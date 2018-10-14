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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga ÖZBEK
14.10.2018 - 05:28, Son Güncelleme:

10 dakikada ‘yerli’ uçak temizleyicisi

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
10 dakikada ‘yerli’ uçak temizleyicisi

Aynı günde yüzlerce yolcu taşımış, belki de kıtalar arasında uçmuş bir uçağı dakikalar içinde temizleyebilmek mümkün mü? Türk TechnoArge şirketinin geliştirdiği robot bunu 10 dakikada yapıyor.

Daha geçen haftalarda ‘Uçaklar mikrop yuvası’ diye yazmıştım. Yemek tepsileri başta olmak üzere uçakların farklı mikrop, bazen de salgın hastalıkların taşınmasında önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çekmiştim. Bu yazıdan birkaç gün sonra ‘İstanbul AirShow’ Havacılık Fuarı’nda TechnoArge Şirketi Genel Müdürü Mustafa Saatçioğlu ve Ar-Ge Müdürü Muzaffer Gökçimen ile bir araya geldim. Uluslararası patentini aldıkları, kabini 10 dakikada tertemiz hale getiren yeni ürünlerini Türkiye’deki havayollarına fuarda tanıttılar. Uçakların yerde geçirdikleri her dakika para. Havayolları bir an önce işlemleri tamamlayıp uçakları tekrar gökyüzüne çıkarmanın peşinde. Dakikalar kısıtlı olunca temizlik de çoğu zaman ya yapılamıyor ya da üstünkörü geçiştiriliyor. Bir süre sonra da uçaklar mikrop yuvası haline gelebiliyor.

Ultraviyole ışığı ile temizliyor

TechnoArge’nin geliştirdiği ‘temizlik robotu’ dışarıdan bakıldığında servis troleyi görünümünde. Uçaklar sefer aralığında havayoluna, uçak tipine ve uçulan noktaya göre değişmekle birlikte 20 dakika ile 1.5 saat arasında yerde bekliyor. Diğer sefere hazırlık sırasında bu robot kabine sokuluyor. Troleyin sağından-solundan ve üzerinden kollar çıkıyor. Ekip kabini terk ediyor ve temizlik robotunun düğmesine basıyor. Robot, etrafa ultraviyole yani morötesi ışıklar (UVC) yayarak ilerliyor. Benzer sistem hastanelerde, yüksek hijyen gerektiren yerlerde kullanılıyor.

10 dakikada ‘yerli’ uçak temizleyicisi



10 dakikada tamamlanıyor

Kabin ekibi veya temizlik görevlilerinin dışarı çıkmasının nedeni, UVC’nin radyasyon yayması. Uçağın başından giren robot, 10 dakikada temizliğini tamamlıyor. UVC, normalde temizlik maddelerinin giremeyeceği noktalara kadar ulaşıyor. Detaylı olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. Mikroplar öldürülüyor. Normalde elle yapılan bir koltuğun temizlik işlemi süresinde robot 54 koltuğu temizliyor.

Boeing tuvalette denedi

Sistem ilk olarak ABD’li imalatçı Boeing tarafından havacılık ile tanıştırıldı. Boeing UVC ışınlarını tuvalete yerleştirdi. Ancak yapılan bazı araştırmalarda yolcuların tuvaletteyken sistemin devreye alınması nedeniyle radyasyon tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu.

Dünyaya Hamburg’da tanıtılacak

Sistem gelecek yıl tüm uçak kabin teknolojilerinin bir araya geldiği Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan Aircraft Interiors Expo Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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