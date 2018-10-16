Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı: Machu Picchu

Milenyuma yaklaşırken İsviçre menşeili bir organizasyon ve bir kampanya başlatılmak istenir. Kampanyanın konusu dünyanın yedi harikalarıdır. O zaman için belirlenmiş harikalardan sadece Mısır Piramidi ayaktadır ve diğer harikalar ya yıkılmış ya da yok olmuştur. Bunun üzerine dünyanın yedi harikasına alternatif olarak 01.01.2000 tarihinde bir oylama başlatılır. 07.07.07 tarihinde de sonuçlar belli olur. 100 milyon insanın oyları sonucunda Machu Picchu artık dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilir. Gelin bu harikayı yakından inceleyelim…









Inkaların ele geçirilemeyen tek kalesi

2 bin 430 metrede ormanlarla çevrelenmiş, yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi beklemiş, eşsizliğini hâlâ daha koruyan bir güzellik Machu Picchu… 15. yüzyılda İspanyol istilasına maruz kalan Inkaların tek ele geçirilemeyen kalesi. Varlığı gizem konusu olmuş olağanüstü yapı. “Bir yer gerçekten ne kadar etkileyici olabilir, bu büyü nereden geliyor?” bu sorularla başladı Machu Picchu yolculuğumuz.







Başlangıç noktası ilk yapıldığında gökyüzünden bakıldığında puma şekline benzeyen, Kutsal Vadi’nin en güzel şehri, Büyük İnka İmparatorluğu’nun başkenti Cusco… Peru Rail’in Kutsal Vadi’nin tüm güzellikleri izlenebilsin diye dizayn ettiği panoramik tavanlı trenleri Cusco’ya 20 km uzaklıktaki Poroy istasyonundan kalkıyor. En ucuz ulaşım yollarından birisi olan tren bu tarihi vadi yolculuğunda kişi başı tek yön 55 Dolar’dan başlıyor ve Poroy’da başlayan yolculuk üç saat sonunda Aguas Calientes şehrinde sonlanıyor. Yol boyunca Urubamba Nehri size eşlik ediyor ve And Dağları’nın büyüleyici manzaralarıyla yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile.







Aguas Calientes şehrine ulaştıktan sonra tek yön 12 Dolar olan Machu Picchu otobüsleriyle yaklaşık yarım saat süren zig zag şeklindeki yoldan tırmanarak girişe ulaşıyorsunuz. Bu yöntem en hızlı ve en konforlu olanı. Bunun dışında yürümeyi tercih ederseniz Cusco şehrinden dört gece beş gün süren rotalar mevcut. En yaygın olanları Inka rotası ve Salkantay yürüyüşü. Biraz zorlu ama karşılaşılan manzaralar paha biçilmeyen cinsten. Machu Picchu giriş ücretleri, Peru Devleti’nin resmi sitesinde 46 Dolar. Günde giriş yapabileceğiniz iki periyot bulunuyor; 06.00-12.00 ya da 12.00-17.30. Toplamda en fazla 2 bin 500 ziyaretçi kabul ediliyor. Gün doğumunu izlemek isteyenler sabah periyodunu tercih ediyorlar. Güzel kareler yakalamak isteyenlerin tercihi ise 15.00-16.00 periyodu. Çünkü güneşin açısı bu saatlerde çok ideal. Ama her saatin ayrı bir güzelliği var.









Köylüler, Kâşif Hiram Bingham’dan önce davranmış