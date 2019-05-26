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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
26.05.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Ekonomide business keyfi

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Ekonomide business keyfi

Ekonomi sınıfında uçan herkesin içten içe dileğidir yan koltuğun boş kalması! İrlandalı bir havayolu şirketi, 1 Eylül’den itibaren bu dileği ücretli bir hizmet olarak sunmaya hazırlanıyor. Bu girişimle ara uçuş sınıfı ‘premium ekonomi’ rekabeti artacak.

Havayollarının ekonomi sınıfı koltukları, yeni nesil tasarımlara veya kullanılan ince malzemelere rağmen giderek daralıyor. Ortadaki koltuğa denk geldiğinizde, kendinizi uçuşun bitişi için dakikaları sayarken bulabiliyorsunuz. İrlandalı havayolu şirketi AerLingus, bu gibi durumlara önlem olarak bir uygulama başlattı. AerSpace adını verdiği hizmetle, yolculara boş yan koltuk garantisi veriyor. İster koridoru, isterse cam kenarını seçin orta koltuk boş bırakılıyor. Şirket, 1 Eylül’den itibaren bu hizmeti İrlanda çıkışlı İngiltere dahil 27 Avrupa noktasında deneyecek. Biletler tek yön 129 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. AerSpace uygulamasının başka avantajları da var: Öncelikli check-in, özel yolcu salonu, uçakta özel ikram ve ücretsiz bilet değişim hakkı gibi. Avrupalı birçok şirket bu uygulamayı yalnızca business class sınıfında yapıyor.

Premium ekonominin yükselişi
AerLingus’un bu uygulaması ekonomi sınıfında konfor arayanların tercih ettiği ‘premium ekonomi’nın bir örneği. Büyük rekabet içindeki havayolları, üç saatin altındaki uçuşlarda yavaş yavaş business class’ı kaldırıyor. Örneğin AerLingus’un en büyük rakibi Ryanair, 2002’de Avrupa uçuşlarında business class’ı kaldırmıştı. Şirketler bunun yerine premium ekonomi olarak adlandırılan ara sınıf hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında ekonomi sınıfında koltuk aralığını açıyor, havalimanında ayrı check-in, özel yolcu salonları ve ikramla hizmetleri çeşitlendiriyor. Türk Hava Yolları (THY) da bir dönem Boeing 777 uçaklarında comfort class adını verdiği ara sınıf hizmeti vermişti. Çok da iyi geri dönüşler almıştı. Ancak başka model uçaklarda bu hizmeti verememesi gibi sebepler nedeniyle bir süre sonra satıştan kalkmıştı.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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