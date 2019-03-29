Tokatâ€™Ä±n ÅŸaÅŸÄ±rtan lezzetleri

KebaplarÄ± bir kenara bÄ±rakacak olursak Tokat mutfaÄŸÄ±nÄ±n alametifarikasÄ± kesinlikle Erbaaâ€™nÄ±n meÅŸhur asma yapraÄŸÄ±nda ve Zileâ€™nin Ã¼zÃ¼mlerinde saklÄ±. Tokatâ€™Ä±n lezzet duraklarÄ±na geÃ§meden Ã¶nce bir kÃ¼Ã§Ã¼k hatÄ±rlatma yapmak isterim. Tokat HavalimanÄ± geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle kapalÄ±. Tokatâ€™a havayoluyla gitmeyi tercih ederseniz Sivas ya da Merzifon havalimanlarÄ±nÄ± kullanabilirsiniz.

Pirhan Restoran

Tokatâ€™Ä±n yÃ¶resel yemeklerini tatmak istiyorsanÄ±z, ÅŸehir merkezinde yer alan en gÃ¼zel yerlerden biri tarihi atmosferiyle hitap eden â€˜Pirhanâ€™. Ancak baklalÄ± dolma ve keÅŸkek tatmak isteyenlerdenseniz mutlaka hafta sonu gidin. YapÄ±mÄ± oldukÃ§a zahmetli olan bu yemekler hafta iÃ§i yapÄ±lmÄ±yor. Hayalini kurduÄŸum keÅŸkek ve baklalÄ± dolmayÄ± tadamamak beni Ã¼zse de ortaya gelen ikramlÄ±klarÄ±n, bol sarÄ±msaklÄ± tandÄ±r Ã§orbasÄ±nÄ±n ve Tokat pehlisinin parmak Ä±sÄ±rtan lezzeti beni kendime getirdi diyebilirim. Pirhanâ€™a gittiÄŸinizde yÃ¶resel yemekler hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi almak isterseniz Ã–zlem HanÄ±mâ€™a sorun derim. HiÃ§ sÄ±kÄ±lmadan gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼yle her tÃ¼rlÃ¼ sorunuza cevap veriyor.

SaklÄ±bahÃ§e

Tokat kebabÄ± iÅŸlem gÃ¶rmeden yapÄ±lan nadir kebaplardan, et ve sebzeler marine edilmeden ÅŸiÅŸlere diziliyor ve aÄŸÄ±r ateÅŸte piÅŸiriliyor. Bu da demek oluyor ki, lezzetinin sÄ±rrÄ± Tokat yaylalarÄ±nÄ±n kekik kokulu etlerinde saklÄ±. Tokat kebabÄ±nÄ± tadabileceÄŸiniz en keyifli yerlerden biri ÅŸÄ±rÄ±l ÅŸÄ±rÄ±l akan bir derenin kenarÄ±nda aÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±na gizlenmiÅŸ olan SaklÄ±bahÃ§e...

Tokat kebabÄ±nÄ±n piÅŸme sÃ¼resi yaklaÅŸÄ±k 20-25 dakika eÄŸer Ã§ok aÃ§sanÄ±z SaklÄ±bahÃ§eâ€™de kebabÄ±nÄ±zÄ± beklerken asma yapraÄŸÄ± yataÄŸÄ±nda servis edilen bat, aslÄ±nda Sivasâ€™Ä±n deÄŸil de Tokatâ€™Ä±n olan madÄ±mak otunun kavurmasÄ± ya da Ã§Ã¶kelekli tuzlu katmer gibi diÄŸer yÃ¶resel lezzetlerin tadÄ±na bakabilirsiniz. Servis Ã§ok ÅŸahane olmasa da kebabÄ±n lezzeti bu durumu gÃ¶rmezden gelmenize neden olabilir.





