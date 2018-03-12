Mevlana'nın izinde Konya

Mevlana Müzesi



Mevlana ve tüm yakınlarının kabirlerinin bulunduğu bir türbe aslında burası… Aynı zamanda tasavvuf adına da birçok değerin detayını görebileceğiniz bir müze. Burada dervişlerin hayatından, Mevlevi dinine kadar birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Beni en çok etkileyen şey ise, hayat çeşmesi olmuştu. Tek bir su kaynağından tek bir su kaynağına giden bu çeşmede ‘’tek geldik tek gideceğiz’’ temasını öyle bir işlenmiş ki, etkilenmemek elde değil. Müze ücretsiz.

Ayrıca Mevlana Kültür Merkezi’nde her cumartesi 19.00’da 1 saatlik semazen gösterisi yapılıyor. Semazenin bir ibadet olduğunu ve alkışlanmaması gerektiğini aman unutmayın. Ha bir de, bu etkinlik de ücretsiz.

Şehitlik ve Şehitlik Müzesi

Burası şehitlik aslında... Ama girişine öyle değerli bir müze yapmışlar ki, etkilenmemek elde değil. Kurtuluş Savaşı dönemini, öncesini, sonrasını öyle güzel minyatürlerle anlatmışlar ki, anlatılmaz yaşanır. Köy hayatı, askere giden, gazi dönenler hepsi tek tek işlenmiş bu müzede. Ayrıca, müzede bu güzel minyatürler sesli anlatımlarla da desteklenmemiş. Türkiye’de milli duyguları kabartan önemli müzelerden birisi gerçekten... Konya’ya yolunuz düştüğünde önceliklerinizden olsun.

Meran Bağları

Konyalıların keyif noktalarından birisi… Su kenarında oturup ailesiyle sohbet eden, su üzerinden deniz bisikletleri ile tur atan gençleri görebilirsiniz. Ayrıca buraya kadar gelmişken Etli Ekmek üzerine ünlenmiş Cemo’ya da mutlaka uğramalısınız.

Kelebekler Vadisi

Burası inanılmaz etkiledi beni. İçeri girdiğin andan itibaren kelebekler arasında yürümeye başlıyorsun. Durmadan uçan, üzerine konan kelebekler var. Hatta bazen onlara basmamak için dikkatli bir şekilde adım adım yürüyorsunuz. Son derece özenle hazırlanmış bir tematik alan burası. Bu arada söylemek gerekiyor, içerisi kelebeklerin ömrünü sürdürebilmesi için son derece sıcak. İçeride nefes almakta zorlanacak kadar tropikal bir iklim içinde olabilirsiniz. Bu yüzden tişörtle gezin derim. Kelebekler Vadisinin en önemli misafiri ise hem dişi hem erkek genetikleri taşıyan bir kelebeğin olması. İçeride ayrıca, kelebek türleri, böcek türleri ile ilgili birçok bilgi sahibi olacağınız stantlar da bulunuyor. Avrupa’da bir örneği de Viyana’da olan özel bir yer burası.

Bilim Merkezi

Güneş enerji panelleri nasıl çalışıyor? Ya da elektrik dalgaları nasıl işliyor hiç merak ettin mi? Bilim ile ilgili bir merakın, hobin varsa burası tam sana göre. Listene ekleyebilirsin.

Meke Gölü

Konya’ya 88 kilometre uzaklıkta Dünya’nın nazar boncuğu denilen bir yer Meke Gölü. Günümüzde eski heybeti yok açıkçası. Hal böyle olunca aracımızın 4 çarpı 4 özelliğini aktif yaparak göle doğru indik. Kurumuş topraklarda göl yatağında turladık. Zamanında su olan bir bölgede şimdi araçla dolaşmak gerçekten çok enteresanmış bu benim için de bambaşka bir deneyim oldu. Ama değdi. Yine de, umuyorum en kısa sürede yine su dolar buralar ve biz yine uzaktan bakarız bu güzelliğe. Bu arada Karapınar ilçesinde Türkiye’nin tek çölü de mevcut. Haberiniz olsun.

