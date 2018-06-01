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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
01.06.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Huzura kaçış: Ohrid Gölü

Bir göl düşünün bir ucu Makedonya’da bir ucu Arnavutluk’da, bir göl düşünün 200 metre derine kadar görebileceğiniz, alabildiğine berrak bir su. İşte o göl halk arasında göz yaşı gölü de denilen Ohrid Gölü. Ohrid ise bu muhteşem gölün çevresine kurulmuş, tarihi altı bin yıl öncesine dayanan, UNESCO tarafından koruma altına alınmış, Game of Thrones’a set olmuş, incisiyle ün salmış bir şehir. Bu küçücük şehirde geçmişte 365 tane kilise varmış, kim bilir belki de bu yüzden Balkanlar’ın Kudüs’ü diye anılıyordur. 

Arnavut kaldırımlı sokakları, cumbalı evleri ile Osmanlı’nın izlerini çok yakından görebileceğiniz, yemyeşil ağaçlarla süslenmiş bu küçük Makedon şehrinde farklı bir huzur var sizi sarıp sarmalayan. Ohrid’e yapmanız gerekenlerin başında kesinlikle tekne turu geliyor. Bu kocaman gölün berraklığına yakından, şehrin samimi mimarisine ise uzaktan bakmalı bol bol fotoğraf çekmelisiniz. Hatta denk getirebilirseniz güneşi teknede batırabilir kızıl gökyüzünün verdiği mutlulukla hayallere dalabilirsiniz.

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

Akşam yemeğinizi ise gün batınca hafif ürpertici bir karanlığa dönüşse de göl kenarındaki restoranlardan birinde yemenizi tavsiye ederim. Benim önerim ‘Momir’. Burada ‘belvica’ denilen Ohrid Gölü'nün alabalığını tadabilir, balık keyfinizi kurutulmuş biber ve sarımsak ile yapılan lutenica, biber özlü ajvar, bir tür sarımsak ezmesi olan ‘makalo’, üzeri rendelenmiş peynirle kaplı Makedon salatası; ‘shopska’, Ohrid'ye özgü bir çeşit hamur işi olan ‘gjomleze’ ile taçlandırabilir, kendinize mini bir ziyafet sofrası kurabilirsiniz.

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

İnsanıyla, evleriyle, sokaklarıyla, aklınızdaki Balkan algısını yerli yerine oturtacak bu küçük şehir belki de geçmişimizi, tarihimizi çok hissettirdiğinden sizi fazlasıyla sarmalayacaktır. Ohrid’e gelmişken kaleye çıkıp şehri tepeden görmeyi ihmal etmeyin. Dönüş yolunuzda ise Ayasofya Kilise'sini es geçmemelisiniz. Karşılıklı mağazaların yer aldığı caddede gezerken sadece Ohrid'ye özgü bir balığın pullarından yapılan doğal inci takılar arasında kaybolabilir, sonrasında şirin kafelerden birinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

Buralara kadar gelmişken Ohrid Gölü’nün kaynağı olan St. Neum’a da mutlaka gitmeli, yeşilin ve mavinin bin bir tonunu görebilmek adına sandal turu yapmalısınız. Sandal sefasının sonunda ise bahçesinde tavus kuşlarının salındığı kiliseyi gezebilir, suyun soğukluğuna aldırış etmezseniz gölde yüzebilirsiniz.

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

Rumeli şivesi ile konuşan halkın sıcaklığı ve samimiyeti, kendinizi oldukça zengin hissettirecek bir para birimine sahip olması (Makedon Denarı), ulaşımınızı makul fiyatlara ayarlayabilmeniz hatta kendi arabanızla bile gidebilecek olmanız Ohrid’yi tercih etme sebeplerinizi arttıracak etkenlerden sadece birkaçı…

Huzura kaçış: Ohrid Gölü

 

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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