Favori koltukların bedeli
Uçak biletinizi aldınız. Hemen, “O koltuk benim hakkım” demeyin! Pamuk eller cebe... Havayollarının çoğu artık check-in sırasında oturacağınız koltuklar için ek ücret talep ediyor. İşte 2019 yaz tarifesi...
Eski günler güzeldi... Check-in yaptırırken kontuarlarda görevliye istediğiniz koltuğu söylerdiniz; o da doluluk durumuna göre seçiminizi biniş kartına yazdırır ve size uzatırdı. Bu günler geride kaldı. Havayolları artık bırakın internetten check-in işlemini, daha bileti satın alırken ek ödeme talep ediyor. Önde mi oturmak istiyorsunuz? Tercihiniz cam kenarından yana mı? Hemen kredi kartınızı hazırlayın. Erken satın alma ile istediğiniz koltuğa daha uygun fiyata ulaşmanız mümkün. Özel yolcu programına üyeyseniz uçuş mili karşılığı da koltuk seçebiliyorsunuz. Peki istediğiniz koltukta oturabilmenin bedeli nedir? İşte Türkiye’deki havayollarının 2019 yaz tarifesi:
TÜRK HAVA YOLLARI: Business sınıfında koltuk seçimi için bir ücret yok. Ekonomi sınıfındaysa iç hatlarda 25 TL vererek koltuk seçimi yapabiliyorsunuz. Aralığın geniş olduğu koltuklar için fiyat daha yüksek: 40 TL. Uçuşa 24 saat ve daha az kaldıysa koltuk seçimi ücretsiz. Dış hatlarda da koltuk seçimi ücretsiz ama diz mesafesi geniş olan koltuk isterseniz fiyat 19 dolardan başlıyor. Kıtalararası uçuşlarda bu rakam 109 dolara kadar çıkıyor.
ANADOLU JET: Ücretsiz seçim uçuşa altı saat kala yapılabiliyor. Öncesinde, geniş koltuklar 15-40 TL arasında ücretle seçilebiliyor.
PEGASUS: Ön sıralardaki koltuk fiyatları iç hatlarda 17 TL, dış hatlarda 13 dolar. Ekstra diz mesafesine sahip koltuklar iç hatlarda 26 TL, dış hatlar 22 dolardan, pencere kenarı veya koridor tarafı iç hatlarda 16 TL, dış hatlar 11 dolardan, diğer koltuklar iç hatlarda 15 TL, yurtdışı için de 11 dolardan başlıyor.
SUNEXPRESS: Diz mesafesi geniş koltukları iç hatta 40 TL, dış hatlarda 20 Euro. Önde oturmak için iç hatlarda 40 TL, dış hatlar 20 Euro, istediğiniz herhangi bir koltuk için iç hatlarda 10 TL, dış hatlarda 10 Euro’dan başlayan fiyatlar talep ediliyor.
ONUR AIR: İç hatlarda 15 TL, dış hat seferlerinde ise 15 Euro ödeyerek koltuk seçimi yapılabiliyor. Koltuk seçimi yapanlara ayrıca bir adet sandviç ve içeceği de ücretsiz sunuluyor. Daha geniş koltuğu seçmenin bedeli iç hatta 30 TL, dış hatta 30 Euro. Bu tercihte bulunanlara da iç hatlarda sandviç ve içecek, dış hatta sıcak yemek ve içecek ikram ediliyor.
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