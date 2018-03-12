Sıra dışı bir deneyim! Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıla UÇAN Sıra dışı bir deneyim! Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…
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Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
12.03.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Sıra dışı bir deneyim! Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı… - Sıla UÇAN

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Sıra dışı bir deneyim! Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Siz hiç şahane bir yemeğin ardından masaya gelen hesap için kıran kırana pazarlık ettiniz mi? Cevabınız “hayır” ise yolunuz çikolata cenneti Lviv’e düştüğünde bir Musevi restoranı olan ‘At the Golden Rose’a öğlen yemeği için bile olsa mutlaka uğramalısınız. Burada daha önce hiç yaşamadığınız deneyimlerin sizi beklediğinden emin olabilirsiniz.

El işi dantel örtülerin serili olduğu masaları, eski fotoğraflarla süslü duvarları ile bir ev sıcaklığında karşılıyor sizi At the Golden Rose. Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…
Buraya kadar her şey normal, ne zaman ki menüyü istiyorsunuz, o zaman anlıyorsunuz maceralı bir yemeğin sizi beklediğini. Çünkü menüde fiyat yazmıyor, yemeğin fiyatı garsonla yapacağınız pazarlığa göre belirleniyor. Siparişinizin ardından garson bir elinde bakır çanak bir elinde ibrik, kolunda ise havlu yanınıza geliyor. Önce ellerinizi yıkıyorsunuz.

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

228 TL’den başlayan pazarlık

Kısa bir süre sonrada yemekler geliyor. Biz başlangıç olarak, klasik, ıspanaklı-misket limonlu, bal kabaklı, pancarlı humustan oluşan bir humus tabağı, ana yemek olaraksa şahane bir havuç ve soğan soslu et sipariş verdik. Yanında da tabi ki Musevilerin klasik hamursuzu ve paskalya çöreği... Hepsi de damak çatlatan türdendi. Şimdi sıra geldi işin en eğlenceli kısmına. Masaya gelen garson “Sizce bu yemek ne kadar eder” diye sorsa da biz ilk teklifi ondan almak istedik ve pazarlık 1600 grivna gibi uçuk bir fiyatla başlamış oldu (Yaklaşık 228 TL).  

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Türk’ün pazarlık gücü!

Bizse şarkı söyleyerek, çalan canlı müzik eşliğinde dans ederek, Türkçe şiir okuyarak ya da garsonun sorduğu bilmeceye doğru cevap vererek, bütün hünerlerimizi sergiledik. Sonucunda da hesabı 350 grivnaya kadar düşürmeyi ve bir de minik hediye kapmayı başardık. (Yaklaşık 50 TL) İşte Türk’ün gücü…

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Bu lezzetli yemeğin ve pazarlıktaki başarımızın verdiği mutlulukla kendimizi ödüllendirmek adına Lviv’in en meşhur çikolatacılarından olan ‘Lviv Handmade Chocolate’a doğru yola koyulduk. Burası, insanı baştan çıkartmak için yaratılmış sanki. Girişte kaşıkla içebileceğiniz ya da direkt kafanıza dikebileceğiniz, aslında içten içe kafanızı içine gömmek istediğiniz üzeri fındık veya bademle süslü bardakta sunulan erimiş çikolata, üst katta ise hepsinden kilolarca alıp hunharca yemek isteyeceğiniz bademliden kajuluya, likörlüden reçelliye, kahveliden tarçınlıya çeşit çeşit çikolatalar.

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Yemeği ve çikolatayı abarttınız diye dertlenmeyin çünkü Lviv yürümek için yaratılmış bir şehir. Şehri keşfederken yediklerinizin çoğunun eriyeceğinden emin olabilirsiniz. Üstelik yediklerinizi sindirmek için pek çok keyifli bir kafe seçeneğiniz de var. Ben ‘Manufactura’da güzel bir kahve için derim.

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Akşamsa tercihinizi sadece altı kişilik oturma yeri olan ve bence Lviv’in en butik yerlerinden ‘L’affinage’dan yana kullanabilirsiniz. Girişinde ‘Peynir Âşıkları İçin’ yazılı bir tabela ile sizi karşılayan L’affinage’da koyun, keçi, inek sütlerinden yapılmış birbirinden leziz Ukrayna peynirlerini tadarken bu lezzetleri ünlü Fransız peynirleri ile dahi kıyaslayabilir ve hatta Fransız peynirlerine dudak bükebilirsiniz. Beğendiğiniz peynirleri sardırıp, kapının önündeki asırlık ağacın altında yiyebileceğiniz gibi, kendinize bir peynir tabağı hazırlatarak, fonda Fransızca şarkılar, masanızda bir kadeh Ukrayna şarabı eşliğinde içeride oturarak keyfinize keyif de katabilirsiniz.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv
Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv



Mini tarih turu

Bu inanılmaz uygun fiyatların ve karşı konulmaz lezzetlerin büyüsünden kurtulup şehrin tarihi geçmişine dokunmayı ihmal etmemelisiniz. Svobody Caddesi’nden yürüyerek Tarihi Opera Binası’na ulaşmalı, bütçenizde çok küçük bir yer tutacak ama muhteşemliği ile sizi saracak gösterilerden birine mutlaka bilet almalısınız. Ardından kendinizi Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu, renkli binaları ile dikkat çeken Virmenski Caddesi’nin kalabalığına bırakabilir (Burada yemek yemek isterseniz de önerim Bruderschaft’da avcı usulü pişirilmiş geyik ve geyik eti ile hazırlanmış Ermeni Mantısı’ndan yana olacaktır), Rynok Meydanı’nda şehrin kalbine dokunabilirsiniz.

Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…
Sıra dışı bir deneyim Burada yemeğin fiyatı sizin hünerlerinizde saklı…

Ortasında kısa ağaçlarla süslü bir yürüyüş yolunun olduğu Shevchenka Caddesi’ne sabah yürüyüşünüzü yapabilir, ihtişamlı Potochi Sarayı’nda geçmişin izlerine tanıklık edebilirsiniz. Eğer merakınız varsa, Lviv’de birçok müze ve kilise de gezebilirsiniz. Zira küçücük Lviv’de tahmin ettiğinizden çok daha fazla müze ve görkemli kilise ile karşılaşacaksınız. Zamanınız kalırsa Rynok Meydanı’ndan kalkan trene binerek, Türkçe anlatım eşliğinde yaklaşık 50 dakika süren bir tur yaparak binaların ve şehrin tarihi hakkında daha detaylı bilgiler de edinebilirsiniz. Son olarak kulağa biraz garip gelse de Lviv’deki mezarlığı da görülecek yerler listenize eklemek de fayda var. Çünkü burası açıkhava heykel müzesi gibi. Oraya kadar gitmişken, ormanın içine konumlandırılmış tüm Avrupa şehirlerinden farklı bir kurulma sahip Folkor Müzesi’nde gezebilirsiniz.

Bol çikolatalı, bol yemekli, çokça ucuz bir tatilin ardından eve döndüğünüzde sağlıklı yaşama geçiş planlarınız varsa mutlaka bir markete de uğramalısınız. En doğalından ve en lezzetlisinden greçka (karabuğday), prilofka gibi yerel bakliyatların yanı sıra, maş fasulyesi, barbunya, nohut gibi klasik bakliyatlardan da birkaç paket alıp bavulunuza atmadan dönmeyin derim.

Fotoğraflar: Sıla UÇAN / www.ucanmutfak.com

 

 

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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