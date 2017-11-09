Türkiye’nin yayla cenneti! Üstelik İstanbul’a iki saat uzaklıkta…

Bölgeye hareket ettiğimde yolda otostop çeken insanları da araca alarak bölge hakkında ‘kim deli, kim akıllı, hangi bahçeden ne çıkıyor?’ gibi birçok gerekli gereksiz detaylar bile öğrendim. Bu yazıyı hazırlama amacım, Sakarya ve Düzce'nin İstanbul Ankara otobanında sadece dinlenme yeri olmadığı, aynı zamanda türlü güzellikleri bünyesinde bulunduran yeşilden cennet olduklarını anlatmak. Hadi başlayalım…







Düzce Pürenli Yaylası

İstanbul’dan yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta Düzce Gölköy ilçesi sınırları içerisinde olan müthiş bir yayla Pürenli Yaylası. Yol bir yere kadar asfalt, bir yerden sonra toz toprak. Öncelikle buraya gitmeyi kafaya koyduysanız aracınızın toz olacağını ve biraz sallana sallana geleceğinizi bilmeniz şart. Gölyaka’dan 24 km uzaklıkta Güzeldere Şelalesi güzergahında yeşilden bir cennet Pürenli…









Burada ayrıca yine birbirine 2-3 km uzaklıkta bir kaç yayla daha var. Bir yerden sonra Orman işletmeciliği kulübelerine sorabilir, tabelalardan da yardım alabilirsiniz. Yolu zahmetli ama o kadar da bulunmaz değil içiniz rahat olsun. Öncelikle buraya geldiysen telefonun çekmemesine hazır olmalısınız. Pansiyon veya her hangi bir konaklama noktası yok. Sadece 5-10 tane yayla evi bir de geniş bir yeşil alan var. Geceleri müthiş soğuk. Ağustos ayında bile soba yakan evler var. Gece burada kamp atacaksanız, silah sesine alışkın olmalısınız. Bir bakıma iyi bir bakıma kötü... Hayvanı uzaklaştırır ama sürekli silah sesi duymak da hayvandan daha tehlikeli şeyler mi var diye düşündürmüyor değil. Yol önemli. Bir yere kadar asfalt sonra patikaya dönüşüyor. Bu yüzden toz toprak olmaması, çevreyi de rahatsız etmemek için hız yapmadan gitmek lazım. En yakın market vs. Gölköy civarında. Bu yüzden yaylaya gelmeden bu işleri halletmek şart. Fotoğrafçılık için ideal bir nokta. Özellikle göletin çevresinde çok güzel kareler yakalayacaksınız.





Düzce Kardüz Yaylası

Burası Düzce ve çevresinin en yüksek tepelerinden birisi… Bu nedenle kış turizmine ve çim kayağına uygun bir yapıda. Gölyaka ilçesi sonrasında 30 km daha yolculuk yaparak buraya ulaşabilirsiniz. Yayladan Düzce Ovası, Kalıcı Konutlar (Deprem Evleri) ve Karadeniz rahatlıkla görülebiliyor. Her yıl düzenlenen Kardüz Festivalleri de Düzce'nin en eğlenceli dönemlerinden birisi.



Düzce Derebalık Yaylası

Pürenli Yaylasına 3 km uzaklıkta bölgenin en güzel yayla evlerini görebileceğiniz yayla… Fındık bahçeleri, dereleri ve tahterevallinin bol olduğu çocuk gibi eğlenebileceğiniz ve müthiş bir keyif alabileceğiniz bir yayla. Yaylaya ulaşım son derece kolay.







Sakarya Poyrazlı Gölü ve Tabiat Parkı

Sakarya'da şehir merkezine 15-20 dakika mesafede müthiş bir doğa parkı gerçekten… Diğer kamp alanları ve yeşil alanlara göre kamp açısından çok daha güvenli korumalı bir alan. Tabiat Parkı olması nedeniyle biraz daha derli toplu… Bölgede isterseniz göle teknelerle açılabilir, balık tutabilirsiniz. Kamp alanı da bulunan yeşil alanda ayrıca alışveriş yapabileceğiniz tesisler ve birkaç restoran da bulunuyor. Keyifli bir hafta sonu için İstanbul'a iki saat mesafede ideal bir seçenek.







