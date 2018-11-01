YalnÄ±z ÅŸehir: BingÃ¶l

BingÃ¶lâ€™e giderseniz ÅŸehri tam anlamÄ±yla gÃ¶rmek iÃ§in araba kiralayÄ±n derim. Her ne kadar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸehir olmasa da gÃ¶rmeniz gereken yerler hem merkeze hem de birbirlerine biraz uzak. BingÃ¶lâ€™de gÃ¼ne otelinizde kahvaltÄ± ederek baÅŸlayabileceÄŸiniz gibi Kuruca KÃ¶yÃ¼â€™ndeki bal kaymak evlerinden birinde de baÅŸlayabilirsiniz. Kuruca KÃ¶yÃ¼â€™nde yoÄŸurt kaymaÄŸÄ± ve BingÃ¶lâ€™Ã¼n meÅŸhur balÄ±yla sÄ±cak lavaÅŸ dÃ¼rÃ¼m yiyebileceÄŸiniz gibi bal kaymaÄŸÄ± tabakta porsiyon olarak da alabilirisiniz. Ya da benim gibi yoÄŸurt kaymaÄŸÄ± deÄŸil de sÃ¼t kaymaÄŸÄ± sevenlerdenseniz kaymaÄŸÄ± pas geÃ§ip kavurmalÄ± yumurta ile gÃ¼ne bomba gibi baÅŸlayabilirsiniz. Bu gÃ¼zel kahvaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan daÄŸlarÄ±, tepeleri aÅŸarak â€™Ã‡Ä±r Åželalesiâ€™ne gidin derim. KÃ¼Ã§Ã¼k bir tavsiye, yol kenarlarÄ± biraz uÃ§urum eÄŸer Ã¶yle bir korkunuz varsa gitmeden Ã¶nce bir daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. DiÄŸer seÃ§eneÄŸiniz Solhan ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki â€˜YÃ¼zen Adalaraâ€™ giderek BingÃ¶lâ€™Ã¼n tertemiz havasÄ±nÄ± iÃ§inize Ã§ekip bir yorgunluk kahvesi iÃ§mek olmalÄ±. Suyun Ã¼zerindeki kÃ¼Ã§Ã¼k adacÄ±klar rÃ¼zgarlÄ± havalarda hareket ediyormuÅŸ, eÄŸer ÅŸanslÄ± iseniz bu ana denk gelebilirsiniz. En gÃ¼zel fotoÄŸrafÄ± Ã§ekmek iÃ§in ise meÅŸe palamutlarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesindeki merdivenlerden tepeye Ã§Ä±kmalÄ± ve â€˜YÃ¼zen Adalarâ€™Ä± bir de kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± izlemelisiniz.

Oksijeni bol tertemiz havasÄ± ile bence BingÃ¶l insanÄ± normalden daha Ã§abuk acÄ±ktÄ±rÄ±yor. Ya da belki de hava masumdur da TÃ¼rkiyeâ€™nin en lezzetli etlerinin olduÄŸu ÅŸehirde bulunduÄŸunu bilmek insanda sÃ¼rekli aÃ§lÄ±k hissi yaratÄ±yordur kim bilir.

BingÃ¶l MutfaÄŸÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸi ile beni oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± desem yeridir. Yemekler tabi ki et aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±. En meÅŸhur yemeÄŸi ise kavurma. Åžehirde dolaÅŸÄ±rken Ã§okÃ§a kavurmacÄ± ile karÄ±ÅŸÄ±lacaksÄ±nÄ±z. BirÃ§oÄŸunun adÄ±nÄ±n â€˜SoÄŸuk Ã‡eÅŸme KavurmacÄ±sÄ±â€™ olmasÄ± insanda bir zincirle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu hissiyatÄ± uyandÄ±rsa da aslÄ±nda her biri farklÄ± bir restoran. AynÄ± ismi kullanmalarÄ±nÄ±n ise bir nedeni var. SoÄŸuk Ã‡eÅŸme BingÃ¶lâ€™Ã¼n bir kÃ¶yÃ¼ ve en lezzetli kavurmanÄ±n burada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Hatta BingÃ¶llÃ¼lerin bir sÃ¶zÃ¼ var â€˜SoÄŸuk Ã‡eÅŸmeâ€™nin KavurmasÄ±, â€˜ElmalÄ±â€™nÄ±n TavasÄ±â€™. Bana kalÄ±rsa ikisi de leziz ama domatesle piÅŸirilen tava biraz daha damak Ã§atlatan tÃ¼rden bana gÃ¶re. Yolunuz BingÃ¶lâ€™e dÃ¼ÅŸerse mutlaka tava yemelisiniz derim. Lezzetini uzun sÃ¼re kendi suyuyla kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirilmesinden alan pamuk gibi bir tava iÃ§in restorana gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde sipariÅŸ vermeniz gerekiyor ki etiniz akÅŸama hazÄ±r olsun.

