Malezya'nın otantik adası: Penang

Penang Hakkında Kısa Kısa



Buraya bence minimum iki gece üç gün ayırmalısınız.



Büyük mağazalar dışında sokak lezzetleri tezgâhlarında ve esnafta kredi kartı geçmiyor.Nakit bulundurmak lazım.



Bölgede özellikle George Town bölgesinde yürüyerek tur yapabilirsiniz. Araca ihtiyacınız olmayacak.



Malay mutfağından sıkılırsanız, Hint restoranlarını tercih edebilirsiniz. Bir miktar bize daha yakın bir lezzet. Ama bir miktar



Mural sanatlarının önünde sıra olabiliyor. Öyle aa duvar vs demeyin, sıraya girmek gerekebilir.



Şehir turunu insanların kullandığı bisikletlerle yapabilirsiniz. Son derece keyifli.









PENANG ben

Malezya seyahatimde açık ara en çok beğendiğim, keyifle dolaştığım şehir Penang oldu. Muralları, sokak lezzetleri, Avrupa’da dolaşıyor gibi hissettiren mimarisi ve Asya’nın güleryüzlü insanlarının bunda etkisi tabi ki çok.

Penang’a Ulaşım

Penang'a gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın her gün yaptığı Kuala Lumpur uçuşunu yapmak gerekiyor. Penang’a Kuala Lumpur’dan isterseniz 55 dakika süren uçuş veya dört saat sürecek karayolu yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Uçak en kestirme yöntem elbette. Ben de bu yöntemi tercih ettim. Havalimanı şehir merkezine 40-45 dakika uzaklıkta. Taksi, otobüs seçenekleriyle George Town bölgesine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu arada, karayoluyla ulaşım düşünürseniz, Asya’nın 13,5 km ile en uzun köprülerinden biriyle Penang'a ulaşabilirsiniz. Şehir içinde ise Uber ve Grab işinizi görecektir, bir çok noktaya 10-12 TL gibi ücretler ödeyerek hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz.









Snake Temple : Evet! Yılanlı tapınak, tercüme doğru efendim. Havalimanından şehre giderken yol üzerinde buraya uğrayabilirsiniz. Havalimanına daha yakın. 1850 yılında yapılmış olan bu tapınakta bir farklılık var. Yılanlar! Zamanında Choo Sor Kong isimli Çinli bir rahibe adanmış bir ibadethane burası. Fakat rahibe vefat edince, evi yılanlar basmış. Sayı o kadar çoğalmış ki, inanışları etkilemiş. Yılanlar buraya zorla değil bir hikmet peşinden geldi diye düşünülerek tapınak yılanlı olarak adlandırılıyor artık. İçeriye girdiğiniz andan itibaren de gerçekten birçok noktada yılan görmek mümkün. Aralarından geçerek ilerledim ben de. Korktum mu? Evet. Ama keşif işte..









Chew Jetty : Burayı çok sevdim. Yine yılanlı tapınak civarında bulunan eski bir Çin Köyü Chew Jetty. Deniz üzerine inşa edilmiş bu yapılar fotoğrafçıların, turistlerin ilgi odağı resmen. Gerçekten de fotoğrafla ilgilenen biriyseniz burada çok malzeme çıkartabilirsiniz. Hâlâ Çinli yaşlıların bulunduğu bölgede yaşam devam ediyor.

Kek Lok Si Temple : Güney Asya’nın en güzel tapınaklarından biri olarak geçiyor. Meşhur Malay Hibiscus çiçeğini de görebileceğiniz bahçesinde aynı zamanda çok sayıda kaplumbağanın da bulunduğu bir havuz yer alıyor. Ben gittiğimde bir kısmı restorasyon aşamasındaydı ama gerçekten güzel bir ibadethane olduğu kesin.











Leong San Tong Khoo Temple : Duvarlarındaki işlemeler, resimler beni benden aldı. Son derece emek verilmiş bir yapı gerçekten. Buraya kadar geldiyseniz, mutlaka görmelisiniz.

Penang George Town : Sokak lezzetlerinin ve seyyar hayatın ağırlıkta olduğu gerçek Penang hikâyesini yaşayabileceğiniz bir yer gerçekten. Ben dolaşırken çok keyif aldım. Mural sanatları, seyyarlar ve birbiriyle yarışan mekânlar renk katmış buraya. Ayrıca İngiliz izlerini taşıyan mimari yapılarla kendinizi Avrupa’da da hissedebilirsiniz. Ayrıca, Muntri sokağı, Ah Quee sokağı, Armenian sokağı, Cannon sokağı civarında çok sayıda mural sanatı da görebilirsiniz. Hepsi güzellik yarışması adayı gibi sıralanmışlar. Hepsinde fotoğrafınız olsun isteyeceğiniz kesin...

Pinang Peranakan Museum : Son derece büyük bir konak burası aslında. Çinli bir prenses ile Malay bir kralın evlenmesi sonrasında zengin yaşamın nasıl Malay kültürüne yansıdığını gözlemleyebileceğiniz bir yer. 1000’den fazla değerli eşyanın bulunduğu müzede mutfak kısmı ve tablolar inanılmaz ilgi çekiyor.











Sıra dışı Müzeler : 3D Trick Art Museum, Upside Down Museum, Dark Mansion, Toy Museum, Owl Museum, Penang Time Tunnel, The Top Penang’da ayrıca çok eğlenceli interaktif müzeler yer alıyor. Yeterli vaktınız varsa buraları da değerlendirebilirsiniz.

The Gravityz : The Top Alışveriş Merkezi’nin 67.katında isterseniz sky walk yapabiliyorsunuz. Cam bir terasta ayakkabıları çıkartarak 67.katta yürüyebiliyorsunuz. Burada biraz heyecanı yendikten sonra ise isterseniz 65.katta The Gravityz isimli etkinliğe katılabilir ve binanın 360 turunu yapabilirsiniz, bu tur sırasında 6 farklı etap bulunuyor. Birinden birine geçebilir, yükseklik korkunuzu zorunlu şekilde yenebilirsiniz