Sakarya Taraklı Karagöl Yaylası

Sakarya Akyazı ilçesinin 40 km uzağında Karagöl Yaylası. Bu yaylaya ulaşım son derece kolay. Asfalt yoldan yeşillikler arasında bir yolculuk yapabilirsiniz. Mahdumlar Köyü rotasında ilerledikten sonra artık yükselmeye, haliyle üşümeye başlıyorsunuz. Yaylaya çıktıktan sonra ise bol miktarda yayla evi, hayvan sürüleri ve ucu bucağı olmayan yeşil alan göreceksiniz. Ayrıca bu yaylada inanılmaz bir gölet ve dağ manzarası da var. Bölgede konaklayabileceğiniz pansiyon yok ama kamp için uygun bir alan. Gölet çevresinde ayrıca çay, mısır gibi ufak atıştırmalıklar ve içecekler imkanı sunan bir de küçük kulübe var.







Hendek Turnalı Yaylası

İçinde Küçük bir de göl bulunan Turnalı Yaylası bölgenin en düzlük yaylalarından birisi. Fındık bahçeleri arasında çok keyifli ve kamp için ideal bir yayla.

Hendek Dikmen Yaylası

Adapazarı'na 60 km uzaklıkta bulunan Dikmen Köyünün yaylası... Kardüz Yaylası ile beraber bölgenin en yüksek yaylası. Hava sıcaklığı neredeyse yarı yarıya düşüyor. Yine fındık bahçeleri arasında inanılmaz yayla evi manzaraları bulunan yeşilden bir cennet.







Hendek Çiğdem Yaylası

Adapazarı merkezden 60 km uzaklıkta Kurtuluş Köyünün yaylası… Kurtuluş Köyüne geldikten sonra 10 km kadar patika yoldan devam ediyorsunuz. Binek arabayla gitmek mümkün. Bölgeye gittikten sonra yeni ve eski yayla evlerini görebilirsiniz. Ayrıca yaylada kocaman 61 yazan Trabzonlu bir ailenin evi de var. Yayla içerisinde pansiyon yok ama dönemsel olarak açılan bir restoran ve bakkal bulunuyor. Kamp için geniş bir düzlük bulunmakta. Hava sıcaklığı ise yarı yarıya düşüyor.





Hendek Sultanpınar Yaylası

Akyazı yolu güzergâhında bulunan bir yayla. Acelle Yaylası sonrasında 4 km daha yolculuk yaparak ulaşabilirsiniz. Dere kenarlarının ve geniş yeşilliklerin olduğu bölge kampçılar için gayet ideal.









Düzce Topuk Yaylası

Bolu Kaynaşlı sapağından sonra Bakacak mevkii üzerinde devam ediyorsunuz. Bu güzergâh üzerinde Topuk Yaylasına giderken Seyir Tepesine de uğrayabilirsiniz. Müthiş bir tabiat içerisinde yolculuk yaparak Topuk Yaylasına ulaşabilirsiniz. Bu yayla son dönemde oldukça popüler. Lüks otellerin yanında kamp yapabileceğiniz geniş yeşillik de bulunuyor. Hani bir tabir vardır ya sosyete yaylası diye. Heh o kavram Topuk Yaylası için biraz uygun…

Sakarya Soğucak Yaylası

Adapazarı'ndan 40 km uzaklıkta İstanbuldere Köyü'nden sonra 12 km daha yolculuk yaparak buraya bulaşabilirsiniz. Bu 12 km yolculuğun bir kısmından sonra asfalttan ayrılıp patikada devam ediyorsunuz. Burayı genelde arazi aracı olan gezginler ve kampçılar tercih ediyor. Son derece zahmetli ama sonunda “oh be! İyi ki geldik” diyebileceğiniz bir yayla.









Sakarya Sülüklügöl

Sakarya Akyazı ilçesini geride bıraktıktan sonra eski yoldan Bolu'ya giderken Dokurcun Köyü'ne kadar geliyorsunuz buradan sonra Sülüklü Göl tabelaları size yardımcı olacak. Alabalık çiftlikleri arasından patika bir yoldan tırmanarak yaylaya ulaşabilirsiniz. 1000 metre yükseklikte, balık tutmak ve avlanmanın yasak olduğu bir bölge. Ayrıca, göle girmek de yasak. Hal böyle olunca tek bir seçenek kalıyor. O da kampı kurup, ateşi yakmak, huzura ermek.



Fotoğraflar: Seymen Bozaslan





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