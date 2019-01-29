Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Her biri birbirinden güzel, yemyeşil panjurlarla bezeli dar sokaklarında ayaklarınız isyan edene kadar yürümek isteyecek ve sonunda adımlarınız sizi yeniden Piazza del Campo Meydanı'na çıkardığında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu büyüleyici meydanı tekrar tekrar izlemeye doyamayacaksınız. Havalimanı bulunmadığından Floransa üzerinden kara yolu ile ulaşabileceğiniz kent, küçük yüz ölçümü nedeniyle yürüyerek gezmek için oldukça uygun. Tarihi dokusu hiç bozulmamış kızıla çalan yapılarıyla Siena, Ortaçağ'ın mimari estetik anlayışının tam anlamıyla kusursuz karşılığı…

Piazza del Campo

Her seyahatin tüm gezginlerde yarattığı his elbette bambaşka… Daha önce birçok İtalya şehrini görme şansına sahip olmama karşın Piazza del Campo Meydanı ilk görüşte kendimi İtalya’nın avlusuna çıkmışım gibi hissettirdi. Bu büyüleyici meydana vardığınızda sizi kırmızı tuğlaları, kemerleri ile Gotik Mimari’nin şüphesiz en güzel örneklerinden olan ve 13. yüzyılda inşa edilmiş Siena Town Hall karşılayacak. Akabinde tam 102 metre boyundaki ihtişamlı Torre del Mangia kulesini görecek, 400 basamağını tırmandığınızda ise tarihi şehrin manzarasını izlemeye doyamayacaksınız. Eğer Ağustos ayını tercih ederseniz meydanda 1500’lü yıllardan beri süre gelen Palio At Yarışları’nı seyretme şansı bulabilir yarış boyunca süren eğlenceli etkinliklere katılabilirsiniz.

Piccolomini Şapeli, Siena Halk Sarayı, San Domenico Kilisesi de mutlaka görülmesi gerekenler arasında. Heykellerle bezeli ve beyaz mermer işlemeleri ile şehirde harika bir kontrast yaratan Santa Maria Assunta Katedrali ise Piazza del Duamo ‘da görsel bir şölen sunmak için sizi bekliyor olacak. Siena’nın ana caddesi olan Via di Citta üzerindeki dükkanlardan alışveriş yapabilir yada Her çarşamba Fortezza Mediceana etrafında kurulan pazarı ziyaret edebilirsiniz. Aracınız varsa ya da sıkı bir yürüyüşçü iseniz Montestigliona’da şüphesiz dünyanın en lezizleri arasında yer alan zeytinyağları tadabilir dilerseniz satın alabilirsiniz. Duamo’da bulunan irili ufaklı restoranlarda Toscana mutfağına ait yerel lezzetleri tadabileceğiniz gibi, ara sokaklarda yer alan ve ev yapımı şaraplar satan küçük dükkânlar ise hem eşsiz tatları hem de uygun fiyatları ile eminim sizi de şaşırtacak.

Festivaller Şehri Siena

Kışları oldukça serin ve yağışlı geçtiğinden Siena en çok Mayıs ve Eylül ayları arasında ziyaretçi ağırlamakta… Ancak şehir yılın farklı dönemlerinde caz, müzik, şarap ve film gibi birçok keyifli festivale ev sahipliği yapmakta. Seyahatinizi bir festival ile renklendirmek isterseniz konaklama rezervasyonlarınızı birkaç ay öncesinden organize edebilir ya da bir saat uzaklıkta bulunan Floransa otellerini tercih edebilirsiniz. Fotoğraflamaya doyamayacağınız sokakları, anlatmaya doymayacağınız mimarisi ile Siena tam da şimdi sizi bir Ortaçağ kaçamağına çağırıyor…

Gerçekleşecek bazı festivaller

Palio di Siena (Ağustos)

Siena Fim Festival (Ekim)

Siena Wine Festival (Nisan)

Siena Music Festival (Aralık)

Siena Jazz Festival (Kasım)