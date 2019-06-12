Doyma hissinizi kaybedeceğiniz bir şehir: Siena

İtalya’da gün espresso ile başlar

İtalya’da güne espresso ve tatlıyla başlamak adettendir. Siz de güne tam bir İtalyan gibi başlamak istiyorsanız hemen her köşe başında rastlayabileceğiniz bir bara girin. 1 Euro’ya espressonuzu alıp yanına da gözünüze güzel gelen bir tatlıyı seçin ve barda ayak üstü keyif yapın. Benim İtalyan favorim ise kesinlikle içi krema dolgulu minik briochlar.

Bir Sienna klasiği: Ricciarelli

Ben brioche değil de daha yerel bir İtalyan lezzeti tatmak istiyorum diyorsanız da adresiniz Nannini’nin Banchi di Sopra’daki yeri olabilir. Normalde bu kadar turistik yerleri pek sevmem ama Siena’da yediğim en güzel Ricciarelli buradaydı, o yüzden yazmadan geçemeyeceğim. Ricciarelli, badem ezmesinden yapılan yumuşak bir dokusu olan, kurabiyemsi muhteşem lezzet. Eğer badem ezmesiyle aranız yoksa Nannini’deki kahve keyfinizi yine Siena’ya özgü Panforte ya da Cantucci ile taçlandırabilirsiniz.









Toskana’nın makarnası Pici’yi tatmadan dönmeyin

İtalya’da her bölgenin kendine özgü bir makarna çeşidi var. Toskana Bölgesi’ninki de ilk bakışta spagettiyi andıran ama daha kalın hamurlu olan ‘Pici’. Bölgenin geleneksel sosu ‘Cacio e Pepe’ dedikleri karabiberli ve peynirli sos olsa da restoranlar piciyi birçok farklı sosla buluşturmuş. Bu soslar arasında ben en çok adaçayı ile tatlandırılmış pesto sosun pici ile olan enfes buluşmasına hayran kaldım. Makarna tam sevdiğim gibi hafif diri yani al dente pişmiş. Parmesan peyniri ve kavrulmuş file bademle yapılan son dokunuş ise bir makarnaya doyumsuz bir tat katmış. Eğer Siena’ya yolunuz düşerse mutlaka Osteria Boccon Del Prete uğramanızı ve bir kadeh San Gimignano beyaz şarabı eşliğinde bu enfes lezzeti tatmanızı öneririm. (Via Pietro, 17 53100)





Gelato’suz asla

Yemeğin ardından biraz şehri gezdikten sonra Fortezza’ya doğru yürüyerek yakınlarındaki ‘Antica Cremeria’da güzel bir gelato keyfi yapın derim. Ayrıca buranın dünya tatlısı sahibi ile sohbet edip kendisinin İstanbul anılarını dinleyebilirsiniz. ‘Antica Cremeria’da benim favori dondurmam kesinlikle ricottalı olan. Siz de tercihinizi ricottalı olandan yana kullanırsanız meyveli bir dondurma çeşidiyle denemenizi öneririm.









Yemek öncesi aperitivo saati

Her ne kadar İtalya’nın kuzey şehirlerindeki kadar yaygın olmasa da Siena’da da aperitivo keyfi yapmak mümkün. Nedir bu aperitivo derseniz, önce bir kadeh içkinizi sipariş veriyorsunuz sonrasında ise açık büfeden dilediğiniz yemeği alabiliyorsunuz. Kuzey şehirlerinde çoğu yerde aperitivo büfesi oldukça zengin oluyor ancak güneyde durum biraz farklı. Siena’daki mekanlarda çeşit az ama nasıl olsa aperitivo yemek öncesi atıştırma o yüzden çok da doymaya gerek yok.





Turist gibi takılmak isterseniz Piazza Del Campo’da yan yana sıralanmış mekanlardan birine giderek ön masalarda yerinizi kapabilir, meydanın kalabalığına karşı içkinizi yudumlayabilirsiniz. Daha yerel takılmak, ara sokaklarda zaman geçirmek isterseniz de benim önerim şirin bir ara sokakta yer alan Civico 6 olacaktır. Az seçenekli ama lezzetli bir yemek büfesi var. Kokteylleri de oldukça güzel.









Bir trüf cenneti: Toskana

Toskana tam bir trüf mantarı cenneti. Siena sokaklarında gezerken sadece trüf ile yapılmış ürünlerin satıldığı birçok dükkana rastlamak mümkün. Bunlar içinde benim favorim kesinlikle ‘La Bottega del Tartufo’, hem çalışanlar çok güler yüzlü ve yardımsever hem de birçok ürünü tatma şansınız var. Burada gönlüme taht kuranlar arasında, makarna sosu olarak kullanabileceğiniz trüflü enginar püresi ve trüflü pesto sos, kıtır ekmekler üzerine aperatif olarak servis edebileceğiniz trüflü zeytin ezmesi, patates kızartması ve yumurtalara doyumsuz bir lezzet katan trüf tozu var.





Yerel pazarların sürpriz lezzetleri

Siena’da Piazza Gramsci’nin hemen önündeki parkın içine kurulan ve yürürken tamamen tesadüfen karşıma çıkan minnacık pazardan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Yaşlı bir teyzenin kendi mutfağında yaptığı tazecik portakallı bademli, çikolatalı biscottilerin ve çilekli muffinin tadı hâlâ damağımda. Umarım Siena’ya yolunuz düştüğünde bu küçük pazar size de denk gelir. Hem teyzenin sıcaklığı hem de tatlıların lezzetiyle sarmalanırsınız.









Siena’nın ilginç mekanlarından: Tea Room

Siena’da karşınıza çıkacak en ilginç yerlerden biri de Tea Room. Burası gündüz saatlerinde kapalı, akşam üzeri açılıyor ve gece ikiye kadar açık. Tea Room’da enfes bir tatlı büfesi ve onlarca çeşit çay var. İçerisi nostaljik eşyalarla dolu, bu keyifli mekanda çaylar kocaman bir demlikte ve yanında ikramlık kurabiyelerle geliyor.







Çılgınca yemek yiyip, çokça yürüyeceğiniz, Toskana’nın şahane köy ve kasabalarını gezeceğiniz unutulmaz gün batımı manzaralarına tanıklık edeceğiniz tadı damağınızda kalacak bir tatil istiyorsanız istikametiniz kesinlikle Siena olmalı. Çünkü çoğu İtalyan şehri gibi Siena da size, tarifsiz huzur, tadına doyma hissinizi kaybettirecek damak çatlatan lezzetler ve sonsuz mutluluk sunacak…