Peri KonaÄŸÄ±

KahvaltÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini Ã§ok duymama raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ denk getiremedim ve Ã¶ÄŸlen yemeÄŸi iÃ§in uÄŸradÄ±m Peri KonaÄŸÄ±â€™na. Muska ÅŸeklinde sardÄ±klarÄ± minnacÄ±k etli yaprak sarmasÄ± ve cevizli Tokat Ã§Ã¶reÄŸi Peri KonaÄŸÄ±â€™ndaki favorilerim. Peri KonaÄŸÄ±â€™nÄ±n sahibi Nejla HanÄ±mâ€™Ä±n tatlÄ± sohbeti bu gÃ¼zel yemeklerin cabasÄ±. Yolunuz Tokatâ€™a dÃ¼ÅŸerse kahvaltÄ± ya da Ã¶ÄŸlen yemeÄŸi iÃ§in Peri KonaÄŸÄ±â€™na mutlaka uÄŸrayÄ±n derim.

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Almus Ã–ÄŸretmenevi

Gelelim beni en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan Tokat lezzetine: Almus GÃ¶lÃ¼â€™nde yetiÅŸtirilen somon balÄ±ÄŸÄ±. Ama somon deyince aklÄ±nÄ±za hemen bildiÄŸimiz pembe etli NorveÃ§ ya da Karadeniz somonlarÄ± gelmesin. Bu Ã§iftlik somonlarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ itibarÄ±yla alabalÄ±ÄŸa benziyor. DÄ±ÅŸÄ± neredeyse yanÄ±k gibi duran ama iÃ§i yumuÅŸacÄ±k ve hafif sulu kalacak ÅŸekilde piÅŸirilmiÅŸ Almus somonunu ben sevdim. Almus GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼ tepeden izleyebileceÄŸiniz enfes bir manzara eÅŸliÄŸinde somon keyfi yapmak isterseniz tercihinizi Ã–ÄŸretmeneviâ€™nden yana kullanabilirsiniz.

Ã–zgÃ¼l FÄ±rÄ±nÄ±

Tokatâ€™Ä±n en meÅŸhur hamur iÅŸlerinden biri de Turhal ilÃ§esinin meÅŸhur yoÄŸurtmacÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ itibarÄ±yla pideye benzese de kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anda iÃ§i bol malzemeli kat kat aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ hamur olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Zaten adÄ±nÄ± da yoÄŸurma ve katlama kelimelerinin birleÅŸiminden alÄ±yor. Cevizli, haÅŸhaÅŸlÄ± ve fÄ±ndÄ±klÄ± olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ Ã§eÅŸidi var. Benim favorimse kesinlikle haÅŸhaÅŸlÄ± olanÄ±. Ben her ÅŸey yerinde gÃ¼zeldir dedim ve yoÄŸurtmaÃ§ tatmak iÃ§in Turhalâ€™daki Ã–zgÃ¼l FÄ±rÄ±nÄ±â€™nÄ± tercih ettim ama siz merkezden uzaklaÅŸmak istemezseniz â€˜Ã‡Ã¶keliÄŸinoÄŸlu YaÄŸlÄ± Simit FÄ±rÄ±nÄ±â€™nda da yoÄŸurtmaÃ§ deneyebilirsiniz.

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Ã‡Ã¶keliÄŸinoÄŸlu YaÄŸlÄ± Simit FÄ±rÄ±nÄ±

Ä°zmirâ€™in boyozu varsa Tokatâ€™Ä±n yaÄŸlÄ±sÄ± var. Tokatâ€™ta kahvaltÄ±larÄ±n vazgeÃ§ilmezlerinden olan yaÄŸlÄ±, taÅŸ fÄ±rÄ±nlarda, odun ateÅŸinde, Ã¶zel tavalarda piÅŸiriliyor. Ã–zelliÄŸi sÄ±cak sÄ±cak yenmesi olan yaÄŸlÄ±nÄ±n tadÄ±na bakmak iÃ§in sabahÄ±n erken saatlerinde fÄ±rÄ±nÄ±n yolunu tutmalÄ±sÄ±nÄ±z, aksi takdirde bulmanÄ±z biraz zor olacaktÄ±r. AdÄ± gibi yaÄŸlÄ± olan bu lezzet iÃ§in ustalar, aslÄ±nda hamurunda klasik bir poÄŸaÃ§aya gÃ¶re daha az miktarda yaÄŸ olduÄŸunu, sÄ±cak yendiÄŸi iÃ§in ilk kez tadanlara Ã§ok yaÄŸlÄ± geldiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar.

