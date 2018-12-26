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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
26.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum

Sırtını Palandöken’e yaslamış Erzurum’un alametifarikası içinde barındırdığı pek çok güzellikte saklı. Bir yanınızda uluslararası kayak turnuvalarına ev sahipliği yapan Palandöken Dağı, bir yanınızda sayısız tarihi yapılarla dolu şehir merkezi… Ayrıca köşelerde bekleyen parmak ısırtan lezzetler de cabası… Şehrin yakınlarında bulunan Tortum Şelalesi, Oltu, Tepsicik göleti gibi doğa harikası yerler ise çok büyüleyici… Sizin için gezilecek yerlerden tadılacak lezzetlere kadar güzel bir Erzurum rehberi hazırladım…

Erzurum’a yolunuz kış mevsiminde düşerse kesinlikle Palandöken’de kalmalısınız. Gökyüzüyle birleşen bembeyaz zirveler, insanda sonsuzluk hissi yaratıyor. Özellikle 3200 metre yükseklikteki ‘Ejder Zirvesi’ne hava karardıktan sonra çıkma şansını zor da olsa yakalayabilirseniz, kızıl bir gökyüzünün altında Palandöken’in eteklerine en tepeden baktığınızda gördüğünüz manzara uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecektir. Bir de küçük bilgi verecek olursam gökyüzü o muhteşem kızıl renge kar yağmadan hemen önce bürünürmüş, şayet şanslıysanız bu muhteşem manzaraya denk gelebilir, dondurucu soğuğa aldırmadan Palandöken’i kızıla boyayan ‘kuzey ışıklarını’ izleyebilirsiniz.

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Palandöken’de her seviyeye uygun bir kayak pisti var. Özgürlüğü iliklerinize kadar hissederek zirvelerden kendi başınıza süzülebileceğiniz gibi deneyimli hocalardan ders alarak kayağa “Merhaba” diyebilirsiniz. Kayakla aranız olmasa bile Palandöken’in kristal gibi parlayan karının büyüleyici güzelliğinden hiç sıkılmayacağınıza eminim. Ama her şeye rağmen şehir merkezini görmeden asla dönmeyin derim. Bu tarihi merkez taksiyle 40 liralık uzaklıkta…

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Atatürk Evi’nde tarihe yolculuk
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kararlarının alındığı Erzurum’u gezmeye şehrin simgesi olan ‘Çifte Minare’den başlayabilirsiniz. Selçuklulardan günümüze kalan bu medreseyi keşfettikten sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da geldiği 52 gün boyunca kaldığı, şu an müze olan Atatürk Evi’ni ziyaret edebilirsiniz. İlhanlılar Dönemi’nden kalma Yakutiye Medresesi, bugünkü haliyle Bizans Dönemi eseri olan Erzurum Kalesi, Saltuklular Dönemi’nde yapılan ‘Ulu Cami’, Osmanlı Dönemi’nden kalma ’Erzurum Tabyaları’, 12. yüzyılda Saltuklular döneminde inşa edilen ve asıl Türk yapılarından biri olan ‘Saat Kulesi’ Erzurum’da gezebileceğiniz diğer yerler arasında olmalı…

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Erzurum’un damak çatlatan lezzetleri

Erzurum yemekleri denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz cağ kebabı. Düğünlerin, şölenlerin olmazsa olmaz yemeği olan cağ kebabını şehir merkezinde yiyebileceğiniz birçok yer var. Yerel çoğunluğun sözünü dinleyerek ‘Gel Gör’ adlı mekâna gittim. Gerçekten harikaydı… Cağ kebabının sırrı bir gece boyunca tuz, karabiber ve soğanla hazırlanan terbiye sosunda bekletilmesinde saklı. Dinlendirilen kuzu eti ertesi gün bir silindir oluşturacak şekilde büyük özel bir şişe geçirilip, yatık bir şekilde odun ateşine veriliyor. Çevire çevire hafifçe pişirildikten sonra ince ince kesilerek kebaba adını veren cağ denilen şişlere geçiriliyor. Odun ateşinde tamamen pişirilip yanında lavaş ekmeğiyle servis ediliyor. Cağ kebabı için bir tercihiniz de daha salaş bir yer olan ‘Koç Cağ Kebap’ olabilir.

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Şerbetli tatlıları seviyorsanız Erzurum’un kadayıf dolmasına da hayran kalacaksınız. Bunun için en doğru adres ‘Muammer Usta’nın mekânı… Kadayıf dolması yaparken dövülmüş ceviz içi kadayıfın içine konularak dolma gibi sarılıyor. Ardından yumurtaya batırılarak yağda kızartılıyor ve önceden hazırlanmış soğuk şerbete yatırılıyor. Kadayıf şerbeti iyice çektikten sonra da afiyetle yeniyor. Ilık ılık, çıtır çıtır…

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Erzurum mutfağı elbette ki cağ kebabı ve kadayıf dolmasından ibaret değil. Erzurum yemeklerinin başında bulgurlu lor peynirli pazı sarması, bildiğimiz ayranaşı çorbasının sıcak ve köftelisi olan aşotu çorbası, tuzlu peynir helvası gelse de, incecik açılmış yufkasıyla çok katlı olmayan su böreği sanki anneannemin elinden çıkmış gibi beni cezbediyor. Bu lezzetleri tatmak için adresiniz ’Erzurum Evleri’ diye geçen tarihi yer olmalı. Bu muhteşem mutfağı doyasıya deneyimlemek, tarih ve kültürle donanmak istiyorsanız Erzurum bütün samimiyetiyle sizi kucaklamaya hazır.

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Kışın ve karın keyfini de bu seyahate doyasıya eklemek istiyorsanız Palandöken sizi bekliyor. Siz de benim gibi sırtınızda kayaklar, ayağınızda kayak ayakkabılarıyla uzun uzun yürümeye üşeniyor, hatta bu yüzden kaymamayı bile göze alıyorsanız pistlerin dibindeki Dedeman Otel en güzel alternatiflerden biri olacaktır. Erzurum'dan dönerken Rüstem Paşa Çarşı'sına uğrayıp oltu taşından yapılmış aksesuarlardan, Kars Bakkaliyesi'ne uğrayıp peynir helvası, kuru kaymak, tulum peyniri ve kıtlama şeker gibi yöresel ürünlerden almadan dönmeyin…

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum

Beyazın peşinde dağların zirvesinde: Erzurum


Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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