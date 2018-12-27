Noel’in en sıcak adresi: Güney Afrika

Ailecek çok heyecanlıyız. Eşim deniz, kum ve güneş, kızım safari, bense ise yüksek sezon olan bu dönemde son rötuşları halletme derdindeyim. İlk defa bir yılbaşına sıcak ve karsız gireceğiz. Bunun nasıl olduğunu en zor şey çocuklara anlatmak. Bizimkinin kafasına pek yatmadı ama çok da sorgulamadı. Cape Town Uluslararası Havaalanına (CPT) inişimizi gerçekleştirdik. Pasaport kontrolüne geldiğimiz anda gümrük polisinin “Bırth Certıfıcate?” sorusuyla büyük bir şok yaşadık. Yanımızda öyle bir belge yoktu. Çocuklarıyla beraber Güney Afrika’ya gideceklerin yanında bulundurması zorunlu bir belge, siz siz olun sakın bu belgesiz yola çıkmayın. Bir şekilde çözdük sıkıntımızı. Şimdi bu olağanüstü şehri gezme vakti.

Havalanından merkeze mesafe yaklaşık 20 km. Benim tavsiyem iki kişiden fazlaysanız Cape Town gezisi için araba kiralamanız. Ama alternatif olarak UBER (turistler arasında en yaygını), taksi, otobüs ya da bir şirket tarafından transfer hizmetini de kullanabilirsiniz.

Nerede konaklamalı?

Yılbaşını Cape Town’da geçirmek çok iddialı bir söylem. Uçak bilet fiyatları aylar öncesinden alsanız bile çok pahalı. Otellerde doluluk aylar öncesinden yüzde 80-90 civarında. Fiyatlar da gayet uçuk. Tek gezginler daha ucuza getirebilir ama aileler için öyle olmuyor. Bir de konaklama hususunda güvenli bölge olayı var. Şimdi her yerde Güney Afrika çok tehlikeli belli saatten sonra sokaklarda tek başınıza gezmeyin dikkatli olun tarzı ikazlara, otobanlarda ‘no stop crıme zone’ gibi ürkütücü uyarılara, her evin bahçesini çevreleyen elektrikli tellere rağmen, gece geç saatte sokakta dolaşmış ve hatta sıkıntılı olarak adlandırılmış insanlarla muhattap olmuş birisi olarak buna pek katılmıyorum… Tabi ki istisnalar kaideyi bozmaz. Demek istediğim paranoyak takılmanın pek anlamı yok. Cape Town sizi bambaşka diyarlara götürecek çok farklı bir tat.

GEZİLECEK YERLER

CAPE POİNT

İlk olarak mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerin merkeze en uzak olanı Cape Point ile başlayalım. Cape Town’a yaklaşık 66km uzaklıkta. Kesinlikle bir araca ihtiyacınız var. Arabamız olduğu için biz sıkıntı yaşamadan ulaştık.









Yanlış bilinen bir hususu da düzeltelim. Cape Point Afrika’nın en güney noktası değil, Atlas Okyanusu’nun sınırlarını Hint Okyanusu’na terk etmeye başladığı, sömürge zamanlarında ticaret gemilerinin vazgeçilmez kontrol noktası. En güney nokta ise Cape Agulhas noktası. Cape Town ile burası yaklaşık 225 km. Drone’umla yakaladığım bu karede işlevini yitirmiş Eski Deniz Fenerini görmektesiniz.







Arabanızı park ettikten sonra Deniz Fener’ine ulaşmak için iki opsiyonunuz var. Yürümek ya da Füniküler. Karayip Korsanları hayranıysanız adı Flying Dutchman olan bu fünikülere binmenizi tavsiye ederim. Biz hem manzaradan mahrum kalmamak hem de ufaktan spor olması adına yürümeyi tercih ettik. Tepeye ulaştığınızda manzara gerçekten nefes kesici. Her bir basamağına değer. Feneri gezdikten sonra adını aldığı asıl noktaya devam ediyoruz. İşte Cape Point. Afrika’nın en güneybatı noktası. Yeni ve aktif kullanılan Deniz Feneri burada… Fakat oraya kadar gitmeniz mümkün değil. Bir seyir yeri gibi yer yapmışlar ve oradan bu eşsiz manzarayı izliyor; bir tarafınızda Atlas Okyanusu’na diğer tarafta Hint Okyanusu’na bakmanın keyfini yaşıyorsunuz.











