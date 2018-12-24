Dünyanın merkezine yolculuk

1990’larda GPS’in hayatımıza girmesiyle, bu yapılan anıtın aslında yanlış ölçüm yapılarak gerçek Ekvator çizgisinin 250 metre uzağına inşa edildiği tespit edilmiş. Anıtı taşımanın maliyetinin yüksek olması ve bulunduğu parkın düzenlenmesinin çok emek istemesi sebebiyle taşınma olmamış. Dünyanın tam ortası diye gittiğiniz Mitad Del Mundo anıtı yanlış yerde kalmış ve bu gerçek de birçok ziyaretçi tarafından ne yazık ki bilinmemekte. Biraz meraklı olanlar ise ufak bir araştırma ile anıtın hemen yanında bulunan Intinan Müze’sini ziyaret ederek yüzde yüz doğrulukla, GPS ile ölçülmüş Ekvator Çizgi’sini ziyaret etmekte. Bu müzede ziyaretçilerini bekleyen birçok sürpriz bulunmakta… Bunları sıralayacak olursak Ekvator Çizgisi’nin üzerinde gerçekleştirilen deneyler, ana vatanı Ekvador olan Kakao’nun yapımı ve tadımı, eski Ekvador kabilelerinin kafatası küçültme ritüelleri ve yanardağlar ülkesi olan bu eşsiz ülkenin tektonik yüzü.









Biraz deneylerden bahsetmek istiyorum. Toplamda yapılan üç deney var. Hepsi ayrı ayrı hayrete düşürüyor insanı. İlk deneyimiz yumurtanın dik olarak bir çivinin üzerinde durması. Evet, kulağa çok saçma geliyor ama bunu ekvator çizgisinin tam üzerinde yapmanız mümkün. Hatta çok basit. Bunun sebebi Coriolis Etkisi. Coriolis Etkisi, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün, hava ve suyun hareketlerini etkilemesi durumudur. Fakat bu etki ekvator çizgisinin tam üzerinde oluşmamakta ve bu sayede yumurta dik bir şekilde durabilmekte. İkinci deneyimiz Ekvator Çizgisi’nin üzerinde kollar açık, gözler kapalı yürümek.







Ne var bunda sorularını duyar gibiyim. Ama bunu gerçekten başaramıyorsunuz. Dengeniz bozuluyor ve bir tarafa doğru düşüyorsunuz. Bunun sebebi de gene Coriolis Etkisi. Dengenizin bozulduğu tarafa doğru sizi fazladan bir güç çekiyor ve düşüyorsunuz. Son deney ise biraz tanıdık. Sevgili Barış Manço’nun yıllar önce Kenya’da yaptığı deney: Suyun ekvatorda, ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde akış yönünün karşılaştırılması. Çok basit bir deney. Altı tıpalı bir kaba su koyuyorsunuz. Tam ekvator çizgisi üzerindeyken tıpayı çektiğinizde suyun direkt aşağı, kuzey yarım kürede saat yönünün tersine ve güney yarım kürede de saat yönünde aktığını görüyorsunuz.











Sırada bizi şaşırtan başka bir deneyim var. En kaliteli ve en güzel çikolatalar nerede üretilir? Hemen aklınıza Belçika geldi değil mi? Haklısınız. Fakat Belçika’da üretilen çikolataların kakaolarının Ekvador’dan geldiğini biliyor muydunuz? Dünyanın en kaliteli kakaosu bu ülkede üretilmekte. Dünya pazarının kaliteli kakao pastasının ise yüzde 63’üne sahip ve bundan yılda 700 milyon Dolar gelir elde ediyor. Bu kaliteli kakaonun adı da Cacao Arriba. Arriba, ismini 19. yy’daki bir rivayetten alır. İsviçreli bir kaşif, Guayas Nehri’nde yol alırken muhteşem bir aroma kokusu alır. Bunu yerlilere sorar “Nedir bu, nereden geliyor bu koku?” Yerliler ona kendi dillerinde ‘”De rio arriba” derler. Bu onların dillerinde ‘nehrin yukarısı’ demektir. O günden sonra kakaonun adı ‘Arriba’ diye kalır.









Ekvador’da tadabileceğiniz en özel çikolatalar Pacari çikolatalarıdır. Premium bir ürün olan, tamamen organik üretilen ve 2012’de Londra’da düzenlenen Uluslararası Çikolata Ödülleri'nde verilen 24 madalyanın dokuzunu kazanan bu muhteşem çikolatayı bir gün yolunuz Ekvador’a düşerse sakın yemeden dönmeyin…