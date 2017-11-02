Vikinglerin izinde Kopenhag

Gezilecek, görülecek yerleri anlatmadan önce kafanızda biraz şekillenmesi için Kopenhag ile ilgili küçük detaylar vermek istiyorum sizlere. Kopenhag, bisiklet kullanımının inanılmaz seviyelerde olduğu, insanlarının çok kibar ve bir o kadar da aydın olduğu 1,2 milyon nüfusu olan bir şehir.







Kopenhag’ı araştırırken yılda kütüphanelerden 30 milyon kitap aldıklarını ve iade ettiklerini öğrendim. İnanılmaz bir rakam değil mi? Kopenhag’ı ziyaret ettiğinizde görülecek çok fazla yer var gerçekten. Beklediğinizden çok daha farklı bir şehir olacaktır Kopenhag. 500’den fazla adadan oluşan, tek karayolu sınırı Almanya olan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da nereleri gezebiliriz? Hadi başlayalım…







Kopenhag'ın mutlaka gezilmesi gereken yerleri

Nyhavn

Kopenhag ile ilgili bir fotoğraf gördüyseniz kesin burasıdır. Güzellik yarışmasında gibi rengarenk binaların yan yana dizildiği binaların altlarının cafe olduğu, önlerinde insanların denize karşı ayaklarını sallandırdığı, sosyalleştiği bölge. Sürekli fotoğraf çekebileceğiniz renkli binalar ve kanal turu yapmak isterseniz bineceğiniz tekneler burada. Bu bölgede en çok hoşuma giden kısım ise bu renkli binaların önünde kanal kenarında oturup ayaklarını sallayıp, sohbet eden Danimarkalılar oldu. Gerçekten dert yok tasa yok. Siz de mutlaka seyahatiniz sırasında Nyhavn’da oturup ayaklarınızı sallandırın lütfen. Kopenhag’ı hissetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.







Stroget Street

Kopenhag’ın en önemli alışveriş bölgesi Stroget Caddesi üzerinde yer alıyor. 3 km uzunluğunda Avrupa’nın en büyük alışveriş caddesi aynı zamanda. Bir çok ünlü mağazayı ziyaret edebileceğiniz, şık cafelerde mola verebileceğiniz mimarisi zengin bir cadde. Bu uzun caddede yürürken binalara baştan aşağıya doğru bakmanızı öneririm. İskandinav ve Avrupa mimarisinin örneklerini burada görebilirsiniz.





Amelienborg Sarayı



18. yüzyılda inşa edilmiş dört farklı binanın tümüne saray deniliyor. Danimarka Kraliyet Ailesini tanımak isterseniz birçok döküman ve sunum gösterimlerinin bulunduğu sarayı ziyaret etmenizi öneriyorum. Ayrıca her gün saat 12.00’de askerlerin nöbet değişimini de izleyebilirsiniz. Sarayın hemen önünde bulunan at yürüyüş alanı da son derece ilgi çekici.







National Museum

Taş Devri, Viking Dönemi, Ortaçağ, Rönesans ve Modern Danimarkaya dair bir çok izi bünyesinde bulunduran bir müze. Özellikle viking dönemine ait bir çok eseri burada görebilirsiniz. Eskiden prens burada yaşarmış. Fakat günümüzde Kraliyet Ailesinden kimse yok. Ulusal müze olarak ziyaretçilerini bekliyor.





Superkilen Park

Fotoğraf çekmeyi seven bir çok insanın uğradığı bir park. Ben de geldiğimde boydan boya uzanan şeritler ile çok güzel fotoğraflar çıkarabildim. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm. Kopenhag’da güzel bir mola noktası.

The Little Mermaid

Carlsberg’in patronu Carl Jacobsen izlediği bir bale gösterisinden çok etkileniyor ve şehrin deniz kenarında bir tane bu heykelden yapılması için seferber oluyor. Yılda 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve uğur getirdiğine inandığı şık bir heykel.







Tivoli Park

Kopenhag’ın tematik bir eğlence parkı. Yemyeşil bir parkta, eğlencesi ile ön planda olan bir park. Özellikle yaz aylarında Kopenhag’ı ziyaret ediyorsanız, kesinlikle listenizde olmalı.

Christiania

Kopenhag içerisinde özerk bir bölge. Kendi para birimleri, bayrakları ve sınırları var. 900 nüfusu bulunan tabelasında artık Avrupa Birliği sınırları içerisinde değilsiniz uyarısı bulunan ilginç bir yerleşim. İçeride fotoğraf çekmek ve koşmak yasak. Ziyaret ederseniz fotoğraf çekmemeye çalışın. Bu konuda çok ciddiler. Ziyaretçilerin elinden makineyi alarak çektiğiniz fotoğrafları silebilirler. Bölgede ciddi anlamda uyuşturucu satışı yapılıyor. Bu sizin korkutmasın. Bu sınırlarda legal bir durum. Bölgeyi ziyaret ederken güvenlik konusunda sorun yaşamazsınız. Aklınızda soru işareti kalmasın. Burada insanlar sadece uyuşturucu satıyoruz, şiddet istemiyoruz diyorlar. Bu yüzden de Christiania bölgesine asla kesici ve ateşli silah ile girilmesi yasakmış.







Rundetaarn

Burası aslında bir gözlem kulesiymiş zamanında. 209 metre yükseklikte bir yapı içinde merdiven yok sürekli dönerek yürüdüğünüz bir düzlük var. Bina içerisinde ayrıca Kopenhag’ın en saygın kütüphanelerinden birisi var. Zirvesine çıkarak Kopenhag’ı tepeden görebilir, çatılarıyla güzel bu şehri fotoğraflayabilirsiniz.

Louisiana Museum of Modern Art Museum

3000’den fazla eserin bulunduğu inanılmaz bir müze. Avrupa’nın önde gelen modern sanat müzelerinden birisi olarak kabul ediliyor.





Kopenhag'da nerede hangi lezzetleri tatmalı?

Vakst: Romantik ve sıcak ortamı yanı sıra ambiyansı ile ön planda olan keyifli bir yemek noktası. ( Sankt Peders St. 34)

Bevar’s: Kahveleri ve tatlıları gayet lezzetli. Kopenhag keşfedilirken güzel bir mola noktası ( Kompagnistrede 9 )

Christianshavns Badudlejning Cafe: Kanal kenarında hem güzel bir kahve içebileceğin hem bir şeyler atıştırabileceğin sevimli bir mekan. ( Overgaden Neden Vandet 29)

Meyers Bageri: Bana göre Kopenhag’ın en güzel fırını ! ( Jegersborggade 9)

Bertels Salon: Kopenhag’ın en güzel çikolatacası diyorlar burası için. Aynı zamanda cheescake konusunda baya başarılılar. ( Kompagnistrede 5 )

Mikkeller Bar: Gece ne yapsam diyenler güzel bir tavsiye olabilir. Değerlendirin derim. ( Viktoriagade 8 B-C)

Mad & Kaffe: Kahvaltı için nereyi öneriyorsun sorusunun cevabıdır. Memnun kalırsınız. ( Sonder Boulevard 68 )



Fotoğraflar: Seymen Bozaslan



