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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGaziantepTürkiye'nin en lezzetli şehri! Bu yemekler damak çatlatıyor...
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Seyahat

Türkiye'nin en lezzetli şehri! Bu yemekler damak çatlatıyor...

'Türkiye'de mutfağı en iyi olan şehir deyince aklınıza neresi gelir?' diye bir soru sorulsa sanırım bir çok kişi Gaziantep cevabını verir. Öyle bir şehir ki, Gaziantep'in tarihi güzellikleri, müzelerinin önüne geçmiş yemekleri... Katmerden yuvalamaya, kebaptan baklavasına bir çok detay var. Gaziantep'i hâlâ görmediyseniz, yemeklerini tatmadıysanız hayatınızda büyük bir eksik var demektir. Gaziantep, gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağı”na giren Türkiye’deki iki şehirden biridir.

Seymen Bozaslan / Instagram: @seymen.b
Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLANGezgin

Kahvaltı – Akşam Simit

Gaziantep’te genelde kebaplar, baklavalar biraz daha ön planda ama kahvaltı öğününde gidilebilecek yer sayısı hep az anlatıldı bizlere. Ama Akşam Simit benim gözümde artık bir tık daha önde. Neden mi ? Kişi başı 30 TL ödüyor ve neredeyse 3 öğün yiyorsunuz. Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...
Önce kahvaltılık normal şeyler geliyor sonrasında börekler, nohut, Antep zeytini, kaymaklı ve çikolatalı katmerler hepsi masanı şenlendiriyor. Gaziantep’te bu saatten sonra herkese Akşam Simit önermeye başlıyorum kahvaltı için. Katmer yanında bir de kahke denemeyi unutmayın efendim. Bu arada gerek personeli, gerek temizliği gerek hızıyla Akşam Simit son derece ön planda olan bir Antep mekanı. Son kuşakta Ömer Bey de genç olmasına rağmen deneyimi ve dinamizmi ile misafirlerini rahat ettirmeye çalışıyor.Uzun lafın kısası her biri lezzetli bu ürünlerle dolu  kahvaltı için aklınızda olsun efendim..Pişman etmez..

Adres: İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Kantar İş Merkezi Altı No:6
Tel:+90 342 215 44 33

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Küşleme – Halil Usta

Büyük bir zincir kebapçı olabilir miydi ? Evet. İmam Çağdaş, Güllüoğlu gibi şubeleşebilir büyüyebilir miydi ? Evet. Ama kendisi tercih etmedi. Ziyaretçilerinin övgüleriyle tanınmak bilinmek daha önemli diye düşünmüş Halil Usta. Bir sözü var. “Şişim biter, işim biter.” der. Örneklendirmek gerekirse, 11.00 gibi açıyor dükkanı. 15.00 hadi olmadı 16.00 gibi kapatıyor dükkanı. Kimin elinde kalırsa yiyor. 16.00 sonrası çalışmaz Halil Usta. Kuralları vardır. Hatta ben bile Gaziantep’li olduğum halde kaç kere kapısında kapalı kepenge baktığımı bilirim. Kalabalık olabilir ama korkutmasın. Küşlemesi, simit kebabı, salçalı tırnak pidesi, salatası hepsi birbiriyle yarışıyor. Türkiye’de sadece 2 tane Halil Usta var. Bir tanesi Zeugma arkasındaki ilk dükkan. Burası pazar günleri kapalı. Diğer dükkan ise Metro Market yanında hemen. O da pazartesi günleri kapalı.

Adres : KARŞIYAKA Tekel Cad. Öcükoğlu Sok. No:6 şehitkamil Gaziantep  (Zeugma Arkasında )
Telefon : +90 342 323 16 16
Adres : Osmangazi Mah. Abdülkadir Aksu Bulvarı No:96 şehitkamil Gaziantep (Metro Şubesi )
Telefon : +90 342 339 26 27

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Meyveli Kebaplar – Mutfak Sanatları Müzesi Gaziantep

Gaziantep UNESCO tarafından tescillenince Mutfak Sanatları Merkezi açmak mecburmuş. Bu yüzden belediyenin desteğiyle burası açıldı. 250’den fazla yemek dönüşümlü olarak menülerde yerini alıyor her gün. Erikli, ayvalı gibi bir çok kebap türü dahil olmak üzere Gaziantep’in en güzel lezzetleri burada sunuluyor. Sunumları da son derece güzel. Sanki instagramlık poz veriyor yemekler adeta. Fiyatları gayet uygun olan bu yemekler herkes yesin diye sunuluyor. Aklınızda olsun kesinlikle deneyimlemek gerekiyor.

Adres : Karagöz Mah. Bozaga Sok. No:16 Şahinbey/GAZİANTEP
Telefon : +90 (342) 2205577

Sarmısağın ve kuyu kebabının memleketi Taşköprü
Sarmısağın ve kuyu kebabının memleketi Taşköprü

Löküs Ciğer

Gaziantep’in en iyi ciğercilerinden birisi. Salaş bir ortam ama mükemmel bir ağırlama. Çalışanların samimiyeti bir süre sonra seninde aynı dille konuşmanı sağlıyor. “Ağaam ciğer bitti mi diye sorduğumu bilirim.

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Kebap ve Beyran – Yesemek

Yesemek Gaziantep’te son dönemde inanılmaz beğenilen ve ziyaret edilen bir mekan. Bunda tabi bir çok sebep var. Ustaların kalitesinden, işletme yöneticilerinin ilgisine alakasına kadar bir çok emek var. Verdikleri bu emek, işlerini sevgiyle yapmaları lezzetlerine de yansıyor. Yesemek’te benim en çok beğendiğim şey Yesemek Özel Kebabı ve Beyran. Bu ikisinde bence açık ara öndeler. Ha bu demek değil ki, diğer lezzetler kötü. Soğan kebabı, patlıcan kebabı, çiğ köftesi, içli köftesi hepsi birbirinden başarılı. Yesemek aklınızda olsun efendim. Şansınız varsa beyran ile ateşin dansını da izleyebilirsiniz 

Adres: Kavaklık Mahallesi Ordu Caddesi No: 12/A Şahinbey / GAZİANTEP
Telefon: +90 (342) 338 12 35

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Gece Beyranı – Sakıp Usta

Gündüz de içiliyor tabi. Başlığa aldanıp yahu bu sadece gece mi var burada diye aldanmayın. Ama gece saati beyran içebileceğiniz en güzel yer burası. Sakıp Usta’nın mekanda beyran ve küşleme inanılmaz güzellikte. Gece bir yerden eğilenceden veya meyhaneden dönüyorsanız aklınızda olsun Sakıp Usta. Bu arada, bu dükkanın hemen 100 metre ötesinde bir de tatlı mekanı var. Orada da gece künefesi atabilirsiniz. Nöbetçi Lezzet diyorum ben buraya.

Adres: Alleben Mahallesi, Kemal Köker Cd. No:55, 27010 Şahinbey/Gaziantep
Telefon: +90 (0342) 220 18 19

Hatay’ın en iyi 10 lezzeti
Hatay’ın en iyi 10 lezzeti


Nohut Dürüm – Recep Usta

Nohut dürüm Gaziantep’te sabah yenilen bir kahvaltı kültürüdür. Kesinlikle bir kere denemenizi öneririrm. Haşlanmış nohutu baharatlı olarak tırnak pide içinde tüketebileceğiniz bir mekandır. Önerilir.

Adres : İncili Pınar Mahallesi, 36001. Sk. No:4, 27090 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon :  (0342) 215 15 68

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Ali Nazik – İmam Çağdaş

Gaziantep’e giden herkesin diline dolanmış bir marka. Gaziantep’e gittim diyen birine sorulacak ilk soru genelde İmam Çağdaş’a da gittin mi olur. Ama haklılar. Gaziantep’in en eski işletmesi. Hatta şöyle söylim, Gaziantep’te 4.kuşağı gören tek işletme İmam Çağdaş.  Baklavası, patlıcan kebabı zaten çok güzel. Ama burada yemenizi önerebileceğim şey direkt Karışık Kebap ve Ali Nazik olur. Fakat, sarımsakla barışık biri değilseniz, Ali Nazik konusunda Gaziantep’te en iyilerden gerçekten. Nasıl olmasın ? Tecrübe akıyor.

Adres: Eski Hal Civarı, Uzun Çarşı No:49 Şahinbey – Gaziantep
Telefon0 342 220 45 45

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Gaziantep Ev Yemekleri –  Aşina

Aşina gerçekten Gaziantep’in en iyi ev yemekleri yapan mekanı bana göre. Gaziantep’te kebap yapmak diğer işletmelerin hakkını yemeden söyleyeyim kolay iş. Ama ev yemeklerini yapmak gerçekten zahmetli ve emek isteyen bir şey. Ayvalı saray kebabı, alaca çorba, yuvalama ve daha nice güzel lezzeti burada bulabilirsiniz. Gaziantep UNESCO’ya nasıl hangi lezzetlerle girmişin cevabıdır ev yemekleri. Unutmayın ki, UNESCO lezzetleri onaylarken sadece kebap baklava üzerinden değil 500’den fazla lezzet üzerinden onayladı. Böyle düşünüldüğünde Aşina gibi mekanların önemi daha da artıyor. Yöresel lezzetler için tek geçiyorum.

Adres:  İncilipınar Mah. Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı Anadolu İş Merkezi Altı No:4-5-7-8 Şehitkamil / Gaziantep
Telefon :  0342 220 49 49

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Sıra Gecesi ve Ev Yemekleri – Kırkayak Antep Evi

Kebaptan ciğerden farklı bir şey yok mu sorusunun cevabı. Gaziantep’in yöresel yemeklerini yiyebileceğin mekanlardan birisi. Kebap menüsü de var. Fakat buraya geldiysen kuru dolma, yuvalama ve ekşili çorba gibi bir çok yöresel lezzet var. Bu arada, cumartesi günleri sıra gecesi de oluyor aklınızda olsun.

Adres: Alleben Mahallesi, 27090 Şahinbey/Gaziantep
Telefon: (0342) 232 15 00

Gaziantepin lezzet adresleri
Gaziantep'in lezzet adresleri

Meyhane – Akınal Gar Restoran

İstanbul’da Haydarpaşa Garı içindeki meyhaneyi seviyor musun ? Gİttiysen ve seviyorsan burası da tam o ayarda. Mutlaka seveceksindir. Kendine has mezeleri ve alkollü ortamıyla bence Gaziantep’te en samimi sohbet edilecek ve biraz alkol alınacak mekanlardan birisi.

Adres : İstasyon Caddesi TCDD Gar Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon: 0342 324 69 00

Sıra Gecesi – Bambu 

Gaziantep’te sıra gecelerinin en güzel adreslerinden birisi. Süleyman Ercan öncülüğünde Şanlıurfa’ya gitmeden aynı kalitede felekten bir gece burada çalabilirsiniz. Baya keyifli oluyor. Tavsiye ederim. Sıra gecesi bilgisi ve randevusu için kesinlikle bilgi alın derim.

Adres : Binevler Mah. 81022 Nolu Sk. No:4 Gaziantep / Şahinbey
Telefon : 0530 130 7227

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi
Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Zooloji Müzesi


Şık Akşam Yemeği – Bayazhan

Aynı zamanda “kent müzesi” de olan, sadece yemek için değil bi kaç alkollü bir şey içmek için ideal bir yer. Yapısı beni her zaman hayran bırakmıştır kendisine. Çok geniş bir avlusu var. Şehrin en elit yerlerinden birisi. Hem ortamı, hem müşteri kitlesi açısından gayet güzel bir yer. Eğer şık bir mekan arıyorsanız aklınızda olsun, kahvaltısından, akşam yemeğine kadar bir çok lezzeti güzel. Ama uyandırayım, diğer mekanlara göre fiyatı bir tık üstte kalıyor. Alkol vardır.

Adres: Akyol Mahallesi, Atatürk Blv. 119/1, 27010 Şahinbey
Telefon : (0342) 221 02 12

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Beyran – Metanet

Buraya günün üç öğünü de uğrayabilirsin. Ama öncelikli uğraman gereken öğün sabahları.  Sabahları 05.00 gibi açılıyor. Beyran çorbası ve katmer ile enerjini toplayıp şehri keşfetmeye çıkabilirsin. Öğleden sonra ve akşam için ise, bir çok kebap ürünü var. Benim tavsiyem patlıcan kebabı. Ama yine de metanet beyran için yaratılmış bir yer. Buranın ana lezzeti beyran.

Adres : Kozluca Mah. Kozluca  Cad. No:11 Eski Buğday Pazarı Civarı – Gaziantep
Tel: 0342 2314666

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Künefe – Cumba Künefe : Bu mekan bana çok özel hissettiriyor. Şu yüzden hemen açıklayayım, mekanın işletmecisi ve ustası diyor ki; şubeleşmemeye çalışacağım. Çünkü lezzetim bozulur diye çok korkuyorum. Gaziantep UNESCO tarafından böyle tescillendi işte. Lezzetini koruduğu için tamamen. Hasırı, künefesi, dışı Maraş içi Antep dediği lezzetler, kaymağıyla hepsiyle resmen baklavaya kafa tutan bir lezzet künefe artık. Bu arada, künefe sonrasında kahve için mutlaka. Pek güzel bir sunumları var. Kahven masada yanıyor resmen. İçince anlayacaksın 

AdresEmek Mah. Ali Ünler Bul. No:71/A Şehitkamil / Gaziantep
Telefon : +90 (342) 322 24 42

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Katmer – Zekeriya Usta: Katmer 135 yıllık bir gelenek. İşine gücüne gidenler sabah erkenden enerjisini toplasın diye yapılırmış eskiden Evde de yapılmaz he. Esnaf ticaret yapsın para kazansın destek olalım diye dışarıda yapılırmış sadece. Neyse, dükkana gidince bu kadar ince hamuru nasıl yaptın diye sorasın gelir Zekeriya Usta’ya. Gaziantep’in meşhuru katmer için akla ilk gelen ustalardan birisi. Katmer, Gaziantep’te sabahları tüketilen bir şey. Sabahları o şerbetli şey nasıl yeniliyor demeyin. Şerbeti minimum seviyede tutunca bir porsiyon daha yiyebilirsin. Ustanın güler yüzü ile beraber lezzetli katmeri burada deneyin derim. Yanında süt içince daha lezzetli oluyor.