TaÅŸhan

Tokatâ€™Ä±n en tarihi yerlerinden ve Anadoluâ€™nun en bÃ¼yÃ¼k hanlarÄ±ndan biri olan TaÅŸhanâ€™Ä±n avlusunda keyifli bir kahve molasÄ± verebilirsiniz. ArdÄ±ndan avlunun etrafÄ±ndaki dÃ¼kkÃ¢nlarÄ± gezerek yazma, sofra bezi, bakÄ±r gibi Tokatâ€™a Ã¶zgÃ¼ geleneksel Ã¼rÃ¼nlerden alabilirsiniz.

Almadan dÃ¶nmeyin

Tokatâ€™a yolunuz dÃ¼ÅŸerse yeÅŸil Ã¼zÃ¼m ÅŸÄ±rasÄ± ve yumurta beyazÄ±ndan yapÄ±lan kaÅŸÄ±k kaÅŸÄ±k yemek isteyeceÄŸiniz meÅŸhur zile pekmezinden, yine Ã¼zÃ¼m ÅŸÄ±rasÄ± ve cevizden yapÄ±lan Zile kÃ¶mesinden, Erbaaâ€™nÄ±n tadÄ± dillere destan yapraÄŸÄ±ndan, Ã§emen tohumu, biber salÃ§asÄ±, ceviz, sarÄ±msak, zeytinyaÄŸÄ± ve naneyle yapÄ±lan Tokat Ã§emeninden, alÄ±Ã§, kÄ±zÄ±lcÄ±k ya da kuÅŸburnu gibi doÄŸal marmelatlardan, Tokatâ€™a Ã¶zgÃ¼ mahlep ÅŸarabÄ±ndan almadan dÃ¶nmeyin derim.

GÃ¶rmeden dÃ¶nmeyin

Hep yemek iÃ§mek olmaz, biraz da Tokatâ€™Ä±n tarihi gÃ¼zelliklerine deÄŸinmek lazÄ±m. Tokatâ€™a yolunuz dÃ¼ÅŸerse Saat Kulesiâ€™ni, Mevlevihaneâ€™yi, Tokat MÃ¼zesiâ€™ni, gÃ¼neybatÄ± kÃ¶ÅŸesinde bir kuÅŸ evi bulunan Ulu Camiâ€™yi, tarihte ticaret merkezi olan Sulu SokaÄŸÄ±, KazÄ±klÄ± Voyvodaâ€™nÄ±n da bir dÃ¶nem esir tutulduÄŸu Tokat Kalesiâ€™ni, 3 milyon yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde bir geÃ§miÅŸe sahip BallÄ±ca MaÄŸrasÄ±â€™nÄ± gÃ¶rmeden dÃ¶nmemelisiniz.

AyrÄ±ca Tokatâ€™a kadar gitmiÅŸken ikisi de tarihi olan Ali PaÅŸa ya da Pervane hamamlarÄ±ndan birinde hamam sefasÄ± yapabilir, doÄŸa sporlarÄ± ile aranÄ±z varsa ve denk gelirseniz Almus DoÄŸa SporlarÄ± DerneÄŸiâ€™nin belirli aralÄ±klarla dÃ¼zenlediÄŸi doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine katÄ±labilirsiniz. Her ne kadar seyahat rotalarÄ± arasÄ±nda yer almasa da tarihi gÃ¼zellikleri, zengin mutfaÄŸÄ±yla Tokat lezzet ve kÃ¼ltÃ¼r dolu bir tatil vaadiyle sizleri bekliyor.