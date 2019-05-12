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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
12.05.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Çantanız mı değerli, siz mi?

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Çantanız mı değerli, siz mi?

Pistte can pazarına dönen bir uçak... 78 yolcu ve mürettebattan kurtulan sadece 27 kişi... Neden bu facia yaşandı?

Moskova’daki uçak kazasından sonra beynime kazınan, bir fotoğraf ile bir grafik oldu. Fotoğrafta arkada yanan bir yolcu uçağı, önde ellerinde bavullarla yürüyen yolcular görülüyordu! Grafiğe ise hangi koltukta oturan yolcuların hayatını kaybettiği işlenmişti. Rus Aeroflot Havayolları’nın Sukhoi Super Jet (SSJ) tipi bölgesel uçağı, Moskova Sheremetyevo Havalimanı’ndan Murmansk’a gitmek üzere 73 yolcu ve 5 mürettebatıyla havalanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırım isabet etti. Elektronik sistemlerde ve telsizde arıza meydana geldi. Pilotlar kalkış yaptıkları meydana dönme kararı aldı. Yıldırımın yüksek voltajı, telsiz sistemini devre dışı bırakmıştı. Yerdeki hava trafik kontrol merkezine bu bilgiyi transponder ile aktarıp inişe geçtiler.

Uçağın hızı normalden çok yüksekti, teker değdikten sonra pistte iki kez sekti. Son temasta ana iniş takımları kırıldı ve piste vuran motorlar yanmaya başladı. Yolcu uçağı pistte kayarken sürtünmeyle alev topuna döndü.

Havacılık kurallarına göre, yolcu sayısı ne olursa olsun 90 saniye içinde uçağın tahliye edilmesi gerekiyor. Yolcu uçakları sertifikasyon sırasında bu kıstasa göre test ediliyor. Yolcuların ise kalkış öncesinde oynatılan video veya kuralların hatırlatıldığı demoları dikkatle izlemesi gerekiyor. Bu kaza, o videoları izlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Çantanız mı değerli, siz mi

Hangi hatalar yapıldı?

Panik çıktı: Yolcular büyük panik içindeydi. Uçuş ekibinin onları yatıştıracak anonsu yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Hatta uçak durmadan birçok yolcu ayaklandı ve öne doğru ilerlemek istedi.

Cep telefonları kayıttaydı: Bazı yolcular olayı cep telefonunun kamerasına almaya çalışıyordu. Ne çıkabilecekleri kapıyı belirlemişlerdi ne de dışarıya çıkmak için ne yapacaklarını biliyorlardı. Bazı yolcular ise cep telefonları ile konuşmaya devam ediyordu.

Herkes öne doğru koştu: Uçağın durması ile tahliye başladı. Herkes öne doğru koştu. Motorlar nedeniyle bölgesel jetin orta bölümünde yangın bir anda yoğunlaşmıştı.

Kabin çantaları unutulmadı: Öndeki yolcular ayağa kalkar kalkmaz başüstü dolaplarını açıp bavullarını almaya çalıştı. Arkadan gelenleri engelledi. Bir çanta ile kaybedilen saniyeler ölü sayısını artırdı. Ne yazık ki ölen 41 kişinin ikisi çocuktu.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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