Adres : Çukur Mahallesi, Körükçü Sokak Hilmi Geçidi 16C-D Şahinbey Gaziantep
Telefon: 0342 230 0971

Baklava – Almacı Pazarı Güllüoğlu : Dünyanın en eski baklava dükkanı burası. Hal böyle olunca işini güzel yapan insanların elinden yiyorsun baklavanı. Güllüoğlu hikayesinin başladığı yer burası özetle. Bu yüzden lezzeti de bir o kadar tecrübeli insanların elinden geçiyor .Özellikle dükkanda da sizi karşılayacak Murat Güllü son derece ilgili ve donanımlı bir beyefendi. Baklava için önceliklerden birisi kesinlikle

Adres : Elmacı Pazarı No:4 A Şahinbey Gaziantep
Telefon : 0342 231 21 05

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Baklava – Koçak : Gaziantep’in en iyi baklavacılarından yine. Ama havuç dilimi ve fıstık dürüm nasıl İmam Çağdaş’ın liderliğindeyse, burası da fıstıklı baklava konusunda baya başarılı. Yaprak şöbiyeti de oldukça başarılıydı. Son dönemde müthiş atak yaptılar. Herkes Koçak diyor başka bir şey demiyor.

Adres : Ali Fuat Cebesoy Bulv. Ş. M. Engin Özdinç Sok. No:3 Şehitkamil Gaziantep
Telefon : 0 342 321 05 19/20

Baklava –  Ayıntap Baklavaları : Gaziantep’in en iyi baklavacısı diyemem. Ama şöbiyet dalında oldukça başarılılar. Yediğim en iyi şöbiyetlerden birisi buradaydı. Ayrıca ustalarından Levent Usta, İmam Çağdaş hikayesini başlatan ustalardan. Yani anlayacağınzı tecrübeli bir ekibin elinden çıkan baklavalar bunlar. Bu yüzden Gaziantep’te en iyiler listesinde benim gözümde.

Adres :  İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı No:28  Şehitkamil / Gaziantep
Telefon : +90 342 215 22 01

Alternatif Antep yemekleri: Kebap-Baklava ötesi
Alternatif Antep yemekleri: Kebap-Baklava ötesi

Baklava – Çelebioğulları : Ve assolist. Bence Gaziantep’in en iyi fıstıklı ve kuru baklavası burada. Kesinlikle öneririm. Şahsen, Gaziantep’li olarak memleketime giden herkese önerimdir.

Adres : Kocaoğlan Mahallesi Org. Demokrasi Bulvarı No : 43 Şahinbey/Gaziantep
Telefon : 0 (342) 226 15 16

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Menengiç Kahvesi – Tahmis Kahvesi : Yılların mekanını artık anlatmaya gerek yok uzun uzun. Ama son yıllarda çok hoşuma giden bir şey var burada. O da, çalgı ekibi. Sen kahveni yudumlarken sazlı sözlü türküler söyleyen 4 5 kişilik bir ekip var artık ve inanılmaz eğlendiriyorlar. Bayılıyorum onlara gerçekten. Menengiç ve çeşitli yemişlerin bulunduğu kuruyemiş tabağı ve bakır kahve takımlarıyla yapılan sunum ile Gaziantep’e geldiğinde görmeden dönmemen noktalardan birisi kesinlikle.

Adres : Suyabatmaz Mh. Şehitler Cd. Eski Buğday Pazarı No :21, Elmacı Pazarı
Telefon : (0342) 232 89 77

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Dibek Kahvesi, Zahter Çayı – Kır Kahvesi

Burası bildiğin kahvehane. Bana göre artık Tahmis’ten daha eski. Kendini daha otantik bir noktada hissedebilirsin burada. Kalenin eteğinde cam sanatları merkezine doğru olan bir noktada bulunan kır kahvesi Gaziantep’te en keyifli kahve içebileceğin noktalardan birisi.

Adres : Seferpaşa mh. Köprübaşı sk. No:4, Kale Bitişiği, 27400
Telefon : (0342) 220 71 79

Türkiyenin en lezzetli şehri Bu yemekler damak çatlatıyor...

Fotoğraflar: Seymen Bozaslan

Kaynak: Seymen Bozaslan / Instagram: @seymen.b

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