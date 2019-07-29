San Francisco’nun en güzel kahvaltıcıları

Mama’s, Washington Square

Pankekten omlete envai çeşit yumurta ile mükellef bir kahvaltı etmek istiyorsanız Mama’s harika bir alternatif. Mama’s’taki bu enfes kahvaltıyı taze demlenmiş ve bardağınız bitmeden ücretsiz tazelenen filtre kahveyle taçlandırmayı da unutmayın derim. Yalnız belirtmem de fayda var. Pazartesi günleri kapalı ve kalan altı günde her daim kapısında kuyruk var o yüzden bu muhteşem lezzetleri saatlerce kuyruk beklemeden tatmak istiyorsanız erken gidip sıraya girmenizi öneririm. Bu güzel kahvaltının ardından Washington Square Park’tan geçerek İtalyan Mahallesi’ni gezebilir, ardından China Town’a doğru yol alabilirsiniz.









Zazie, Cole Valley

San Francisco’da Fransız rüzgârları estiren tatlı mı tatlı bir kafe arıyorsanız istikametiniz Zazie olsun derim. Zazie’ye giderseniz ortaya önden paylaşımlık bir scrambled eggs, benedicts yumurta, ardından da güzel bir pancake ya da French Toast söyleyin derim. Zazie’de fiyatlar biraz yüksek ama bu güzel kahvaltı ile akşama kadar tok kalıyorsunuz. O yüzden bence kesinlikle keşfetmeye değer bir mekân Zazie.









Plow, Potrero Hill

San Francisco’da rezervasyon almayan ve kapısında her daim kuyruk olan kahvaltıcılarından biri de Plow. Birçok kahvaltıcının menüsünde olduğu gibi Plow’da da harika yumurtalar var. Ancak Plow’un öyle bir ‘limonlu ricotta peynirli pankeki var ki insanın yedikçe yiyesi geliyor. Kahvaltı da tercihiniz ne olursa olsun, sonunda bu pancakeki yemeden kalkmayın derim. Bir de küçük tüyo verecek olursam sıranızı beklerken Plow’un önünde ayakta durmak yerine iki adım ilerisindeki mahallenin en keyifli kahvecisi Farley’s de güzel bir kahve içmeyi deneyebilirsiniz.









Tartine Bakery, Mission Dolores

San Francisco’nun en klasik yerlerinden biri olan Tartine Bakery’e girdiğinizde burnunuza fırından yeni çıkmış hamur işlerinin harika kokuları geliyor. Özellikle tatlı tuzlu sconeları ve limonlu tartı favorim olsa da harika kişleri, çıtır kruvasanları, ekmekleri, kek ve kurabiyeleri olduğunu da söylemeden geçmek olmaz. Eğer Tartine Bakery’e giderseniz sadece turistlerin değil San Francisco’da yaşayanların da sıklıkla yaptığı gibi kahvaltılıklarınızı alıp Dolores Park’a doğru yol alın derim. Bir de güneşli bir güne denk gelirseniz çimenlere yayılıp kahvaltı etmek gibisi yok. Kahvaltı sefanızın ardından dilerseniz San Francisco’nun en renkli bölgelerinden olan Mission Distrcit’e doğru keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Basik Cafe, Polk Street

Son yılların popüler kahvaltılarından biri de Amerika’nın öncüsü olduğu smoothie kaseleri. Siz de tatilde bile olsanız sağlıklı beslenmeyi elden bırakmamak, California ruhuna ayak uydurmak istiyorsanız çeşit çeşit acai bowl yapan Basic Cafe’ye mutlaka gidin derim. Benim Basic Cafe favorim üzeri fıstık ezmesi, iri kırılmış badem ve daha bir sürü lezzet ile tatlandırılmış ‘Banyan’. Ben o kadar karışık sevmem derseniz de üzeri muz ve granola ile süslü ‘Brasilian Acai Bowl’u tercih edebilirsiniz. Basic Cafe’ye giderseniz mutlaka cam kenarındaki yüksek sandalyelerden birine oturup sokağın akışına kendinizi bırakın derim.





Project Juice, Chestnut

İster smoothie bowl ister sebze - meyve suyu. Project Juice’de harika sağlıklı seçenekler sizi bekliyor. Bir kaç farklı şubesi bulunan Project Juice San Francisco’nun en çok tercih edilen yerlerinden biri. Project Juice’a giderseniz ister bir Kaliforniyalı gibi elinize sebze ya da meyve suyunuzu alıp yürüyüşünüze devam edin isterseniz de oturarak keyif yapın tercih sizin. Tamamen sağlıklı beslenme üzerine kurulu bir mutfağı olan Project Juice’da tatlısız yapamayanlar için de üzeri badem kremalı harika bir paleo waffle var, benden söylemesi.









Boulette’s Larder, Ferry Building

Boulette’s Larder Ferry Building’in içindeki Markatplace’de yer alıyor. Kahvaltıyla çok vakit kaybetmeyelim ama ayaküstü hamur işi bir şeyler de yemeyelim diyenlerdenseniz az ve öz menüsüyle Boulette’s Lardes tam size göre. Benim önerim güzel bir omlet ardından da tatlı niyetine üzeri mis gibi kokan gül reçelli chia tohumlu yoğurt yemenizden yana.

Acme Bread Company, Ferry Building

Ben ekmek ya da başka bir hamur işi olmadan kahvaltı edemem diyenlerdeniz de yine Ferry Building’deki Market Place’de yer alan Acme Bread Company harika bir alternatif olacaktır. Sabah erkek saatlerde giderseniz fırında yeni çıkmış zeytinliden cevizliye, biberiyeliden yeşil soğanlıya onlarca çeşit taze ekmek bulabilirsiniz. İster benim gibi Acme Bread Company’den ekmeğinizi hemen yanındaki marketten de peynirinizi alıp kendinize harika bir sandviç yapın, isterseniz de Acme Bread Company’deki sandviçlerden birini alın, tercih sizin.









San Francisco’ya giderseniz Golden Gate Köprüsü’nü bisikletle geçmeden, bir akşam üzeri Sausolito’ya geçip San Francisco’ya karşıdan bakmadan, Fisherman’s Wharf’ta turist kalabalığına karışmadan, deniz aslanlarının fotoğrafını çekmeden, şehrin yokuşlarını tırmanmadan, damak çatlatan restoranlarında doya doya yemek yemeden, bol bol yürüyüş yapmadan, ‘Bay Area’yı sahilin farklı köşelerinden uzun uzun seyretmeden dönmeyin derim. Unutmayın ki bu şehir tıpkı İstanbul gibi apayrı köşelerde hiç tahmin edemeyeceğiniz manzaralarla sizi şaşırtmak için bekliyor.