Çantanız mı değerli, siz mi?
Pistte can pazarına dönen bir uçak... 78 yolcu ve mürettebattan kurtulan sadece 27 kişi... Neden bu facia yaşandı?
Moskova’daki uçak kazasından sonra beynime kazınan, bir fotoğraf ile bir grafik oldu. Fotoğrafta arkada yanan bir yolcu uçağı, önde ellerinde bavullarla yürüyen yolcular görülüyordu! Grafiğe ise hangi koltukta oturan yolcuların hayatını kaybettiği işlenmişti. Rus Aeroflot Havayolları’nın Sukhoi Super Jet (SSJ) tipi bölgesel uçağı, Moskova Sheremetyevo Havalimanı’ndan Murmansk’a gitmek üzere 73 yolcu ve 5 mürettebatıyla havalanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırım isabet etti. Elektronik sistemlerde ve telsizde arıza meydana geldi. Pilotlar kalkış yaptıkları meydana dönme kararı aldı. Yıldırımın yüksek voltajı, telsiz sistemini devre dışı bırakmıştı. Yerdeki hava trafik kontrol merkezine bu bilgiyi transponder ile aktarıp inişe geçtiler.
Uçağın hızı normalden çok yüksekti, teker değdikten sonra pistte iki kez sekti. Son temasta ana iniş takımları kırıldı ve piste vuran motorlar yanmaya başladı. Yolcu uçağı pistte kayarken sürtünmeyle alev topuna döndü.
Havacılık kurallarına göre, yolcu sayısı ne olursa olsun 90 saniye içinde uçağın tahliye edilmesi gerekiyor. Yolcu uçakları sertifikasyon sırasında bu kıstasa göre test ediliyor. Yolcuların ise kalkış öncesinde oynatılan video veya kuralların hatırlatıldığı demoları dikkatle izlemesi gerekiyor. Bu kaza, o videoları izlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Hangi hatalar yapıldı?
Panik çıktı: Yolcular büyük panik içindeydi. Uçuş ekibinin onları yatıştıracak anonsu yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Hatta uçak durmadan birçok yolcu ayaklandı ve öne doğru ilerlemek istedi.
Cep telefonları kayıttaydı: Bazı yolcular olayı cep telefonunun kamerasına almaya çalışıyordu. Ne çıkabilecekleri kapıyı belirlemişlerdi ne de dışarıya çıkmak için ne yapacaklarını biliyorlardı. Bazı yolcular ise cep telefonları ile konuşmaya devam ediyordu.
Herkes öne doğru koştu: Uçağın durması ile tahliye başladı. Herkes öne doğru koştu. Motorlar nedeniyle bölgesel jetin orta bölümünde yangın bir anda yoğunlaşmıştı.
Kabin çantaları unutulmadı: Öndeki yolcular ayağa kalkar kalkmaz başüstü dolaplarını açıp bavullarını almaya çalıştı. Arkadan gelenleri engelledi. Bir çanta ile kaybedilen saniyeler ölü sayısını artırdı. Ne yazık ki ölen 41 kişinin ikisi çocuktu.
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