Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Nemrut’a çıkmanın en güzel zamanı mayıs ve haziran ayları. Yollarsa martla kasım ayları arasında açık. Onun dışındaki aylarda yol kapalı olduğu için ulaşımınız da mümkün olmayacaktır. Ama bir mesele var ki, ne zaman giderseniz gidin hava rüzgârlı ve biraz soğuk olacak. Ben Nemrut’a ağustos ayında sabaha karşı çıktım.









Nemrut’a nasıl çıkılır?

Nemrut’a çıkmak için bir öncesi gecesinde Adıyaman merkezde konakladım. Fakat sonradan fark ettim ki, Nemrut yolu üzerinde köylerde de, Kahta ilçesinde de oteller var. Dilerseniz 80 km uzaklıkta Adıyaman yerine Kahta veya Gerger Köyüne yakın bir noktada konaklayabilirsiniz. Gün doğumuna çıkmadan önce bir miktar daha uyku çekebilirsiniz. Nemrut’a kadar düzgün bir yoldan gidebiliyorsunuz. Özellikle sabaha karşı çıkıyorsanız farları yanan tüm araçların amacının gün doğumu izlemek olduğunu düşünerek bir tık daha heyecanlanıyorsunuz.









Düşünsenize uzunca bir yol var ve tüm araçlar o yöne gidiyor. Ortak paydamız güneşe ilk merhaba diyenlerden olmak. Nemrut yolu son derece güzel demiştim. Bu yol Nemrut Müzesi’ne kadar gidiyor orada indikten sonra shuttle araçlara biniyor ve asfaltın son bulduğu yere kadar 5 TL gidiş-dönüş ödeyerek 1 -1,5 km yolculuk yapıyorsunuz. Buraya geldikten sonra Nemruttasınız artık! Demek isterdim ama hayır, buradan da 20 dakikalık bir yolculuğunuz var. Yürüyerek tırmanacağınız basamaklar sonrasında Nemrut’un doğu veya batı terasına ulaşabilirsiniz. Günbatımı batı terasında, gün doğumuysa doğu terasında izleniyor. Zaten kalabalıktan anlarsınız. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Ciddi soğuk! Adıyaman merkezden 12- 13 derece fark ediyor. Nemrut’a yükseldikçe hızla düşüyor sıcaklık. Bu sebeple hazırlıklı gitmekte fayda var.









Nemrut hakkında…

Adıyaman’da kalıyorsanız gece yola 02.30 gibi çıkmanız lazım ki, yetişebilesiniz…

Binek araçla çıkabilirsiniz. Aracınız yoksa 65-70 TL ödeyerek gidiş geliş turla da yola çıkabilirsiniz. 02.30 gibi alıyor ve 10.00 gibi geri bırakıyorlar.

Malatya ve Adıyaman’dan iki yol var Nemrut’a. Yollardan biri Kahta üzerinden diğeri ise Pütürge üzerinden. Pütürge üzerinden giderseniz daha yakın bir noktaya ulaşır, daha az yürürsünüz.

Heykeller kireç ve kum taşından yapıldığı için zaman içinde yıpranmaya başlıyor. Bu sebeple biraz sıkıntılı bir gelecek bekliyor onları. Hatta bu konuda dönemin kültür bakanı Ertuğrul Günay heykellerin daha aşağıya taşınmasını önermişti fakat çok tepki görmüştü.





Gördüğünüz heykellerde aslan yer yüzü, kartal gökyüzü liderliğini simgeler.

Battaniye isterseniz kiralayabilirsiniz, 5 TL

Bir şeyler atıştırmak isterseniz Nemrut Müzesinin bir kafesi var. Yeme içme ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz.

Nerede konaklamalı?

Adıyaman’da konaklamanızda öncelikli amaç Nemrut ise unutmamalı ki, Nemrut ile Adıyaman arası 80 km. Bu mesafenin hepsinin asfalt olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden burada ikiye ayrılıyoruz. Adıyaman’da konaklamak isteyenler, Arsames Otel, White Star Hotel, Antiochos Otel ve Tuğra Oteli tercih edebilir. Nemrut’a daha yakın olmak istiyorum diyenler ise Karadut Pansiyonu veya Kahta ilçesindeki otelleri tercih edebilir.