Karadeniz'in dingin yüzü

Bana sorarsanız Nesebar’a gitmek için en keyifli ve konforlu alternatif araba. Özellikle de bahar veya yaz aylarında gidiyorsanız size eşlik edecek olan muhteşem doğa manzaraları yolculuğunuzu daha da renklendirecektir. Burgaz’a en yakın sınır kapısı Dereköy’ü geçer geçmez üç, üç buçuk saat gibi bir sürede Nesebar’a ulaşabilirsiniz. (Bulgaristan’da otobanı kullanırken seyahat süreniz boyunca geçerli olacak uzunlukta bir vigneta almayı sakın unutmayın, aksi takdirde yüklü miktarda ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz)

Nesebar’ın sahil şeridi Sunny Beach olarak biliniyor. Adı sizi yanıltmasın sadece tek bir plajdan oluşmuyor, tüm plajların olduğu bölgenin adı. Sunny Beach plajlarında dingin ve berrak denize baktıkça kendinizi Akdeniz sahillerinde gibi hissedeceksiniz. Bu bölgede boylu boyunca keyifle güneşlenip, bir şeyler atıştırabileceğiniz, happy hour saati geldiğinde ise eğlenceli partilere ev sahipliği yapan beach clublar göreceksiniz. Hepsi de son derece keyifli ve güzel. Sunny Beach’de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz, beklentilerinizin çok çok üstünde kalacak birçok gece kulübü olduğunu da söylemeden geçmemeliyim.

Sıra geldi rengarenk çiçeklerle süslü sokakları, Osmanlı’nın izlerini taşıyan evleri, geçmişe ışık tutan tarihi yapıları, cıvıl cıvıl kafeleri, restoranları, geç saatlere kadar açık mağazaları ile Nesebar’ın Old Town bölgesini keşfetmeye. Burada tahmin edemeyeceğiniz kadar keyifli saatler geçireceğinizden emin olabilirsiniz.

Akşam yemeğinizi de burada yemek isterseniz benim önerim denize tepeden bakan bir manzarası olan ‘Dionis’. Burada midyeden karidese, kalamardan ahtapota muhteşem deniz ürünler, ya da lokum gibi pişmiş tazecik bir Karadeniz balığı tadabilirsiniz. Dilerseniz bu güzel yemeği bir kadeh Bulgar şarabı ile de tatlandırabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken bence mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de St. Vlas. Burada sizi son derece modern bir marina ve upuzun kumsalı olan muhteşem bir plaj karşılıyor.

Bu plajları gördüğünüz anda verdiğiniz karar için kendinizi tebrik edeceksiniz. Akşam yemeğinizi marinanın içinde yer alan Gloria Mar’da yemenizi ısrarla tavsiye edebilirim. Yemekler inanılmaz lezzetliydi o yüzden benim önerim hesabı leva ile ödeyecek olmanın verdiği gönül rahatlığıyla herkes farklı bir yemek söylemeli ve hepsi paylaşılmalı. Biraz fazla olsalar da benim favorilerim, kabaklı karides çorbası, ördek, somon şiş, levrekli risotto ve dört peynirli pizza. Leva ödeyecek olmanın verdiği özgürlüğe bir de günbatımında gökyüzünün masanıza vuran kızıllığının eklendi mi sizden keyiflisi olamaz, benden söylemesi... Oldukça uygun fiyatlara gönlünüzce eğlenip muhteşem yemekler tadabileceğiniz, tarihe tanıklık edebileceğiniz, doğasıyla sizi saran, hem yurt dışı hem de yanı başımızda yer alan sizi mutlu edecek bir tatil rotası arıyorsanız istikametiniz kesinlikle size hayallerinizin ötesinde bir tatil sunan Nesebar olmalı…







Fotoğraflar: Sıla UÇAN / www.ucanmutfak.com