Kafkaslar’ın Paris’i: Bakü

Bu sefer kardeş ülkemizin başkentindeyiz. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’ın yaklaşık 3 milyonuna ev sahipliği yapan Bakü, rüzgârlar şehri olarak geçmekte. Hazar Denizi’nin en büyük liman kenti ve Kafkaslar’ın Paris’i olarak anılan karasal iklimin etkisi altında bulunan Bakü’de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak geçmekte. Bu güzel şehri ziyaret etmek için ise en güzel zamanlar nisan, mayıs, eylül ve ekim ayları. Bakü’ye Türkiye’nin dört şehrinden (İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan) THY, Pegasus, Azal ve Buta havayollarını kullanarak direkt olarak her gün uçabilirsiniz.









Uçak bileti dönemine göre git gel 1000-2000 TL arasında değişmekte. Türkiye ile saat farkı bir saat. Azerbaycan’da kullanılan para birimi Manat. Yaklaşık olarak bizim para birimimizden üç-dört kat değerli. Bu sizi korkutmasın. Gittiğiniz zaman bu oranın çokta önemli olmadığını göreceksiniz. Yakın zamanda kardeş ülke ile aramızda yaşanan en önemli gelişme vizelerin kaldırılmış olması. 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Azerbaycan’a giriş artık vizesiz. Zaten aramızda vize olması bile bana göre çok üzücü bir durumdu. Göstermelik bir vize olsa da kalkmış olması sevindirici bir durum. Konaklama da her bütçeye göre mevcut. Kahvaltı dahil 4 yıldızlı güzel bir otelde 50 Dolar’a, 5 yıldızlı isim yapmış konsept otelde 150 Dolar’a, 2-3 yıldızlı bir otelde de 20 Dolar’a konaklayabilirsiniz. Airbnb’yi tercih ederseniz daha uygun fiyatlara şehrin göbeğinde kalmanız mümkün.









Bakü’nün şaşırtan yönleri…



Bakü’de 3 günde 100 Dolar harcayıp da dönebilirsiniz 10 bin Dolar da… Her markanın en lüksünü şehir merkezinde bulabilirsiniz. Şehrin dışına çıktığınızda da aradaki farka şahit olunca yaşadığınız şok çok üst seviyede. Geçiş çok çok keskin. Ya çok zengin ya da çok fakir. Orta seviye nüfusun az bir bölümünü oluşturuyor. Rakamlar gözünüzü korkutmasın güzel bir restoranda yenilecek bir öğün yemek 25-30 Manat’ı yani 75-100 TL’yi geçmiyor. Normal ayarda bir restoranda ise 6-10 Manat yaklaşık olarak 20-35 TL arası. Fazla harcamaktan kastım siz uç şeyler isterseniz burada bulmanız mümkün. Lamborghini’nin, Bentley’in bayilik açtığı şehirlerden birisi Bakü. Adım attığınız her yerden petrol çıkmasına rağmen şehirde benzin pahalı. 98 oktan benzin 1,5 Manat. Yaklaşık olarak 5 TL. Fakat taksiler gayet ucuz. Gönül rahatlığıyla taksilere binebilirsiniz. Özellikle Uber ve Bolt uygulaması ile 2-3 Manat’lara (7-10 TL’ye) her yere gidebilirsiniz.









50’den fazla tarihi esere ev sahipliği yapıyor

Rüzgârlar şehri Bakü’yü iki-üç günde çok detaylı olarak gezmeniz mümkün. Kent merkezi, ‘İçeri Şehir’ olarak adlandırılıyor ve bu alan 12. yüzyılda yapılan yüksek surlarla çevrili. UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan bölge 50’den fazla tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Şirvanşahlar Sarayı, Gala ve Kız Kulesi İçeri Şehir bölgesinde görebileceğiniz başlıca önemli eserler. Şehrin en önemli yapıları arasında, Flame Towers (Ateş Kuleleri) yer alıyor. 2012 Eurovizyon şarkı yarışmasının da düzenlendiği Ateş Kuleleri, Bakü’nün sembol binaları arasında yer alıyor.









