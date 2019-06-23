Çevreci yolculuklar dileriz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıÇevreci yolculuklar dileriz
GeriTolga ÖZBEK Çevreci yolculuklar dileriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Tolga ÖZBEK
23.06.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Çevreci yolculuklar dileriz

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Çevreci yolculuklar dileriz

Uygun fiyata bulduğunuz uçak biletinizle keyifli bir tatile doğru uçuyorsunuz. Göreceğiniz şehirlerin, denize gireceğiniz kumsalların hayalindesiniz... Peki o uçuşla çevreyi ne kadar kirlettiğinizin farkında mısınız? Bu konuda farkındalık yaratan ‘flygsam’cılar sayesinde havacılık sektörü de artık daha çevreci yöntemleri tartışıyor.

Kelimenin adı; ‘Flygsam’. Başında, İngilizcede ‘uçmak’ anlamına gelen ‘fly’ var. İsveççe bir kelime olan flygsam’ın anlamı ‘Utanç verici uçuş’. Flygsam takipçileri, kısa uçuşlarda gökyüzünün daha da kirlenmemesi için trenle seyahat ediyor. Her uçuşun karbon salınımını hesaplıyor. Bu eğilim yeni değil ama 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in geçen nisan ayındaki Londra seyahati ile tekrar gündeme geldi. Okulda yaptığı iklim değişikliği eylemleriyle dikkat çeken Thunberg, Stockholm’deki evinden çıkıp tüm seyahati boyunca yalnızca trenleri kullandı. 2015’ten bu yana uçağa binmeyen Thunberg’in bu yaklaşımı Avrupa’da giderek daha fazla taraftar buluyor.

Geçmişte sektör, havayollarının gökyüzünde oluşan kirliliğin sadece yüzde 2.5’lik bölümünü oluşturduğunu söyler, suçu önlem almayan ülkelere atardı. Ama son Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği’nin (IATA) Seul’deki genel kurulunda konu bir kez daha masaya yatırıldı. Sunumların yarısı çevre üzerineydi. Bu konuda ciddi hedefleri var. 1990’daki emisyon oranı, geçen 30 yılda yarı yarıya indirildi. 2050’de ise havayolları bugünün yarısı kadar hava kirletmeyi hedefliyor.Yeni nesil uçaklar, havayı yüzde 25 oranında daha az kirletiyor. Şirketler, ciddi oranda bioyakıt kullanıyor. Avrupa’nın ilk biyoyakıt üretim ‘çiftliği’ gelecek yıl açılacak. Havacılık ise geleceğini elektrik motorlarında arıyor. 2021 yılında havayolu uçağı için üretilmiş ilk elektrik motoru, RJ100 uçaklarında denenmeye başlayacak. 2020’lerin sonunda elektrik motorlu uçaklar göklerdeki yerini alacak. Uçak biletlerine yeni vergilerin eklenmesi bekleniyor. Ek vergiler çevreci teknolojiler geliştiren şirketlere aktarılacak.

Hangisi daha çevreci?

Avrupa içinde iki saatlik uçak yolculuklarında 1.3 ton emisyon oluşurken, bu oran trende 123 kilogram. Aynı yolu aracınızla gittiğinizde ise 362 kilogramlık emisyon ortaya çıkıyor. Ancak iki saatlik uçak yolculuğunu trenle 9 saat 42 dakikada, aracınızla ise 14 saatte alıyorsunuz. Fiyat olaraksa tren, uçağın yüzde 25-30 aşağısında.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı