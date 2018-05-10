Karadeniz'in dingin yüzü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
10.05.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Karadeniz'in dingin yüzü

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Karadeniz'in dingin yüzü

Hep asi, hep hoyrattı Karadeniz benim için ta ki Bulgarsitan’ın deniz turizminde en iddialı olduğu yere, Nesebar’a gidene kadar. Nesebar Burgaz’a 35 km uzaklıkla bir yarımada. Aslında bir ada ancak 300 metrelik yapay bir yol yaparak denizi doldurmuşlar ve burası bir yarımada halini almış. Avrupa’nın en eski yerleşim merkezlerin biri olan Nesebar aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde...

Bana sorarsanız Nesebar’a gitmek için en keyifli ve konforlu alternatif araba. Özellikle de bahar veya yaz aylarında gidiyorsanız size eşlik edecek olan muhteşem doğa manzaraları yolculuğunuzu daha da renklendirecektir. Burgaz’a en yakın sınır kapısı Dereköy’ü geçer geçmez üç, üç buçuk saat gibi bir sürede Nesebar’a ulaşabilirsiniz. (Bulgaristan’da otobanı kullanırken seyahat süreniz boyunca geçerli olacak uzunlukta bir vigneta almayı sakın unutmayın, aksi takdirde yüklü miktarda ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz)

Karadenizin dingin yüzü

Nesebar’ın sahil şeridi Sunny Beach olarak biliniyor. Adı sizi yanıltmasın sadece tek bir plajdan oluşmuyor, tüm plajların olduğu bölgenin adı. Sunny Beach plajlarında dingin ve berrak denize baktıkça kendinizi Akdeniz sahillerinde gibi hissedeceksiniz. Bu bölgede boylu boyunca keyifle güneşlenip, bir şeyler atıştırabileceğiniz, happy hour saati geldiğinde ise eğlenceli partilere ev sahipliği yapan beach clublar göreceksiniz. Hepsi de son derece keyifli ve güzel. Sunny Beach’de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz, beklentilerinizin çok çok üstünde kalacak birçok gece kulübü olduğunu da söylemeden geçmemeliyim.

Karadenizin dingin yüzü

Sıra geldi rengarenk çiçeklerle süslü sokakları, Osmanlı’nın izlerini taşıyan evleri, geçmişe ışık tutan tarihi yapıları, cıvıl cıvıl kafeleri, restoranları, geç saatlere kadar açık mağazaları ile Nesebar’ın Old Town bölgesini keşfetmeye. Burada tahmin edemeyeceğiniz kadar keyifli saatler geçireceğinizden emin olabilirsiniz.

Karadenizin dingin yüzü

Akşam yemeğinizi de burada yemek isterseniz benim önerim denize tepeden bakan bir manzarası olan ‘Dionis’. Burada midyeden karidese, kalamardan ahtapota muhteşem deniz ürünler, ya da lokum gibi pişmiş tazecik bir Karadeniz balığı tadabilirsiniz. Dilerseniz bu güzel yemeği bir kadeh Bulgar şarabı ile de tatlandırabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken bence mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de St. Vlas. Burada sizi son derece modern bir marina ve upuzun kumsalı olan muhteşem bir plaj karşılıyor.

Karadenizin dingin yüzü

Bu plajları gördüğünüz anda verdiğiniz karar için kendinizi tebrik edeceksiniz. Akşam yemeğinizi marinanın içinde yer alan Gloria Mar’da yemenizi ısrarla tavsiye edebilirim. Yemekler inanılmaz lezzetliydi o yüzden benim önerim hesabı leva ile ödeyecek olmanın verdiği gönül rahatlığıyla herkes farklı bir yemek söylemeli ve hepsi paylaşılmalı. Biraz fazla olsalar da benim favorilerim, kabaklı karides çorbası, ördek, somon şiş, levrekli risotto ve dört peynirli pizza. Leva ödeyecek olmanın verdiği özgürlüğe bir de günbatımında gökyüzünün masanıza vuran kızıllığının eklendi mi sizden keyiflisi olamaz, benden söylemesi... Oldukça uygun fiyatlara gönlünüzce eğlenip muhteşem yemekler tadabileceğiniz, tarihe tanıklık edebileceğiniz, doğasıyla sizi saran, hem yurt dışı hem de yanı başımızda yer alan sizi mutlu edecek bir tatil rotası arıyorsanız istikametiniz kesinlikle size hayallerinizin ötesinde bir tatil sunan Nesebar olmalı…

Karadenizin dingin yüzü



Fotoğraflar: Sıla UÇAN / www.ucanmutfak.com

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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