Kardeş ülke Arnavutluk'un izinde…

Tiran Rahibe Teresa Havalimanı – Şehir içi ulaşım

Türk Hava Yolları ile 1 saat 40 dakikalık yolculuk sonrası Tiran Havalimanına indim. Öncelikle burada ilginç bir durum var neden bilmiyorum ama polis pasaporta kaşe basmıyor. Bakıyor ve sorular soruyor. İlk kez mi geliyorsun ? Nerede kalacaksın ? En son nereye giriş yapmıştın? Vs. sonradan da hoş geldin diyor ve girebilirsin diyor.Havaalanından şehir merkezi yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta. Ve maalesef metro, otobüs bulunmuyor. Havataş usulü Rinas Express isimli bir özel taşımacılık var. Fiyatıı 10 TL civarında ve son durak olan İskender Bey Meydanı’na yani şehrin merkezine kadar gidiyor. Otobüs, metro olmayınca da son seçenek taksi kalıyor. Tkasi de 20 Euro civarında. 3-4 kişiyseniz değerlendirilebilir. Havalimanında ayrıca araç kiralayabileceğiniz ofisler de mevcut. Buradan araç kiralayarak Tiran dışına rotalar da yapabilirsiniz.

Tiran’da nerede konaklamalı ?

Tiran’da bir çok yer yürüme mesafesinde. Bu yüzden İskender Meydanı’nda kalmanız zaman anlamında sizi çok rahatlatacaktır. Aynı zamanda tramvay, otobüs kullanmadan yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge. Ben bu seyahatte Rogner Hotel de konakladım. Son derece merkezi ve ülkenin en güzel otellerinden birisi olduğunu gerek konforu gerek ise hizmetiyle hissettirdi gerçekten.

Ayrıca, deniz tatili düşünürseniz Tiran’dan 1,5 saat uzaklıkta Dusser şehrinde ( Arnavutluk’un ikinci büyük şehri ) Premium Resort Hotel de son derece müthiş konumuyla hoşuma giden bir diğer otel oldu. Denize sıfır ve her şey dahil olan otelde döner dahil bir çok lezzet var. Ben Rogner de kaldım ama burada da keşke bir gece konaklamam olsaydı dedim sonradan. Düşünsene, denize sıfır akşam git şezlongda otur bir şeyler iç, yıldızları izle. Mis!

Arnavutluk gezilecek yerler

Tiran: Arnavutluk’un başkenti. Türkiye’den direkt uçuşlarda zaten sadece buraya yolculuk yapabiliyoruz. Haliyle Arnavutluk’ta gezilecek ilk durak Türkler için. İskender Meydanı, tarihi bölgeleri ve şehir müzeleriyle Arnavutluk’un en önemli şehri.

Kurje : Kurje, Arnavutluk’a yakın bir noktada bir dağın zirvesinde kurulu bir Osmanlı şehri. Pazarları, evleri, kalesiyle görülmesi gereken otantik bir yer.

Durres : Tiran’a en yakın denize girilecek yer diyebiliriz. Durres, aynı zamanda Arnavutluk’un en büyük ikinci şehri. Vaktiniz dar ise, Tiran ile Durres’i 2 gece 3 günlük bir programa sığdırabilirsiniz. Hem kültür hem deniz tatili olur böylece.

Berat : Arnavutluk’un bana kalırsa Ergiri ile birlikte en tarih kokan şehri. Berat Kalesi ve hala Osmanlı’dan kalma evleri, taş sokaklarıyla görülmesi gereken yerler listesinde zirvede.

Ergiri : Ergiri de aynı Berat gibi bir Osmanlı şehri. Son derece keyifli ve fotojenik bir şehir.

Ksamil : Eee tabi Yunanistan sınırı olunca ufak bir parça da Arnavutluk almış güzellikten. Bembeyaz kumları, turkuaz deniziyle Arnavutluk’un en iyi denizi burada.

İşkodra : İşkodra, Karadağ sınırında bir şehir. Ülkenin en güzel doğası, trekking rotaları bu civarda. İşkodra Gölü görülmesi gereken yerler listesinde.

Theth : Mükemmel bir doğa ! Fotoğrafçılar buraya.

Valbona : Bu kanyonda harika doğa gezileri yapabilir, kamp atabilisiniz. Aynı zamanda bıkmayacağınız bir fotoğraf turu yapabilirsiniz.

Arnavutluk notları

Tiran Havalimanı’na da adını veren Rahibe Teresa’nın hikayesini okuyun derim.

Nüfusu 3 milyon olsa da, Arnavutluk dışında yaşayan Arnavut sayısı 10 milyondur.

Enver Hoca döneminde dünyanın ilk ateist devleti ünvanını alan ülke.

Çoğunluk müslüman.

iki başlı kartal figürünün anlamı birinin Doğu Roma Ayasofya’ya, diğerinin Batı Roma Ayasofya’ya bakmasıdır.

Berat, UNESCO’da yer alan en önemli miraslardan biridir.