Şehrin en önemli meydanlarından biri de bayrak meydanı. Şehir merkezinde yer alan ve Hazar denizine de kıyısı olan meydan, dünyanın en büyük bayrak direğine ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan bayrağının dalgalandığı direk tam 162 metre boyundaydı. Yalnız geçtiğimiz mayıs ayında bayrak ve direk rüzgârda zarar görmüş. Şu an yeniden yapılmakta. Bulvar boyunca yürüdüğünüz zaman bayrak meydanına ulaşılabilirsiniz. Azeri şair Nizami Ganjavi’nin adı ile anılan Nizami Caddesi araç trafiğine kapalı yaklaşık 3,5 kilometrelik bir cadde. Cadde boyunca neredeyse tüm Türk ve uluslararası markalara rastlamanız mümkün. Şıklığı ve modernliği ile Nişantaşı’nı andırıyor.

Bakü halı dokumacılığı konusunda da oldukça eski bir kültüre sahip. Letif Kerimov, eski çağlardan kalma tarihi halıların bulunduğu bir müze. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaret edebileceğiniz müze, hafta içleri 10.00-18.00, hafta sonları ise 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermekte.









Görselliği ile ön plana çıkan başka bir yer ise Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Şekli itibariyle bir uzay üssünü andırıyor. Organik mimarinin zirvelerinden sayılan Haydar Aliyev Merkezi, Azerbaycan’ın kültür tarihine geçecek nitelikte bir yapı. İçerisinde bulunan konser salonunun akustik niteliğini arttırmak için beyaz meşe kullanılan yapıda ayrıca konferans salonu, kütüphane, medya merkezi, müze, ortak kullanım alanı, kapalı otopark, sanat galerileri, yapay göl ve göl kafeteryası yer alıyor.

Şehir merkezinin dışında da mutlaka ziyaret esilmesi gereken iki nokta var. Bunlar ateşgah ve yanardağ. Dünya mirasına aday gösterilen Yanardağ kar kış demeden yüzlerce yıldır yanıyor. Doğalgazın yüzeye çıkmasıyla yanan dağın eteği gece gündüz ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık 10 metre genişliğinde 1 metre yükseklikteki ateş içinizi ısıtırken, güzel hatıra fotoğrafları çektirebilirsiniz. Bakü’nün Suraxani semtinde bulunan Ateşgah ise Dünya’da bulunan 3 Mecusi tapınağından biri. 21 Mart Nevruz günü ziyaretçi akınına uğrayan Ateşgah’ta Zerdüşt dinine inananlar, geçmiş dönemde çilehane olarak kullanılan şimdi müzeye çevrilmiş odaları ziyaret ediyorlar. Nevruz günü buraya dünyanın dört bir yanından binlerce kişi geliyor. Zerdüştlük inancına göre burası Mekke kadar kutsal bir mabed.









Damak çatlatan Bakü lezzetleri

Bakü’de mutlaka yemeniz gereken birçok tat var. Düşbere(Azerbaycan mantısı), Qutab (Azerbaycan gözlemesi), Dovğa (Yoğurt ve yeşilliklerle yapılan çorba), Xingel (Gürcü mantısı Kars’ta hingel olarak da yapılıyor), Dolma, Piti(nohut ve etle saatlerce çömlekte ısıtılarak yapılıyor), Lüle kebabı(Azerbaycan’ın en çok tercih edilen kebabı). Azerbaycan’a gitmeden önce bilmeniz gereken bir diğer şey de çay kültürleri. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı bizim gibi çayı çok seviyorlar. Ama onların içtikleri çay da demleme teknikleri de, servis edişleri de bizden çok farklı.









Dört gün boyunca doya doya gezdiğimiz Bakü sokaklarında biz inanılmaz keyif aldık. Özellikle kızımız Ela için burada duyduğu Türkçe çok eğlenceliydi. Kalbi her an Türkiye için atan kardeş ülkemizi ve bu muhteşem başkentini ilk fırsatta mutlaka gezi rotanıza ekleyiniz.