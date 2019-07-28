Favori koltukların bedeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıFavori koltukların bedeli
GeriTolga ÖZBEK Favori koltukların bedeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Tolga Özbek
28.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Favori koltukların bedeli

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Favori koltukların bedeli

Uçak biletinizi aldınız. Hemen, “O koltuk benim hakkım” demeyin! Pamuk eller cebe... Havayollarının çoğu artık check-in sırasında oturacağınız koltuklar için ek ücret talep ediyor. İşte 2019 yaz tarifesi...

Eski günler güzeldi... Check-in yaptırırken kontuarlarda görevliye istediğiniz koltuğu söylerdiniz; o da doluluk durumuna göre seçiminizi biniş kartına yazdırır ve size uzatırdı. Bu günler geride kaldı. Havayolları artık bırakın internetten check-in işlemini, daha bileti satın alırken ek ödeme talep ediyor. Önde mi oturmak istiyorsunuz? Tercihiniz cam kenarından yana mı? Hemen kredi kartınızı hazırlayın. Erken satın alma ile istediğiniz koltuğa daha uygun fiyata ulaşmanız mümkün. Özel yolcu programına üyeyseniz uçuş mili karşılığı da koltuk seçebiliyorsunuz. Peki istediğiniz koltukta oturabilmenin bedeli nedir? İşte Türkiye’deki havayollarının 2019 yaz tarifesi:

TÜRK HAVA YOLLARI: Business sınıfında koltuk seçimi için bir ücret yok. Ekonomi sınıfındaysa iç hatlarda 25 TL vererek koltuk seçimi yapabiliyorsunuz. Aralığın geniş olduğu koltuklar için fiyat daha yüksek: 40 TL. Uçuşa 24 saat ve daha az kaldıysa koltuk seçimi ücretsiz. Dış hatlarda da koltuk seçimi ücretsiz ama diz mesafesi geniş olan koltuk isterseniz fiyat 19 dolardan başlıyor. Kıtalararası uçuşlarda bu rakam 109 dolara kadar çıkıyor.

ANADOLU JET: Ücretsiz seçim uçuşa altı saat kala yapılabiliyor. Öncesinde, geniş koltuklar 15-40 TL arasında ücretle seçilebiliyor.

PEGASUS: Ön sıralardaki koltuk fiyatları iç hatlarda 17 TL, dış hatlarda 13 dolar. Ekstra diz mesafesine sahip koltuklar iç hatlarda 26 TL, dış hatlar 22 dolardan, pencere kenarı veya koridor tarafı iç hatlarda 16 TL, dış hatlar 11 dolardan, diğer koltuklar iç hatlarda 15 TL, yurtdışı için de 11 dolardan başlıyor.

SUNEXPRESS: Diz mesafesi geniş koltukları iç hatta 40 TL, dış hatlarda 20 Euro. Önde oturmak için iç hatlarda 40 TL, dış hatlar 20 Euro, istediğiniz herhangi bir koltuk için iç hatlarda 10 TL, dış hatlarda 10 Euro’dan başlayan fiyatlar talep ediliyor.

ONUR AIR: İç hatlarda 15 TL, dış hat seferlerinde ise 15 Euro ödeyerek koltuk seçimi yapılabiliyor. Koltuk seçimi yapanlara ayrıca bir adet sandviç ve içeceği de ücretsiz sunuluyor. Daha geniş koltuğu seçmenin bedeli iç hatta 30 TL, dış hatta 30 Euro. Bu tercihte bulunanlara da iç hatlarda sandviç ve içecek, dış hatta sıcak yemek ve içecek ikram ediliyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı