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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tansel AÇIKALINLI / Instagram: @tanseladamla
16.10.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu

Tansel AÇIKALINLI
Tansel AÇIKALINLI
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Tansel AÇIKALINLI
Tansel AÇIKALINLI
Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu

Tarihçi olduğunuzu, bir medeniyeti incelemek için bir ülkeye gittiğinizi ve yaptığınız gezi esnasında dünyanın yedi harikasından birisini keşfettiğinizi hayal edin. İşte böyle enteresan bir olay Machu Picchu ve Hiram Bingham’ın hikâyesi… Bu sefer ailecek yolumuzu Machu Picchu’ya çevirdik ve tarihinde kaybolduk…

Milenyuma yaklaşırken İsviçre menşeili bir organizasyon ve bir kampanya başlatılmak istenir. Kampanyanın konusu dünyanın yedi harikalarıdır. O zaman için belirlenmiş harikalardan sadece Mısır Piramidi ayaktadır ve diğer harikalar ya yıkılmış ya da yok olmuştur. Bunun üzerine dünyanın yedi harikasına alternatif olarak 01.01.2000 tarihinde bir oylama başlatılır. 07.07.07 tarihinde de sonuçlar belli olur. 100 milyon insanın oyları sonucunda Machu Picchu artık dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilir. Gelin bu harikayı yakından inceleyelim…

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu



Inkaların ele geçirilemeyen tek kalesi

2 bin 430 metrede ormanlarla çevrelenmiş, yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi beklemiş, eşsizliğini hâlâ daha koruyan bir güzellik Machu Picchu… 15. yüzyılda İspanyol istilasına maruz kalan Inkaların tek ele geçirilemeyen kalesi. Varlığı gizem konusu olmuş olağanüstü yapı. “Bir yer gerçekten ne kadar etkileyici olabilir, bu büyü nereden geliyor?” bu sorularla başladı Machu Picchu yolculuğumuz.

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu


Başlangıç noktası ilk yapıldığında gökyüzünden bakıldığında puma şekline benzeyen, Kutsal Vadi’nin en güzel şehri, Büyük İnka İmparatorluğu’nun başkenti Cusco… Peru Rail’in Kutsal Vadi’nin tüm güzellikleri izlenebilsin diye dizayn ettiği panoramik tavanlı trenleri Cusco’ya 20 km uzaklıktaki Poroy istasyonundan kalkıyor. En ucuz ulaşım yollarından birisi olan tren bu tarihi vadi yolculuğunda kişi başı tek yön 55 Dolar’dan başlıyor ve Poroy’da başlayan yolculuk üç saat sonunda Aguas Calientes şehrinde sonlanıyor. Yol boyunca Urubamba Nehri size eşlik ediyor ve And Dağları’nın büyüleyici manzaralarıyla yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile.

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu


Aguas Calientes şehrine ulaştıktan sonra tek yön 12 Dolar olan Machu Picchu otobüsleriyle yaklaşık yarım saat süren zig zag şeklindeki yoldan tırmanarak girişe ulaşıyorsunuz. Bu yöntem en hızlı ve en konforlu olanı. Bunun dışında yürümeyi tercih ederseniz Cusco şehrinden dört gece beş gün süren rotalar mevcut. En yaygın olanları Inka rotası ve Salkantay yürüyüşü. Biraz zorlu ama karşılaşılan manzaralar paha biçilmeyen cinsten. Machu Picchu giriş ücretleri, Peru Devleti’nin resmi sitesinde 46 Dolar. Günde giriş yapabileceğiniz iki periyot bulunuyor; 06.00-12.00 ya da 12.00-17.30. Toplamda en fazla 2 bin 500 ziyaretçi kabul ediliyor. Gün doğumunu izlemek isteyenler sabah periyodunu tercih ediyorlar. Güzel kareler yakalamak isteyenlerin tercihi ise 15.00-16.00 periyodu. Çünkü güneşin açısı bu saatlerde çok ideal. Ama her saatin ayrı bir güzelliği var.

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu


Köylüler, Kâşif Hiram Bingham’dan önce davranmış

Machu Picchu toplamda iki bölümden oluşuyor. Evlerin, tapınakların ve sarayın olduğu şehir bölümü ve tarımın yapıldığı bölüm. Güneş tapınağı, güneş kapısı ve kraliyet mezarı şehir bölümünde; Ay Tapınağı, kraliyet mezarının içi ve merkez meydanı tarımın yapıldığı bölümde bulunmakta. Bazı yıkılan yapılar birebir aynı olacak şekilde turistler için yeniden inşa edilmiş. Asıl ilginç olan ise buranın keşfi… Köylüler burayı Amerikalı Kaşif Hiram Bingham’dan 10 yıl önce keşfetmişler. Bingham ve ekibi 1911’de Kutsal Vadi’ye Inka İmparatorluğu’na ait kalıntıları gezmek için gelmiş. Köylüler onu Machu Picchu’nun olduğu yere çıkartmış ve o da bu büyük keşfi yapmış.

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu


Machu Picchu ile ilgili enterasan bilgi ve yasakları sıralayacak olursak;

1- Kelime anlamı ‘Eski Dağ’ ya da ‘Eski Zirve’ demek.
2- Yapılardaki taşlar çok simetrik yapılmış ve aralarına jilet bile giremeyecek kadar sıkı ve sağlamlar.
3- Astrolojik bir gözlemevi olarak kullanıldığı düşünülmekte.
4- Şehrin içerisinde zıplamak, koşmak, yüksek sesle konuşmak ve şehir içinde gezen lamaları beslemek yasak.

Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu



İlk giriş yaptığınız andan itibaren çevresi And Dağları’yla gösterişli bir görünüme kavuşan Machu Picchu, bulunduğunuz tüm süre zarfında sizi büyüsü içine alıyor. İnanın saatlerce burada oturup hiçbir şey yapmadan çevreyi keyifle izleyebilirsiniz. Üzerinizde etkisi uzun süre sürecek bu harikayı ölmeden mutlaka görmeniz lazım…

 

Tansel AÇIKALINLI
Tansel AÇIKALINLI
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