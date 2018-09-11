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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b.
11.09.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Türkiye’de gün doğumu ve batımının en güzel izlendiği nadide yerlerden birisi Nemrut. Hele bir de tarihini biraz araştırma fırsatınız olduysa Nemrut’a ayak bastığınız andan itibaren etkileneceğiniz kesin. Nemrut hem konumu hem de heykellerinin gizemiyle Türkiye’nin en merak edilesi turistik noktalarından. İşte size Nemrut gezi rehberi…

Nemrut’a çıkmanın en güzel zamanı mayıs ve haziran ayları. Yollarsa martla kasım ayları arasında açık. Onun dışındaki aylarda yol kapalı olduğu için ulaşımınız da mümkün olmayacaktır. Ama bir mesele var ki, ne zaman giderseniz gidin hava rüzgârlı ve biraz soğuk olacak. Ben Nemrut’a ağustos ayında sabaha karşı çıktım.

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…


Nemrut’a nasıl çıkılır?

Nemrut’a çıkmak için bir öncesi gecesinde Adıyaman merkezde konakladım. Fakat sonradan fark ettim ki, Nemrut yolu üzerinde köylerde de, Kahta ilçesinde de oteller var. Dilerseniz 80 km uzaklıkta Adıyaman yerine Kahta veya Gerger Köyüne yakın bir noktada konaklayabilirsiniz. Gün doğumuna çıkmadan önce bir miktar daha uyku çekebilirsiniz. Nemrut’a kadar düzgün bir yoldan gidebiliyorsunuz. Özellikle sabaha karşı çıkıyorsanız farları yanan tüm araçların amacının gün doğumu izlemek olduğunu düşünerek bir tık daha heyecanlanıyorsunuz.

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…


Düşünsenize uzunca bir yol var ve tüm araçlar o yöne gidiyor. Ortak paydamız güneşe ilk merhaba diyenlerden olmak. Nemrut yolu son derece güzel demiştim. Bu yol Nemrut Müzesi’ne kadar gidiyor orada indikten sonra shuttle araçlara biniyor ve asfaltın son bulduğu yere kadar 5 TL gidiş-dönüş ödeyerek 1 -1,5 km yolculuk yapıyorsunuz. Buraya geldikten sonra Nemruttasınız artık! Demek isterdim ama hayır,  buradan da 20 dakikalık bir yolculuğunuz var. Yürüyerek tırmanacağınız basamaklar sonrasında Nemrut’un doğu veya batı terasına ulaşabilirsiniz. Günbatımı batı terasında, gün doğumuysa doğu terasında izleniyor. Zaten kalabalıktan anlarsınız. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Ciddi soğuk! Adıyaman merkezden 12- 13 derece fark ediyor. Nemrut’a yükseldikçe hızla düşüyor sıcaklık. Bu sebeple hazırlıklı gitmekte fayda var.

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…


Nemrut hakkında…

Adıyaman’da kalıyorsanız gece yola 02.30 gibi çıkmanız lazım ki, yetişebilesiniz…

Binek araçla çıkabilirsiniz. Aracınız yoksa 65-70 TL ödeyerek gidiş geliş turla da yola çıkabilirsiniz. 02.30 gibi alıyor ve 10.00 gibi geri bırakıyorlar.

Malatya ve Adıyaman’dan iki yol var Nemrut’a. Yollardan biri Kahta üzerinden diğeri ise Pütürge üzerinden. Pütürge üzerinden giderseniz daha yakın bir noktaya ulaşır, daha az yürürsünüz.

Heykeller kireç ve kum taşından yapıldığı için zaman içinde yıpranmaya başlıyor. Bu sebeple biraz sıkıntılı bir gelecek bekliyor onları. Hatta bu konuda dönemin kültür bakanı Ertuğrul Günay heykellerin daha aşağıya taşınmasını önermişti fakat çok tepki görmüştü.

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Güneşe “merhaba” demek için Nemrut’a…

Gördüğünüz heykellerde aslan yer yüzü, kartal gökyüzü liderliğini simgeler.

Battaniye isterseniz kiralayabilirsiniz, 5 TL

Bir şeyler atıştırmak isterseniz Nemrut Müzesinin bir kafesi var. Yeme içme ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz.

Nerede konaklamalı?

Adıyaman’da konaklamanızda öncelikli amaç Nemrut ise unutmamalı ki, Nemrut ile Adıyaman arası 80 km. Bu mesafenin hepsinin asfalt olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden burada ikiye ayrılıyoruz. Adıyaman’da konaklamak isteyenler, Arsames Otel, White Star Hotel, Antiochos Otel ve Tuğra Oteli tercih edebilir. Nemrut’a daha yakın olmak istiyorum diyenler ise Karadut Pansiyonu veya Kahta ilçesindeki otelleri tercih edebilir.

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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