Çatalhöyük

En az 9000 yıllık bir yerleşim burası. Arkeolojik yer deyip geçme aman. Buraya geldiğinde geçmişte yerleşim hayatının nasıl olduğunu çok iyi gözlemleyebilirsin. Mesela Çatalhöyük içinde 8000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Evler yırtıcı hayvanların saldırılarından korunmak için hep yan yana dip dibe. Çatıdan giriyorlarmış evlere. Ayrıca tarihte kendi yiyeceklerini üreten ilk yerleşim oldukları tahmin ediliyor. Günümüzde sadece yüzde 4’ü ortaya çıkan Çatalhöyük’ün dünyanın medeniyet seviyesine nasıl yön verdiği gerçekten keşfe değer.

İplikçi Cami

Gördüğüm en ilginç noktalardan birisi burası. Camii’nin şadırvanın tavan kısmı öyle enteresan yapılmış ki, yanında oturan kişi fısır fısır konuşsun duymazsın ama tam karşında iki kişi konuşsun hemen kulağına geliyor konuştukları. Enteresan bir akustik gerçekten... Yapılış amacı ise abdest alma sırasında müminlerin sessiz olmasını sağlamakmış. Bölgede ayrıca diğer camiiler Şemsi Tebrizi Cami, Aziziye Camii, İnce Minareli Cami’yi de ziyaret etmenizi öneririm.

Alaaddin Tepesi

Dümdüz bir ovada böyle bir tepe ne alaka diyebilirsin ama haklısın. Zira burası zamanında toprak vergisi ile yapılmış suni bir alan. Zamanında halk tarafından çuval çuval toprak taşınarak yapılmış bu alanda Alaaddin Cami de bulunuyor. Toprak yapısı her sene düzenli olarak ölçülüyor, denetleniyor. Olası kaymaları engellemek için sürekli kontrol altında olan bir alan.

Sille Köyü

Konya’dan 8 kilometre uzaklıkta bir köy Sille. Roma döneminde yerleşimi bulunan bir yermiş. Hal böyle olunca 3000 yıllık bu yerleşimde 1923 yılında mübadele döneminde Rumlar evini boşaltmış ve buralara da Konyalılar yerleşmiş. Restorasyonu pek hoşuma gitmese de, Aya Eleni Kilisesi görülecek tek yer diyebilirim. Araç trafiğinin Sille içinden geçmesi de bence turizm açısından kötü bir dezavantaj. Yine de Konya’ya kadar gidince mutlaka görülmesi gereken bir köy. Bir öğle yemeği için ideal bir nokta.

Tuz Gölü

Konya’ya 110 kilometre uzaklıkta bir yerleşim. Şereflikoçhisar sınırları içerisinde yer alan çok geniş bir alan aslında ama göle tesis anlamında giriş yapabileceğiniz bir alan Şereflikoçhisar’ın Ankara yönü yolunda var. Zaten dikkatli baktığınızda tabelalar sizi yönlendirecektir. Tuzların üzerine basarak yürüyüş yapabilirsiniz. Fakat uyarmak isterim burada yürüdüğünüz ayakkabıların ömrü daha sonradan azalıyor. Son olarak, mutlaka gün batımında Tuz Gölü’nde bulunun derim. Göle yansıyan renkleri görmeniz lazım.

Beyşehir Gölü

Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü… Konya’dan 93 kilometre uzaklıkta bir yerleşimin tatlı su gölü. Özellikle bazı kış dönemlerin donması nedeniyle fotoğrafçıların ilgi odağı…

Nerede konaklamalı?

Konya’da hiç beklemediğim ama gerek dekoru, gerek lezzetleri, gerek ise ilgi alakasıyla beni benden alan bir tesis buldum. İsmi Araf. Konya’da Selimiye Camii’nin bulunduğu meydana 50 metre uzaklıkta birçok farklı rengin bir arada uyum içinde müşterilerini ağırladığı bir otel burası. Mevlana’dan birçok izin bulunduğu Araf Otel de 2 gece konakladım. Özellikle Ömer Bey ve ekip arkadaşları son derece önem vermiş buralara belli. Ayrıca konakladığınızda, otel içinde köy kahvaltısı da yapmanızı öneririm.

Yemek için nerelere gitmeli?

Tiritçi Mithat

Cemo’nun Yeri

Nezih Etli Ekmek

Ali Baba Fırın Kebap

Çelebi Katmer, Künefe

Somatçı Fihi Ma Fih

Fotoğraflar: Seymen BOZASLAN