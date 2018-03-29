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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
29.03.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Silindir şeklindeki kuleleri, Arnavut kaldırımlı taş yolları, meydanda geleneksel kıyafetleri ile stantların başında duran kızları, surlarla çevrili eski kent merkezi, sizi bir anda bulunduğunuz zamandan koparıyor ve Orta Çağ’a götürüyor. Sizi yüzyıllar öncesine götüren bu şehirde masalsı bir duyguya kapılmanızın bir nedeni de Estonya’nın masalsı bir bağımsızlık hikayesi olmasından kaynaklanıyor...

Sovyetler Birliğinden ilk ayrılan Baltık ülkesi olan Estonya bağımsızlığını yüzbinlerce kişinin el ele tutuşup özgürlük şarkıları söylemesi ile ilan etmiş. Bu nedenle Şarkı Devrimi olarak tarih sayfalarında yerini almıştır, Estonların bağımsızlık hikayesi. Oldukça küçük bir başkent olan Tallinn huzurun ve sükunetin başkenti olmaya aday olabilir. 

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Eski kenti gezmeye şehrin en yüksek tepesi diyebileceğimiz Tompee tepesinden başlayabilirsiniz. Buradaki St. Mary Katedrali çevresinde yer alan seyir teraslarından kartpostal gibi duran şehri kuşbakışı izleyip, harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Alexander Nevsky Katedrali’ni, tam onun karşında yer alan ve pembe rengiyle hemen dikkatinizi çeken parlamento binasını gezdikten sonra tarihi dokuyu içinize çeke çeke aşağı inebilirsiniz. Bu yürüyüş sırasında rengarenk çiçeklerle dolu kafelerin yer aldığı Long Leg (Uzun Bacak) sokakta bir kahve molası vererek bacaklarınızı uzatıp dinlendirebilirsiniz.

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Kent merkezine geldiğinizde sizi sevimli bir meydan karşılayacak. Burada birçok kilise var. Uzun yıllar boyunca Avrupa’nın en yüksek kulesine sahip olan St. Olaf Kilisesi bunlardan biri. Bu kilisenin hemen yanında, alışkın olduğumuz kulelerle kıyasladığımızda çok daha farklı olan, tombul mu tombul bir kilise dikkatinizi çekecek: Fat Margaret (Tombul Margaret). Rivayete göre burada Margaret adında tombul bir aşçı yaşarmış. Margaret’in vefatından sonra bu kule onun adıyla anılmaya başlamış.

48 saatte Tallinni keşfedin
48 saatte Tallinn'i keşfedin

Kent meydanında yakında Orta Çağ’ın izleri fazlasıyla taşıyan Katarina Kaik (Katarina Geçidi)’da mutlaka dikkatinizi çekecektir. Buradan yürürseniz küçük evlerin arasında geçip, el yapımı ürünlerin yer aldığı sevimli dükkanları da gezebilir, hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Tallinn’den alabilecekleriniz arasında Baltık ülkelerine özgü amber taşından yapılmış takılar ve bu soğuk kış ülkesine özel has yün hırkalar, kazaklar, şapkalardan söz edebiliriz. Ayrıca buraya kadar gelmişken, vitrininde fincanlardan yapılmış bir nevi dönme muhteşem bir dolabın sizi karşıladığı, Tallinn’in en eski kafesi olan Maiasmokk Kohvik’de mutlaka bir kahve molası vermeli, lezzetli pastalarından tatmalısınız.

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Bana göre eski kentin en enteresan yerlerinden biri de Old Hansa restoran. Normalde bu kadar turistik yerlerde yemek yemektense daha yerel yerler seçmeyi tercih etsem de burası mutlaka gidilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Old Hansa şehrin Orta Çağ dokusuyla birebir uyumlu. İçeride elektrik yok, aydınlatma mumlarla sağlanıyor. Garsonların hepsi yöresel kıyafetler içerisinde, yemekler ve içeceklerse toprak kaplarda servis ediliyor. İçecekler dediysem aklınıza meşrubat gelmesin, çünkü garsonlara gazlı içecek siparişi verdiğinizde ‘Henüz keşfetmedik’ gibi nüktedan bir cevapla karşılaşıyorsunuz. Ev yapımı aromatik biralarını mutlaka tatmalısınız.

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

 

Benim favorim kesinlikle tarçınlı olandı. Eston Mutfağı’nı daha yakından tanımak isterseniz farklı tadım menülerinden sipariş edebilirsiniz. Bana göre ‘Old Hansa’da mutlaka tatmanız gerekenler arasında ilk sırada muhteşem geyik pastırması yer alıyor. Kendi kuruttukları bu şahane pastırma özel bir beze sarılı olarak geliyor ve açtığınız anda ilk olarak aromatik kokusu geliyor burnunuza. Ana yemek tercihinizi ördekten yana kullanabilirsiniz. Eğer ördek etini yağlı bulanlardansanız somon, tavuk veya et gibi farklı ana yemek seçenekleri de mevcut.

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

Bu kadar tarih bana yeter birazcık da şehrin modern yüzünü görelim derseniz surların dışına çıkmanız yeterli. Şehrin modern tarafındaki en güzel yerlerden biri de Kadriorg Park’a gidin ve gitmişken de etrafındaki güzel sokakları gezmeden dönmeyin. Eğer Tallinn’de iki günden fazla kalacaksanız Finlandiya’nın başkenti Helsinki’yi de gidebileceğinizi unutmamalısınız. Her gün Tallinn limanından belli aralıklarla cruiselar kalkıyor Helsinki’ye. Sabah erken saatlerde gidip günü doya doya yaşayabilirsiniz. Dönüşte ise bizim gibi günbatımı saatine denk gelirseniz çok şanslısınız.  Alabildiğine kızıl bir gökyüzünden batan kıpkırmızı güneş, ister istemez manzarayı hafızanıza kazıyor.  

Özgürlük şarkılarıyla ilan edilen masalsı yer: Estonya

 

Fotoğraflar: Sılan Uçan / www.ucanmutfak.com

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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