CAPE OF GOOD HOPE

Cape Point’e yaklaşık 6 km uzaklıkta. Maalesef yine tek ulaşım şahsi araç ya da tur. Kendi jenerasyonum adına konuşursam (80’li yıllarda doğanlar) aramızda Ümit Burnu’nu bilmeyen yoktur. Coğrafya derslerinde hocalarımızın ısrarla anlattığı yer. Derslerde bana öyle işlemişler ki burayı en güney nokta zannediyordum hep. Ama Afrika’nın en güney noktası olmadığını öğrendiğim anda yaşadığım o büyük hayal kırıklığını size anlatamam. Pek yapabileceğiniz bir şey yok, bu klasik resmi çekilmekten başka.









BOULDERS PENGUEN COLONY

Dünyada Penguenleri doğal yaşam ortamlarında gözlemleyebileceğiniz beş konum var. Tierra del Fuego Arjantin ve Şili, Phillip Adası Avustralya, Otago Peninsula Yeni Zelanda, Galapagos Adası Ekvador ve Cape Town Güney Afrika. Bu güzel canlıları etkilemeyecek şekilde bir yürüyüş platformu yapmışlar. Sahile inmek kesinlikle yasak. Ama çok yakından görebilecek kadar imkanınız oluyor. Çok güzel kareler yakalayabiliyorsunuz. Cape Town’a yaklaşık 40 km. Buraya gelişinizi yukarıda bahsettiğim gibi kesinlikle Cape Point gezinizle birleştirmelisiniz.











MUIZENBERG BEACH

Sörf mü yapmak istiyorsunuz? O zaman Muizenberg Beach tam sizlik. Denize girenler de var ama buranın asıl olayı sörf. Bence yüzmek için 26 km yol gelmeye pek gerek yok. Gelmişken de yüzülmeden gidilmez ama. Yüzmeye niyetliyseniz mutlaka uyarmam gereken başka bir konu daha var. Cape Town’a en sıcak tarihlerde bile gitseniz su sıcaklığı hangi sahile giderseniz gidin inanılmaz soğuk. Tam tabiriyle çivi gibi. Suyun soğukluğu derinizi yakıyor, keyifle yüzmek pek mümkün olmuyor. Nedenini ben de çok merak ettim ve sizin için araştırdım. Cape Town sahillerinin konumu Atlantik Okyanusu’ndan gelen Benguela Soğuk Su akıntısının olduğu bölgedeymiş. Bu yüzden su sıcaklığı 13-17 derece arasındaymış, Durban’a doğru yol aldıkça (doğuya) suyun sıcaklığı giderek artıyormuş ve oralarda yüzmek daha keyifliymiş.









TABLE MOUNTAIN

Bir dağın zirvesi nasıl düz olabilir? İşte Masa Dağı’nın ‘7 Doğa Harikası’ndan biri olmasının nedeni bu. Yaklaşık olarak 2-3 futbol sahası büyüklüğünde dümdüz bir zirve. Ve o inanılmaz manzara… Otur saatlerce sıkılmadan izle.











CAMPS BAY BEACH

Şimdi sırada benim favori sahilim, Camps Bay Beach. Bu sahilin güzelliği yerel halkın yoğunlukta olması. Onlarla keyifli sohbetler yapabiliyorsunuz. Konum olarak Cape Town’a çok yakın, yaklaşık 7 km. Yakın olmasına rağmen burayla ilgili yaşanabilecek problem de trafik. Okyanusa girebilir, güneşlenebilir ve 6 numaralı Victoria Rd bulunan restaurantlarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz.









THE BO-KAAP



Bu rengârenk Müslüman mahallesi gerçekten çok sevimli çok tatlı bir yer. Cape Town merkeze de çok yakın. Yürüyerek bile gidebilirsiniz. Bir ana cadde ve 5-6 sokaktan oluşuyor. 30-45 dakika arasında bir süreyle burayı gezebilirsiniz.









Tüm bu güzel yerler beş günlük Cape Town gezimiz boyunca uğradığımız, vakit ayırdığımız yerlerdi. Bunlar dışında Kirstenbosch Botanical Gardens (merkezde), Stellenbosch ve Hermanus’u da inceleyip gezinize ekleyebilirsiniz.



Fotoğraflar: Tansel AÇIKALINLI, Alamy