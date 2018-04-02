Stockholm metro sanatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Seymen BOZASLAN
02.04.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Stockholm metro sanatı

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Stockholm metro sanatı

Birçok şehrin aksine Stockholm, metrolarıyla ünlü bir şehir. Öyle metrolara sahip ki, kendinizi bir müzenin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Üstelik bunu sadece bir metro durağıyla da sınırlandırmamışlar. Birden çok durak sanat eserine dönüştürülmüş. İşiniz yoksa bile gidip bütün durakları görmek istiyorsunuz. İşte Stockholm’ün ünlü metro durakları…

Yeni bir şehre gidince nerelere gidersiniz diye sorsalar aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi cevaplarız sanırım. Müzelerini gezelim, meydanlarında oturalım, belli başlı kafelerinde kahvemiz içelim, sokaklarında kaybolalım. Stockholm’de ise tüm bunların yanına metro istasyonlarını da eklemeliyiz.

Stockholm metro sanatı

Sokakta T (Tunnelbana) olarak gördüğünüz her tabelanın merdivenleri seni ayrı bir konsept durağa götürebilir. Bence Stockholm metro istasyonları, müzelere ayrılan vakit kadarını hakkediyor kesinlikle. Kısaca özetlersem şehirde tam 110 istasyon bulunuyor. Bunların 47 tanesi yerin üzerinde geri kalan 63 durak ise yerin altında bulunuyor.

İskandinavya’nın sarı başkenti: Stockholm
İskandinavya’nın sarı başkenti: Stockholm

Stockholm metro sanatı

Bu 63 duraktan bazıları o kadar güzel ki duraktan geçerken inebilir fotoğrafını çekebilir gezebilir tekrar sırada ki metro ile devam edebilirsin. Stockholm’e geldiğinde hava kararınca bence yerin altını gezmen çok mantıklı olabilir. Çok eğlenceli fotoğraflar çekebilir. Bir ülkenin metro duraklarını nasıl turizmin bir parçası olarak değerlendirdiğini görebilirsin. Konsept metro istasyonları genellikle mavi hat üzerinde toplanmış durumda. Kısacası Stockholm’de metro beklerken bazen gökkuşağı altında kaybolabilir bazen çocukların çizdiği metro istasyonlarında hayal dünyasına dalabilirsin.

Stockholm metro sanatı

Stockholm metro sanatı

Ne kadar?

36 Kron ödeyerek 75 dakikalık bilet alabilir. Ve tüm Zone A kısmında durakları gezebilirsin.

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz
Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz!

Stockholm metro sanatı

Hangi Duraklar Sanat Eseri?

Hallonbergen, Nackrosen, Solna Centrum, Vastra Skogen, Huvudsta, Sundbybergs Centrum, Rissne, Kungstragarden, T-Centralen, Odenplan, Thorhildsplan, Blacekeberg, Bagarmossen, Skarpnack, Gardet, Alby, Mörby Centrum, Stadion, Södra, Universitet, Midsommarkransen, Axelsberg, Radhuset, Akalla, Tekniska Högskolan.

36 saatte Stockholm
36 saatte Stockholm

Stockholm metro sanatı
Stockholm metro sanatı

Fotoğaflar: Seymen BOZASLAN

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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