli havayollarına karşı pazarı hızlı kaybedince, farklı markalara yöneldiler. Bilet fiyatları daha dinamik, ekstraları ücretli yeni konseptler ortaya çıktı. İşte havayolları ve yeni marka çalışmaları:
THY’DE GÜNDEM ANADOLUJET: Türk Hava Yolları, alt markası AnadoluJet’e daha verimli kullanmak üzere hazırlık yapıyor. Logosundan uçak boyamasına, uçuş hatlarından ikrama kadar birçok değişiklik şekillenmeye başladı. THY AnadoluJet’in uzun menzilde de uçabileceği modelleri de çalışıyor.
LUFTHANSA’NIN GÖZÜ UZAKLARDA: Lufthansa Grubu, önce Avrupa içi uçuşlarla hayata geçirdiği Eurowings’i yaklaşık bir yıldır uzun menzilde de deniyor. Risklerin en aza indirilmesi için filoya kiralık olarak alınan uçaklar, THY-Lufthansa ortaklığındaki SunExpress’in Almanya kolundan alındı. Air Berlin’in iflasının ardından uzun menzilli düşük maliyetli havayolu pazarı Eurowings’in kontrolü altına girmeye başladı.
KÖRFEZİN YENİ ŞİRKETLERİ: Emirates, Qatar, Etihad gibi bölgenin havayollarının hızlı büyümesiyle alt pazarı toparlayacak düşük maliyetli şirket yapılanmaları da dikkat çekiyor. Bu pazarın ilk düşük maliyetli havayolu 2003’te Dubai’de kurulan Air Arabia oldu. Farklı ülkelerde de faaliyet gösteren şirketi daha sonra Emirates ile aralarında organik bağ gözükmese de bu pazarı toplayan FlyDubai izledi. Kuveyt’ten Jazeera, Wataniya Suudi Arabistan’dan Nas Air dikkat çeken havayolları.

Havayollarında hedef gençler


SİNGAPUR’UN SCOOT’U: Singapur Havayolları, Scoot ürünü ile uzun menzile girdi. Havayolu, Çin, Avustralya, Japonya gibi pazarlara Scoot ile uçarak yolcu taşıyor.
BRITISH AIRWAYS VE IBERIA: Birbirine ortak olan İngiliz Havayolları British Airways ile İspanyol Iberia’nın ortak yeni markası ise Vueling ve LEVEL Havayolları. Vueling daha çok Avrupa içi sefer yapıyor. Barcelona merkezli LEVEL ise ABD ve Güney Amerika pazarı için kuruldu.

Yeni nesil kabin

Bu tür şirketlerin birçok ortak yönü var. Ana hedef, çok seyahat eden gençler. Bu nedenle pazarlamadan satışa kadar gençleri cezbedecek kanallar tercih ediliyor:
+ Uçak dışı, kabin, uçuş ekiplerinin üniformalarında canlı renkler seçiliyor. Örneğin Air France’ın Joon’unda kabin ekipleri beyaz spor ayakkabı giyiyor.
+ Eğlence sisteminde wifi yani kablosuz yayın ile internet bağlantısı veren şirketler de var. Genellikle bu hizmet uygun bir fiyata sunuluyor. Uçuş öncesinde yükleyeceğiniz uygulama ile wifi üzerinden havayolunun eğlence sistemine bağlanıyorsunuz. Film, dizi film, belgeseller, konserler izleyebiliyorsunuz. Geniş bir müzik arşivi veya e-kitaplar sistemde yer alıyor.

Havayollarında hedef gençler


+ Havayolları özellikle uzun menzilde biraz daha konfor isteyenler için business class’a ara business-ekonomi arasında ara sınıfa da yer veriyor. Böylelikle havayolu cirosunu yükseltirken yolcuya da alternatif sunulabiliyor.
+ İkram konusunda ise genel yaklaşım 4-5 saatten fazla uçuşlarda ücretsiz yiyecek. Veya yolcular uçuştan önce sistemden istedikleri yemekleri seçip ücretini ödeyip uçağa yükletebiliyor. Mönüler de gençlere yönelik hazırlanıyor. Genel olarak şirketler yiyecek-içecek satış cirolarından memnun.

Havayollarında hedef gençler

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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