1991 yılında komünizm bitince 1993 yılında halka araç alma hakkı doğdu. Fakat planda olmayan bir durum da gerçekleşti. Arnavutluk mafyaları İtalya’da çaldıkları Mercedes marka otomobilleri Arnavutluk’ta çok ucuza satmaya başladı. Hal böyle olunca Arnavutluk’a gittiğinizde siz de göreceksiniz. Sokaklarda bir sürü eski Mercedes vardır. Ayrıca 93 yılından beri araç sahipleri oldukları için şoförlükleri de bir nebze kötü.

611 km sahil şeridi var. Plajları ile ünlü bir ülke.

Ülkede zamanında İtalya ve Yunanistan ile deniz üzerinden kaçakçılık yapılmış. Bu sebeple 2006 yılından bu yana sürat tekneleri yasak Arnavut deniz sahasında.

Para birimi hesaplarken Arnavut parasını 25’e bölerseniz TL karşılığını yakalarsınız. (Temmuz 2018)

Otel konaklamaları genelde 200 TL oda fiyatı civarında.

Araç kiralamalar günlük 150 TL’den başlıyor.

Yeme içme, Türkiye ile hemen hemen aynı. Hatta bazı yerlerde daha ucuz.

Arnavut ciğeri diye bir şey yok. Bu tamamen hüsran oldu

Türk olduğunuzu göğsünüzü gere gere söyleyebilirsiniz. Kardeşimizsiniz diyorlar başka birşey demiyorlar hakikaten.

Arnavutluk’ta bir çok camii, türbe, medrese Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore ediliyor. Bu yüzden birçok tarihi noktada Türk bayrağı görebilirsiniz.

İki gece üç günlük programlar genelde yeterli buralar için.

Güvenli mi ? Bence gayet evet. Sadece araç kiralarsanız kurallara uyun. Polisle min. munasebetiniz olsun.

Vizesiz!

Arnavutluk’ta nerede ne yiyelim ne içelim?

Desaret Restaurant ( Berat ) : Berat şehrinde nereye gitsem derseniz salatayla başlayan ve devamında harika et deneyimi yaşayabileceğiniz, nezih ortamı ve gördüğüm en güler yüzlü personel ekibiyle kendinizi gerçekten misafir gibi hissediyorsunuz. Berat’ın tarihi sokaklarında dolaşırken güzel bir mola noktası olabilir.

Premium Resort ( Durres ) : Bana kalırsa konaklamalı şekilde gelmeli, fakat konaklamıyorsanız bile şezlong ve denizini kullanabileceğiniz gayet memnun bırakan bir yer. Tiran’da gezdikten sonra 1 gününüzü de buraya ayırarak deniz keyfi yapabilir, lezzetlerinin ve kokteyllerinin tadına bakabilirsiniz.

Era 2 ( Tiran ) : Enfes enfes enfes ! Buraya bayıldım ! Elbasan Tava, tavuk ürünleri hatta anne işi sütlacı, traliçesi her şeyiyle son derece güzel ve dış alanı bulunan keyifli bir mekan. Tiran’ın merkezinde yer alıyor. Bana kalırsa akşam yemeği için ideal bir mekan. Kesinlikle önerilir.

Mrizi I Zanave ( İşkodra ) : Burası İşkodra ile Tiran arasında Fishte bölgesinde yer alan ekolojik bir köy aslında. Bütün lezzetler bahçeden toplanıyor sofraya geliyor. Dışarıdan tek bir ürün alınmıyormuş. Bu bence efsane bir detay ! Fiks menü ile ilerleyebileceğinzi mekanda ödeyeceğiniz max. rakam 25-30 Euro. Ama deneyim baya yoğun ! Neler mi vardı ? Börek, vejeteryan mısır koçanlı bir menüsü, yabanmersinli spaghetti, böğürtlen sorbe ve şiş gibi yan ürünler. Her biri efsane ! Ayrıca dilerseniz bahçedeki hayvanları sevebilir veya bağ kısmında tur atabilirsiniz.

Bu mekanlar benim deneyimlediklerimdi. Bir de adını çok duyduğum veya araştırırken önüme çok düşenler vardı. Onlara da şöyle kısaca değinelim hadi.

Artigiano at Vila (Tiran ) : Yemek için ideal! Özellikle İtalyan mutfağı lezzetleri mevcut.

Sofra e Ariut (Tiran ) : Ortamı keyifli bir Balkan restoranı.

Pagus Steakhouse ( Tiran ) : Et ve makarna ile konsept edilmiş bir mekan. Öğle yemeğinde güzel bir mola noktası olabilir.

Vila Alehandro (Tiran) : Çok çok çok şık bir mekan. Gidemedim aklım kaldı fakat şarapları ve ambiyansı ile ün salmış bir mekan.

The Tea Room Tirana ( Tiran ) : Çay ve kek çeşitlerinin yoğun olduğu bir snake mekânı.

Sophie Caffe Snacks (Tiran ) : Tiranlıların çok ziyaret ettiği bir kahve noktası.

Folie (Tiran ) : Gece hayatı için Tiranlıların çok fazla gittiği bir kulüp. Gece eğlencesi arıyorsanız aklınızda olsun.