Kavurma, Ã§Ã¶kelek ve soÄŸanla hazÄ±rlanÄ±p kÃ¼lde piÅŸirilen bÃ¶rek â€˜lÃ¶lâ€™Ã¼n tadÄ± anlatÄ±lmaz yaÅŸanÄ±r tÃ¼rden. Tel tel ayrÄ±lÄ±p aÄŸÄ±zda daÄŸÄ±lan lÃ¶l bÃ¶reÄŸini tatmadan dÃ¶nmeyin. Pirince ayran ilave edilerek katÄ± bir ÅŸekilde piÅŸirilip Ã¼zerine bol tereyaÄŸÄ± dÃ¶kÃ¼lerek servis edilen â€˜mastuvaâ€™, mayasÄ±z ekmek hamurunun yufka gibi aÃ§Ä±lÄ±p rulo ÅŸeklinde sarÄ±lmasÄ± ile yapÄ±lan Ã¼zeri sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurtlu ve tereyaÄŸlÄ± â€˜sÃ¶rinâ€™ (Ya da Karadenizâ€™de bilinen adÄ± ile siron) BingÃ¶lâ€™de tadabileceÄŸiniz yÃ¶resel yemeklerden bence en karÅŸÄ± konulmazlarÄ±.

Bu muhteÅŸem yemeklere tatlÄ± bir son yakÄ±ÅŸÄ±r derseniz de istikametiniz BingÃ¶lâ€™Ã¼n en canlÄ±, en popÃ¼ler yerlerinden olan â€˜BaÄŸdat Caddesiâ€™ Ã¼zerinde yer alan â€˜Åžahin KÃ¼nefeâ€™ olmalÄ±. Burada kÃ¼nefeden, baklavaya, fÄ±stÄ±klÄ± sarmadan kadayÄ±fa birÃ§ok seÃ§enek var. Ben oyumu yÃ¶resel bir tatlÄ± olan â€˜HoÅŸverdiâ€™den yana kullandÄ±m. Ä°ncecik aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ baklava yufkalarÄ± sÃ¼tle Ä±slatÄ±lÄ±p aralarÄ±na bol fÄ±stÄ±k serperek Ã¼st Ã¼ste diziliyor ve kakao ile de son dokunuÅŸ yapÄ±lÄ±yor. YapÄ±lÄ±ÅŸÄ± itibarÄ± ile gÃ¼llacÄ± anÄ±msatsa da tat olarak oldukÃ§a farklÄ±. TatlÄ± yemek iÃ§in Ã¶nerebileceÄŸim bir diÄŸer yer ise â€˜SÄ±dkÄ± Usta. Tazecik ÅŸerbetli tatlÄ±lar arasÄ±nda seÃ§im yapmak neredeyse imkÃ¢nsÄ±z.

ZamanÄ±nÄ±z kalÄ±rsa bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ de suyunun ÅŸifalÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen â€˜KÃ¶s KaplÄ±calarÄ±nda geÃ§irebilirsiniz. Ben tercihimi sonbaharda gelmekten yana kullandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in gidememiÅŸ olsam da siz kÄ±ÅŸ mevsimini tercih ederseniz â€˜YolÃ§atÄ± Kayak Merkeziâ€™ne giderek kar keyfi de yapabilirsiniz.

Buralara kadar gelmiÅŸken benim gibi daha fazla yer gÃ¶rmek lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerdenseniz de bir buÃ§uk saat uzaklÄ±ktaki ElazÄ±ÄŸâ€™a gidebilir, Harputâ€™ta geÃ§miÅŸin izlerine dokunabilir, en lezzetlisinden bir dibek kahvesi iÃ§ebilirsiniz.

Ä°nsana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiren mis gibi havasÄ±, farklÄ± doÄŸal gÃ¼zellikleri, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ misafirperver halkÄ± ile BingÃ¶l her daim sizi kucaklamayÄ± bekliyor. KeÅŸke bu gÃ¼zelliklere hepimiz daha fazla dokunabilsekâ€¦ Kim bilir belki o zaman daha da canlÄ± daha da bilinir olur BingÃ¶l.

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